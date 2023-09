Zašto nema lakog načina za proveru zdravlja baterije na Androidu?

Baterije na pametnim telefonima nisu večne, što je neprijatna činjenica digitalnog života.

Apple omogućava proveru zdravlja baterije na iPhone uređajima, dok Android nema takvu opciju

Iako je kontroverzno ograničavanje dugoročnog zdravlja baterije na iPhone 14 izazvalo polemike, Apple bar nudi jednostavan način za praćenje stanja baterije. Dovoljno je da proverite postavke baterije na uređaju. Dakle, iako vaš iPhone na kraju možda neće trajati više od nekoliko sati sa jednim punjenjem, bar ćete biti dobro pripremljeni za zamenu baterije.

S druge strane, Android je crna kutija. Sve funkcioniše bez problema, dok vaš telefon ne počne da se restartuje, a tada ćete shvatiti da je baterija na izdisaju. Zamena baterije nije preskupa, posebno u poređenju sa kupovinom novog telefona. Međutim, mnogi će na kraju odbaciti inače savršeno funkcionalan uređaj, jer nije jasno šta je uzrok problema ili im je potrebno hitno rešenje.

Bilo bi lepo da dobijemo obaveštenje, barem da znamo šta se dešava. Posebno jer mnogi telefoni u srednjoj i visokoj klasi dobijaju dugoročna ažuriranja koja bi ih, teoretski, trebala održati funkcionalnim četiri ili pet godina. Baterija je sve češće slaba karika kada je reč o dugotrajnom korišćenju pametnih telefona i korisnicima je potrebna opcija praćenja stanja baterije kako bi reagovali na potencijalno ključan problem. Praćenje zdravlja baterije je ključno za telefone koji su dizajnirani da traju četiri ili pet godina. Trenutno, Android jednostavno nema specifične alate za praćenje zdravlja baterije ugrađene u operativni sistem, ostavljajući korisnike na milost i nemilost aplikacija trećih strana.

Međutim, nije sve izgubljeno. Nova API za praćenje zdravlja baterije u najnovijoj Android 14 beta verziji mogla bi omogućiti aplikacijama i proizvođačima da ovu informaciju lako izlože vlasnicima u budućnosti. Do tada, možda ćete morati da koristite neku od retkih Android aplikacija koje vam mogu pomoći da pratite zdravlje baterije.

Kako proveriti cikluse baterije i zdravlje na Android uređajima?

Zavisno o vašem pametnom telefonu, postoje različiti načini za proveru zdravlja baterije. Evo nekoliko najboljih opcija:

Samsung uređaji:

Ako koristite Samsung Galaxy uređaj, možete proveriti zdravlje baterije pomoću aplikacije Samsung Members. Evo kako to možete učiniti:

Instalirajte aplikaciju Samsung Members iz Galaxy Store ili Play Store.

Idite na Settings > Battery & Device Care > Diagnostics > Phone Diagnostics, i pritisnite dugme “Battery Status” da biste videli stanje baterije, ocenu “Dobar,” “Normalan,” ili “Slab,” kao i kapacitet baterije.

Aplikacije trećih strana:

Postoje aplikacije trećih strana dostupne na Google Play Store koje tvrde da mogu prikazati zdravlje baterije, kao što su AIDA64, CPU Z, Device Info i druge. Ove aplikacije mogu pružiti ocene zdravlja baterije i druge informacije o bateriji, ali njihova tačnost može varirati, i one se oslanjaju na podatke koje uređaj pruža. Bez nove Android 14 API, nije jasno da li se kapacitet baterije prijavljuje dinamički, pa bismo ove aplikacije smatrali samo orijentacionim vodičem umesto pouzdanom procenom preostalog zdravlja baterije.

Koliko godina traje baterija na Android telefonu? Tipični Android telefoni ocenjuju se da zadrže 80% početnog kapaciteta baterije nakon 500 do 800 punjenja. To varira od korisnika do korisnika, ali većina baterija telefona će trajati najmanje dve do tri godine pre nego što se pojave problemi.

Pratite zdravlje baterije uz pomoć Accubattery: Ako želite dugoročno praćenje zdravlja baterije, Accubattery aplikacija je dobar izbor za identifikaciju lošeg stanja baterije. Aplikacija je besplatna, ali plaćena verzija uklanja reklame i otključava dodatne funkcije.

Moraćete da dozvolite Accubattery da radi u pozadini kako bi pratila statistiku punjenja, budući da ne pruža trenutno očitavanje kao druge aplikacije za praćenje hardvera. Umesto toga, moraćete potpuno da napunite telefon najmanje jednom pre nego što aplikacija pruži očitavanje. Pošto Accubattery pokušava da izračuna preostali kapacitet baterije na osnovu ciklusa punjenja, verovatno je tačniji od osnovnih metrika zdravlja koje pružaju aplikacije za praćenje hardvera. Primećeno je značajno različito očitanje između Accubattery i CPU Z aplikacija, pri čemu je prvo prijavilo niži kapacitet, što je verovatno tačnije za uređaje koji su svakodnevno u upotrebi duže od godinu dana. Međutim, može biti potrebno nekoliko ciklusa punjenja da se poboljša tačnost rezultata Accubattery-a. Takođe, Accubattery pruža uvid u vaše navike punjenja, uključujući brzine punjenja, troškove i efikasnost sa svakim ciklusom punjenja, što može biti korisno ako želite da maksimizirate zdravlje baterije prateći najbolje navike punjenja pametnih telefona.

