Preview: Huawei P20 i P20 Pro – Kad dve kamere nisu dovoljne

Sledeći korake veoma uspešne serije P, Huawei je rešio da nas ove godine iznenadi potpuno drugačijim pristupom konceptu pametnog telefona. Nova iteracija serije P nudi telefon koji se umnogome razlikuje od onoga na šta smo navikli, pa je shodno tome i nomenklatura umesto na 11 skočila na 20, simbolizujući veliki korak koji je napravljen novim modelom P20.

Veliki igrači tehnološke industrije pod konstantnim su pritiskom da iznova izmišljaju revolucionarne ili bar evolutivne novine kako bi ponudili nešto što konkurencija nema. U razvoju telefona došlo se do toga da je hardver i kod osrednjih modela dovoljan za veoma komplikovane zadatke, pa je akcenat u poslednjih nekoliko godina pomeren ka multimedijalnim mogućnostima i veštačkoj inteligenciji. Neko bi možda dodao i digitalne asistente, ali se čini da taj koncept još uvek nije dovoljno zreo. U tom smislu, serija P20 popunjava obe kućice i tržištu nudi nešto novo i drugačije.

Pre svih

Redakcija PC Press-a imala je priliku da prisustvuje pretpremijeri nove serije P20 u glavnom gradu Poljske, i moramo priznati da su iznenađenja bila lepa i prijatna. Pre same premijere bilo je spekulacija o novinama serije P, i informacije koje su procurile većim delom bile su istinite, ali je Huawei pikanterije ipak čuvao pod dovoljno dobrim ključem. Umesto dosadašnje „plus” verzije, P20 nam dolazi sa sufiksom Pro i bez njega, što je još jedna od mnogih sličnosti koje ovi telefoni imaju s prestižnom serijom Mate. Čini se da je veštačka inteligencija, posebno na polju kamere, predstavljena kod Mate 10 Pro postavila jasan put kojim će se kretati nove generacije serija P i Mate. Za razliku od serije Mate, kod P modela akcenat je uvek bio na vrhunskoj kameri i nesvakidašnjem dizajnu, a sada je svemu tome pridodata i veštačka inteligencija. Umesto veoma šarene kolorne palete koju je doneo P10, kod P20 ćete videti gradijentne prelaze boja na zadnjem delu kućišta, od kojih je najimpozantniji model sa plavo-zelenom kombinacijom koju Huawei naziva Twilight (sumrak).

Joooš kamera

Pored jedinstvenog izgleda, što je u današnje vreme teško postići, P20 Pro je jedinstven i po tri kamere na zadnjoj strani koje u sinergiji daju veoma kvalitenu sliku. Dva sočiva po kojima je serija P poznata, RGB i monohromatsko, zajedno omogućavaju odlično fokusiranje, kontrast i veliki nivo detalja. Sada je provereni par dobio i takozvano telefoto sočivo koje omogućava i 3x optički zum i koje upotrebljivost kamere ovog uređaja podiže na jedan potpuno novi nivo. Da se priča ne završi samo na dodatnom sočivu, Huawei se potrudio na nekoliko načina. Nova kamera nosi Leica Vario Summilux-H nomenklaturu, što onima koji se iole razumeju u fotografiju govori mnogo. Senzor RGB kamere u P20 Pro je porastao, pa je sa 1/1,7 inča daleko veći od konkurencije. Na taj način omogućeno je da RGB senzor pravi fotografije od čak 40 MP. Kada tome dodate 20 MP informacija sa crno-belog i 8 MP sa telefoto sočiva, jasno je kakav kvalitet fotografije možete da očekujete. Veličina senzora nije uticala samo na povećanje megapiksela slike već i na količinu svetla koje on može da primi, što bi direktno trebalo da utiče na kvalitet slika u uslovima u kojima je to najteže – pri slabom osvetljenju. Zahvaljujući f/1.8 na RGB i f/1.6 na crno-belom senzoru, kamere na P20 Pro mogu da upiju ogromnu količinu svetla za kratko vreme, što omogućava odličan kvalitet slika kada to najmanje očekujete.

Kada na takav hardver dodate i veštačku inteligenciju koja detektuje subjekte i objekte u kadru, prilagođavajući parametre slikanja onome što se nalazi ispred objektiva, moramo priznati da je Auto mod dobio potpuno novo značenje. Veštačka inteligencija razlikuje više od dvadeset različitih scenarija, s mogućnostima detekcije nekoliko različitih elemenata kadra i prilagođavanjem parametara dela slike onome što je u tom delu. Primera radi, ako u slabim svetlosnim uslovima slikate ljude u čijoj se pozadini nalazi neki natpis, telefon će se potruditi da maksimalno posvetli sliku, i zadrži je na onom nivou na kojem je procesira ljudsko oko, ali će se isto tako i potruditi da natpis bude oštar i čitljiv kada se zumira taj deo slike.

Veštačka inteligencija odlično detektuje scenarije, pa nismo imali nikakvih problema s vatrometom, hranom, vodopadima, mračnim scenama, cvećem i kucama i macama. Da biste lakše shvatili prednosti ove tehnologije, dovoljno je reći da je detekcija objekata u kadru trenutna, što znači da ne morate da birate nikakve dodatne parametre, sem da uperite kameru i slikate ili snimate. Naravno, tu je i profesionalni mod, s manuelnim podešavanjem parametara rada i snimanja u RAW formatu, a Huawei kaže da automatika može da „odvrne” ISO do čak 102.400, vrednosti kojima se ne mogu pohvaliti ni pojedini profesionalni aparati.

Na verziji koju smo testirali nije bilo uslova da ovo probamo, ali smo dobili informacije da će nova verzija softvera omogućiti pomenute ISO vrednosti u Pro mod-u. AI pomaže i u novom noćnom režimu snimanja, koji kao rezultat daje impresivne fotografije i eliminiše potrebu korišćenja stativa. U praksi kadrovi s veoma malo svetla snimaju se nekoliko sekundi, otprilike kao da imate stativ, samo vam ovde nije potreban, a rezultat je impresivan. Za potrebe demonstracije imali smo zamračenu sobu s minijaturnim gradom i vozićem koji je prolazio kroz njega, s tek ponekom lampicom tu i tamo. Rezultati su slike koje su možda i najimpresivniji aspekt i najmoćnija demonstracija onoga što nova kamera na P20 može.

Još jedan dodatak koji bi trebalo da značajno unapredi performanse jeste hibridni autofokus koji kombinuje četiri sistema određivanja fokusa: laserski, fazni, kontrastni i dubinski, kako bi omogućio momentalno fokusiranje, što u praksi deluje istinito. Tu je i LED blic koji ima dodatni senzor merenja temperature kadra i prilagođavanje topline svetla koji emituje kako bi slika imala realnu boju.

Video-mogućnosti primarne kamere su 4K u 60 fps, kao i 720p u 960 fps, slično onome što smo već videli kod konkurencije, samo bez pravljenja Animoji-ja. Uloga veštačke inteligencije kod videa ogleda se i u efikasnom praćenju subjekta ili objekta tokom snimanja, tako da ne „ispadnu” van fokusa.

Prednja kamera smeštena je u „zarezu” na gornjem delu ekrana (u skladu s trendom koji je postavio Apple) i raspolaže sa čak 25 MP i mogućnostima otključavanja detekcijom lica (popularni FaceUnlock).

Huawei je pored hardverske strane i AI dela unapredio i softver, pa je nova galerija koja dolazi sa P20 i P20 Pro tako organizovana da forsira kvalitetnije slike, prikazujući ih većim i ispred drugih u vremenskom nizu slika. U teoriji deluje interesantno, a o praktičnoj upotrebi pričaćemo kada budemo dobili telefon na malo duži test.

Hardver kao kod Mate 10 Pro

Sa hardverske strane, P20 Pro gotovo se ne razlikuje od dojučerašnje perjanice Huawei ponude – Mate 10 Pro, dok će verzija bez sufiksa Pro imati 2 GB radne memorije manje. Nismo previše oduševljeni time što ne postoji slot za microSD kartice, ali je činjenica da oba telefona dolaze sa 128 GB interne memorije impresivna. Osmojezgarni Kirin 970 je i ovde zadužen za pokretanje i obradu podataka, a čak je i baterija kod P20 Pro kapaciteta 4000 mAh, kao kod pomenutog Mate 10 Pro.

Razlike između P20 i P20 Pro kreću od dimenzija. P20 ima nešto manji ekran (5,8 inča) RGWB tipa, naspram OLED displeja od 6,1 inča kod Pro verzije. Iako razlike ne deluju velike na papiru, direktnim poređenjem OLED ekran prikazuje svoje prednosti koje se, pre svega, ogledaju u tome što se slika ne menja promenom ugla, što se ne može reći za matricu korišćenu na P20.

Pored ekrana i 2 GB RAM-a manje, P20 je malo tanji – 7,65 mm naspram 7,8 mm kod Pro verzije, ali ima i nešto manju bateriju – 3400 mAh. Izostala je i treća kamera, pa setap veoma liči na ona koji ima Mate 10 Pro, samo što su otvori blende malo bolji kod Mate serije.

U ukusima Oreo keksića

S obzirom na to da Android P još nije stigao, P20 dolazi s najnovijom dostupnom verzijom OS-a – Oreo 8.1, a u paketu stiže i sveži EMUI, takođe u svojoj 8.1 verziji, s naglaskom na pomenutoj AI galeriji, bržim mogućnostima deljenja podataka s drugim uređajima, kao i unapređenoj verziji čuvene Huawei Clone aplikacije koja sada kopira podatke pet puta brže. Predstavnici kompanije Huawei naglasili su da je NPU API otvorenog koda i da će developeri moći da skinu kod kako bi mogli da koriste mogućnosti ugrađenog NPU i veštačke inteligencije na načine koji odgovaraju njihovim aplikacijama.

Ono što je takođe implementirano jeste mogućnost eliminacije softverskih navigacionih tastera korišćenjem senzora za detekciju otiska prsta. Prevlačenje levo ili desno poziva aplikacije koje su u memoriji, kratki pritisak funkcioniše kao nazad, a dugi pritisak nas vraća na početni ekran. Na taj način omogućava se veće iskorišćenje ekrana, a i ovaj tip navigacije već je viđen kod konkurentskih modela i odlično funkcioniše, pa smo sigurni da će obradovati veliki broj korisnika.

Softver je takođe prilagođen postojanju „mrtvog” dela ekrana, popularnog „zareza”, pa se ikone i poruke prikazuju u dodatnom redu ispod kada pozovete deo sa obaveštenjima.

Šareno i elegantno

Kada je reč o dizajnu telefona, Huawei nije previše eksperimentisao, pa je ideja bila da naprave atraktivan telefon, a zadrže minimalistički dizajn. To je postignuto malim okvirima, blago zakrivljenim ivicama ekrana, eliminacijom dela iznad ekrana (ubacivanjem zareza), samo nam nije jasno zbog čega senzor otiska nije pomeren nazad kako bi se ekran pružao od ivice do ivice, a navigacija potpuno prebacila na softverske tastere. Inače, sam zarez nije onoliko veliki i upadljiv kao kod iPhone-a X, jer nosi samo sočivo kamere i kružni otvor slušalice, i bolje se uklapa u blago zaobljene uglove ekrana.

Za atraktivnost su zadužene boje, koje su, pored modela sa gradijentnim prelazom, veoma lepe i dobro uklopljene s telefonom, jer su i prednja i zadnja strana maksimalno „čiste”, bez nepotrebnih linija i elemenata, čime se dodatno ističe dizajn uređaja. S druge strane, stakleni zadnji deo pravi je magnet za bilo kakvu nečistoću, uključujući i otiske prsta, što je kompromis na koji se moralo pristati da bi se postigao ovakav izgled. Pošto je telefon smešten u metalni okvir, delovi koji propuštaju bežične signale diskretno su smešteni sa gornje i donje strane uređaja u vidu malo debljih linija kako ne bi remetili ukupan izgled uređaja.

Taster za uključivanje i klackalica za jačinu zvuka nalaze se na desnoj strani, nasuprot njima je fiokica za dve nanoSIM kartice, dok je gornja ivica rezervisana za IC port i dodatnu rupicu mikrofona. Na suprotnoj strani su simetrični otvori sa po pet rupica, smešteni levo i desno od USB-C 3.1 porta koji sugerišu stereo-zvučnike, ali smo stekli utisak da se zvučnik nalazi samo ispod jedne strane, pa je moguće da mu pomoć pravi mikrofon u zarezu, kao kod Mate 10 Pro.

Na osnovu istraživanja našeg tržišta, P20 bi trebalo da se prodaje u Srbiji u crnoj, ponoćnoplavoj i gradijentnoj zlatnoroze boji, dok će se P20 Pro, pored crne i ponoćnoplave, naći i u pomenutoj gradijentnoj Twilight (zeleno-plavoj) boji. Cena P20 Pro će biti 899 evra, P20 649 evra, dok će Lite verzija biti prodavana za 369 evra, a prodaja kod nas se očekuje 12. aprila.

Podelite s prijateljima

Tweet