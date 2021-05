Zašto svaki vlasnik Android pametnog telefona treba odmah da resetuje uređaj

Iako to može izgledati kao sumnjivo jednostavan savet, isključivanje i ponovno uključivanje Android telefona svakog dana može doneti stvarne koristi načinu rada uređaja. Ako imate Android uređaj, odmah resetujte telefon ili tablet.

Korisnici ANDROID-a moraju slediti jednostavne savete kako bi njihov uređaj radio što bolje

Kao što je objašnjeno u postu Android Central-a, ako ste primetili da je vaš telefon odjednom počeo da radi usporeno, ono što može da vam pomogne je dobar, staromodni reset. Neke Android aplikacije moraju da imaju deo ili ceo program pokrenut u pozadini, da bi ostale povezane.

Neke od ovih aplikacija su dizajnirane tako da mogu posebno da rade sa verzijom Androida koju koristite, pa čak i sa brendom vašeg telefona. Iako Google naporno radi na tome da aplikacije nastave da rade u više verzija, problemi mogu nastati kada se aplikacija neko vreme nije ažurirala, ali se i dalje koristi. To može dovesti do “memory leak”- pojave kada se memorijom ne upravlja pravilno, a pa se ne oslobađa ni ona koja se više ne koristi. Ako aplikacija koju ste instalirali na uređaju uzrokuje „curenje memorije“, ovaj problem neće biti u potpunosti rešen ukoliko se program ne ukloni ili ne instalira ispravka. Srećom, ovaj problem možete ublažiti jednostavnim ponovnim pokretanjem telefona svakog dana. Kada se Android telefon ponovo uključi i isključi, on prisiljava sve što radi u pozadini da se ponovo pokrene.

Ovo pomaže da se preseli bilo koji VRAM koji je vaš GPU koristio, kao i oslobađanje memorije iz bilo kojih problematičnih aplikacija. Ako ne znate tačno koja aplikacija usporava vaš uređaj, ulazak u podešavanja i isključivanje aplikacija koje rade u pozadini mogu naneti više štete nego koristi – jer neki moraju raditi u pozadini. Najjednostavnija stvar koju možete učiniti da biste pomogli da vaš uređaj radi glatko je da ga svakodnevno ponovo pokrenete.

Izvor: Express

