Zarada na internetu – istina i zablude

Ukoliko u bilo kom pretraživaču ukucate “zarada na internetu” dobićete ogroman broj linkova ka tekstovima koji garantuju veliku, brzu i laku zaradu. Ima li u tome istine, saznaćete u nastavku ovog teksta.

Pa dobro, ima li tu para?

Da odmah odgovorimo na najvažnija pitanja. Može li se na internetu zaraditi pristojan novac? Može. Može li se na internetu brzo zaraditi novac? Može. Ono što je nemoguće (ili gotovo nemoguće) je zaraditi mnogo novca za kratko vreme.

Prečica do slave

Put koji bi većina mladih najradije odabrala je onaj koji vodi preko Youtube-a i društvenih mreža. Napraviti zanimljiv YT kanal ili Facebook/Instagram profil i postati popularan se čini kao najbrži i najlakši put do dobre zarade. Novac od saradnje sa poznatim brendovima i oglašavanja može biti sasvim pristojan, ali postoje i ozbiljne prepreke. Prvo, treba reći da iza svakog uspešnog primera koji vidite stoji nekoliko stotina (najčešće nekoliko hiljada) neuspešnih. Mnogo je ljudi uložilo veliki trud, da bi na kraju ostali bez ičega. Čak ni vredan rad i kvalitet ne garantuju uvek uspeh na društvenim mrežama. Ne treba zaboraviti da za početak ne treba ni preveliko znanje ni umeće, pa je konkurencija ogromna i guši mnoge talente. Problem sa društvenim mrežama je i što u trenu možete ostati bez svega što ste godinama gradili. Mogu vam hakovati nalog, a može vam i sama društvena mreža blokirati nalog, zbog opravdanih ili neopravdanih razloga.

Zrno po zrno pogača

Drugi način je da se odlučite za manju, ali stabilniju zaradu. Ovde spadaju poslovi kao što je prevođenje ili davanje časova online, a donekle i programiranje i dizajnerske usluge. Najčešće se radi preko raznih platformi koje, za određeni procenat, spajaju davaoce usluga i one kojima je ta usluga potrebna. Iako ni ovde početak nije lak, nakon par meseci možete steći pristojnu reputaciju na platformi i dobiti dobre ocene, što će vam pomoći da lakše nađete nove klijente i naplatite nešto više. Iako ima svojih prednosti jer najčešće sami birate radno vreme i koliko ćete raditi, ovaj pristup ima i nedostataka jer novac prestaje da stiže onog trenutka kad prestanete da radite, ma koliko vam bila dobra zarada pre toga. To nas dovodi do čuvene izjave Vorena Bafeta, koja glasi “Ako ne nađeš način da zarađuješ novac dok spavaš, radićeš dok ne umreš”.

Spavajmo, sanjajmo

Dobro, kako se do novca dolazi i dok spavamo? Kao i u svakom drugom poštenom poslu, do velike zarade se najčešće stiže dugotrajnim i mukotrpnim radom. Ako planirate bilo kakav dugoročni posao na internetu (van društvenih mreža), treba vam sajt. Za razliku od naloga na društvenim mrežama, sajt je u potpunosti pod vašom kontrolom i u vašem vlasništvu, pa na njega treba gledati kao na temelj svog poslovanja. A da bi kuća bila stabilna, temelj mora biti pouzdan. Zato treba pažljivo birati hosting kompaniju. Dobar izbor predstavlja SuperHosting koji trenutno ima i izuzetno zanimljivu akciju tokom koje nudi 50% popusta na sve hosting pakete, a uz hosting paket dobijate i besplatan .RS domen. Samim tim je i početno ulaganje sasvim prihvatljivo.

Sada kada ste obezbedili hosting i napravili sajt, da vidimo kako možete na njemu zaraditi. Verovatno su prva asocijacija Google oglasi. Stvar je jednostavna, napravite Google AdSense nalog, postavite odgovarajući kod na stranice sajta i uživate u zaradi svaki put kad neko klikne na baner na vašem sajtu. Problem je što vam za iole pristojnu zaradu treba veoma velika posećenost, a do nje nije lako doći. Druga opcija je prodaja oglasnog prostora (pozicija za banere) kompanijama kojima su interesantni vaši posetioci. I dok je za zaradu od Google oglase uglavnom presudna posećenost, lako se može desiti da više novca od direktnog oglašavanja kompanija zaradite sa manje posećenim sajtom koji obrađuje specifičnu temu, nego sa popularnijim sajtom opšte tematike. Treba znati da sajt koji se bazira na vestima zahteva redovno održavanje, dok vam sajt sastavljen od vaših, tematski specifičnih tekstova, zaradu može donositi i mesecima (pa čak i godinama) nakon što prestanete da dodajete nov sadržaj. To je nešto čemu trebate težiti i to je put to zarade dok spavate.

S obzirom da se na klasične banere sve manje reaguje, bolji izbor predstavlja online prodaja. Možete prodavati svoje proizvode ili tuđe za procenat od cene. Naravno, zarada je mnogo veća ako prodajete svoj proizvod, ali je u svetu već godinama popularna i affiliate prodaja. Ukratko, od online prodavnice (kao što je, na primer, Amazon) dobijete link ka proizvodu iz njihove ponude. Za svakog ko preko vašeg linka dođe na njihov sajt i kupi taj proizvod vi dobijate određeni procenat. Naravno, ljudi neće tek tako kliknuti na link, već je potrebno napisati odgovarajući prateći tekst. Na primer, ako želite da promovišete knjigu o zdravoj ishrani, napišete tekst na tu temu i ponudite čitaocima da svoje znanje dopune uz knjigu koja se nalazi iza vašeg linka. Što je tekst zanimljiviji lakše ćete prodati, a što je tema specifičnija lakše ćete se probiti na Google pretrazi i tako doći do posetioca. Na jednom napisan tekst možete zaboraviti, a sve dok bude posetioca i knjige u prodaji, biće i zarade.

Šta pomaže na putu do uspeha?

Pre svega, treba vam dobra ideja. U idealnoj situaciji će ta ideja biti originalna, ali ako je tržište dovoljno veliko, uspeh možete postići i “pozajmljivanjem” ideje, mada je u tom slučaju često neophodno da je bar malo unapredite.

Poznavanje stranog jezika je veliki plus. Nije svejedno da li vam je ciljna grupa par miliona ljudi koji u Srbiji koriste internet, ili stotine miliona širom sveta koje govore engleski, španski, kineski… Pored toga, Google mnogo više plaća po kliku ako su oglašivač i posetilac iz neke razvijene zemlje, a „piši srpski da te ceo svet razume“ baš i ne funkcioniše, pa vam za dobitnu kombinaciju treba i tekst na odgovarajućem stranom jeziku. Pored toga, mnogo ćete više zaradite preko affiliate programa ako ciljate veća tržišta od Srbije.

Upornost je veoma bitan sastojak čarobnog napitka koji se zove „uspeh“. Ponekad su potrebni meseci pre nego što vidite prve plodove svog rada, pa je glavni savet da počnete što pre i ne odustaje brzo.

