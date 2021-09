Samsung Galaxy Z Fold 3 – Budućnost je stigla

Dok su pristizali prvi modeli telefona s preklopnim/savitljivim/rasklopnim ekranom, trošili smo sintagme poput „vesnik budućnosti”, „demonstracija tehnologije” i „najava lepe sutrašnjice”. Galaxy Z Fold 3 5G je stigao i moramo da konstatujemo – s njim je definitivno stigla i ta najavljena budućnost. Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3 su fantastični uređaji u svakodnevnoj primeni – nakon što smo predstavili Flip 3, preklopnika koji se „prepolovi”, red je došao na glomaznijeg rođaka koji se rasklapa u tablet!

Iskustvo velikog ekrana je mnogima izuzetno važno, iz personalnih, ali i veoma praktičnih razloga. Uvek se stvari bolje vide na velikom ekranu, udobnije je pregledati sadržaje, jasniji je prikaz, više stvari može odjednom da bude prikazano, a takođe je lakši rad s bilo kakvom vrstom mejlova, poruka i slično. Da ne govorimo o čitanju knjiga, stripova, koliko je udobnije surfovati Internetom. Otuda i popularnost tableta, koji su se ustalili na svetskom tržištu kao potpuno nova kategorija uređaja tokom prošle decenije.

Međutim, do pre izvesnog vremena nismo imali 2-u-1 uređaj, telefon koji se rasklapa u tablet, tako da korisnik može da odabere formu koja mu više odgovara i prija u svakom trenutku. Upravo je ovakvu grupu korisnika hirurški precizno ciljao Samsung svojom Galaxy Z Fold serijom telefona. Sada, u trećoj generaciji, možemo konstatovati da su stvari u potpunosti sazrele.

Preklopnik s dušom

Galaxy Z Fold 3 je telefon koji pre svega ima karakter – stavku koja neobično nedostaje u današnje vreme. U eri u kojoj su brojni uređaji i potrebe za njima prilično iracionalne, odskače kao naprava koja zapravo zadovoljava i ispunjava sasvim realne potrebe jedne grupe zahtevnijih korisnika. U tom smislu, Fold 3 nije uređaj za svakoga, to je definitivno, i ukoliko letimičan pogled na pozamašnu cenu od čak 220.000 dinara nije to jasno sugerisao, tu smo da vam to potvrdimo. Međutim, jednoj grupi ljudi postaće bukvalno nezamenjiv kada se jednom nađe u njihovim rukama.

Pomalo atipično, najviše zasluga za to upisujemo na račun softvera i optimizacija. Postoji mnogo stavki koje je Samsung prilagodio upotrebi na ovakvom telefonu, misleći na više režima držanja ekrana (zatvoren, rasklopljen, poluotvoren pod uglom od oko 90 stepeni…). Telefon koristi Android 11 u kombinaciji s One UI 3.1 korisničkim interfejsom, na kome je Samsung ne samo doradio štošta već mnogim stvarima drastično unapredio upotrebljivost.

Već sama činjenica da je dostupan veliki ekran gotovo kvadratnog oblika na kome je pravo uživanje gledati sadržaje čini da se brojne aplikacije „otvaraju“ za korisnika. Recimo, u praksi je neverovatno koliko je upotrebljiv mail klijent koji obično predstavlja pravo mučenje. Sada na jednoj strani imamo kolonu s primljenim porukama, desno se prikazuje sadržaj poruke, tastatura se koristi s obe ruke razdvojena po ekranima…

Postoji puno mogućnosti za multitasking, kombinovanje prikaza jedne ili više aplikacija na ekranu u raznim proporcijama, što kombinaciju pretraživanja i neke druge aktivnosti čini pravim uživanjem. Kada se ekran otvori delimično, možete gledati YouTube video na gornjoj polovini, a dole pratiti komentare ili pak snimati sebe kamerom u pogodnom režimu. Ovakvih stavki ima dosta. Tu je i S-Pen, olovka koja mnogo toga podiže na novi nivo, ali ovog puta nije deo pakovanja, već se mora doplatiti.

One UI 3.1 interfejs Samsung Galaxy Z Fold 3 telefona: prikaz na spoljnom displeju (prvi red) i na velikom unutrašnjem displeju (drugi i treći red)

Posebna poslastica su fantastične integracije s partnerskim aplikacijama, naročito kada govorimo o Google i Microsoft mobilnom softveru. Office 365 u mobilnom izdanju je prosto uživanje koristiti i zaista je moguće obaviti neke vrste posla čistim korišćenjem ovog mobilnog telefona. Integracija s PC računarima je dodatno unapređena, pa sada možete da koristite sve aplikacije i opcije povezujući PC i telefon, te preslikavajući prikaz telefona na monitor računara, kontrolišući ga na taj način. To uključuje i direktnu razmenu fajlova bežičnim putem, lišavajući vas potrebe da povezujete telefon i računar kablom kako biste nešto sitno prebacili.

Da li su svakome pomenute stavke bitne? Ne nužno, zato i kažemo da telefon nije za svakoga, ali ko se jednom navikne…

Dinamični AMOLED prikaz

Ekrani dosta utiču na korisničko iskustvo i predstavljaju biser Samsung inženjerstva. Novo izdanje je zadržalo prošlogodišnje proporcije, što je dobra stvar, ali sada su oba ekrana Dynamic AMOLED 2X s osveženjem od 120 Hz i unapređenim osvetljenjem i responzivnošću. Utisak u upotrebi je fenomenalan. Spoljni ekran je, ruku na srce, pomalo suviše izdužen, s odnosom stranica od čak 25 : 9, ali tako je prosto moralo da bude zbog generalnih proporcija uređaja. Unutrašnjem ekranu je maksimalno osvetljenje povećano na čak 1200 nita. Jednom rečju – uživanje je koristiti ih.

Veliko unapređenje stiže i u domenu otpornosti. Ona je kudikamo poboljšana i može se reći da je rak-rana prethodnih generacija preklopnih telefona sada sanirana. Prisutna je vodootpornost po IPX8 standardu (do 1,5 m dubine u trajanju do 30 minuta), objektivno sasvim dovoljno. Nema otpornosti na prašinu, s druge strane, ali ne možemo da zamislimo da će se ovakav telefon koristiti u tako rizičnim uslovima. Uostalom, i rekli smo da nije za svakoga. Zato je čvrstina materijala od kojih je telefon izrađen unapređena do 80 odsto, uključujući i Corning Gorilla Glass Victus na spoljnom ekranu, kao i famoznu šarku. Nezavisni testovi već su potvrdili da su čvrstina i otpornost ekrana i mehanizma šarke drastično poboljšani – bravo za Samsung s te strane.

Galaxy Z Fold 3 je baziran na Snapdragon 888 čipsetu, najjačem mobilnom čipu kompanije Qualcomm. Ipak, deluje da je Samsung blago „obuzdao” snagu čipa, jer se dosta greje u standardnom izdanju, a ima dovoljno snage da se izbori sa svim izazovima, posebno kada imamo na umu sjajnu Adreno 660 grafiku. Što se tiče memorije, telefon koristi 12 GB RAM-a i 256 GB skladišta, koje je UFS 3.1 tipa. Proširenje nije moguće. Prisutna je podrška za po jedan NanoSIM i e-SIM.

Kamere na sve strane

Samsung Z Fold 3 raspolaže velikim brojem kamera – čak pet komada! No, glavni sistem nije menjan u odnosu na prethodnu godinu. Reč je o kombinaciji tri kamere od po 12 MP – glavna, ultraširokougaona i telefoto, s 2X optičkim zumom, Dual Pixel faznim autofokusom, te 4K snimanjem u 60 fps.

Primeri fotografija Galaxy Z Fold 3 telefona

Da li je to dovoljno? Uprkos tome što su fotografije i video sasvim pristojnog kvaliteta, s obzirom na cenu telefona, uvereni smo da će svi imati primedbu da je novi Fold trebalo da koristi barem kamera sistem sa S21 Ultra telefona – i ne možemo reći da ih krivimo. Rezultati su dobri, da ne postoje bolje kamere, rekli bismo da je ovo više nego dovoljno, a uvereni smo da u praksi veliki broj korisnika zapravo ne bi ni primetio neku naročitu razliku.

Primeri zum kvaliteta – normalni režim (1X), ultrawide (0.5X) i 2X zum

Selfi je pak posebna priča. Može se snimati na čak tri načina – klasičnom prednjom kamerom na spoljnom ekranu, under-display kamerom unutrašnjeg ekrana koja je i najnovija reč tehnologije, te sistemom glavnih kamera. Prednja kamera od 10 MP na spoljnom ekranu je tipična za Samsung-ove telefone poslednjih godina – veoma dobra, detaljna, upotrebljiva. No, ako želite maksimalno kvalitetne selfije, možete jednostavno iskoristiti sistem glavnih kamera, i tada već dobijate selfije bez premca na celom svetu.

Tri vrste selfija: Standardnom prednjom kamerom od 10 MP, unutrašnjom under-display kamerom od 4 MP i sistemom glavnih kamera

Zamućivanje pozadine odlično funkcioniše, pa su portreti odlični

Unutrašnja under-display kamera od 4 MP je nešto drugačija. Prioritet je bio napraviti kameru koja se ne vidi kada je ekran rasklopljen i ne smeta. Efekat je skoro pa postignut – ne može se reći da se ne vidi, ali ćete je zapaziti samo ako je tražite. Pojaviće se kada vas snima, a inače će „uroniti” u prikaz s ovlašnom indikacijom gde se nalazi. Ova kamera je ispod nivoa ostalih selfi kamera, ali pretpostavljamo da je tu više za poslovnu komunikaciju, Teams/Zoom pozive i slično, u kojim slučajevima će odlično poslužiti, pošto je bolja od većine laptop kamera.

10X digitalni zum

Baterija za dan

Baterija je ograničena formom telefona i tu iskustvo najviše trpi. Naime, njen kapacitet je 4400 mAh, a trajanje će veoma zavisiti od vaše upotrebe. Intenzivno korišćenje velikog ekrana će daleko brže iscrpeti bateriju. Realni scenario je jednodnevna autonomija, a za više morate biti veoma štedljivi. Podržano je brzo punjenje do 25 W, bežično brzo punjenje od 11 W, te reverzibilno od 4,5 W. Ne, punjača nema u pakovanju.

Gde nas to dovodi? Samsung Galaxy Z Fold 3 je budućnost već danas. Telefon koji predstavlja neponovljivo iskustvo, i uvereni smo da mnogi to neće razumeti, čak ni oni koji bi ga zapravo zavoleli kad bi mu dali priliku. Prepreka je i velika cena. Međutim, svi koji se odvaže da mu poklone svoje poverenje doživeće neponovljivo iskustvo mobilnih uređaja i fantastičan spektar modernih tehnologija vrlo specifičnog nivoa upotrebljivosti. Zavidimo im.

Korisna adresa: samsung.com/rs

Podelite s prijateljima

Tweet