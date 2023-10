Završena SPLET Tech konferencija: Saradnja kao ključ za dalji rast i razvoj srpskog inovacionog sistema

Druga po redu SPLET Tech konferencija, vodeći reginalni događaj o inovacijama i inovacionom preduzetništvu, u organizaciji dva projekta koje podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID): „Srbija Inovira“, koji sprovodi ICT Hub, i „Preduzmi ideju“, u realizaciji konzorcijuma koji predvodi Inicijativa Digitalna Srbija, održana je danas u mts Dvorani u Beogradu. Više od 2500 posetilaca, članova inovacionog ekosistema, imalo je prilike da čuje inspirativne priče preko 100 govornika, eksperata iz Srbije i sveta.

Regionalnog karaktera, ovogodišnja konferencija okupila je govornike iz korporativnog, ali i startap sveta, i uspešnim pričama na teme skaliranja i internacionalizacije, dala odgovore posetiocima, preduzetnicima i osnivačima startapa, na teme kako se širiti na internacionalnim tržištima i brzo rasti sa početnih pozicija, kao ključnim za dalji razvoj domaće IT industrije.

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil, Aleksandra Popović, Nebojša Bjelotomić

„Ponosni smo što smo ove godine još jednom na jednom mestu okupili gotovo sve organizacije podrške za razvoj starap ekosistema, od naučno-tehnoloških parkova iz različitih gradova, preko inovacionih centara iz manjih sredina, uz veliki broj mladih iz Niša, Novog Pazara i Kragujevca, koji su već u startap vodama ili su na fakultetu. I ovogodišnja konferencija je imala regionalni karakter uz brojne sesije kolega iz regiona koje se bave razvojem startapa, ali su i naši startapi imali priliku da se predstave onima koji su za startap zajednicu najbitniji, investitorima i nadamo se da će ta poznanstva u budućnosti uroditi plodom,“ rekao je Nebojša Bjelotomić, jedan od organizatora konferencije, izvršni direktor Inicijative Digitalna Srbija i direktor projekta “Preduzmi ideju”.

Nebojša Bjelotomić, jedan od organizatora konferencije, izvršni direktor Inicijative Digitalna Srbija i direktor projekta “Preduzmi ideju”

„Drago nam je što smo već drugu godinu zaredom uspeli da okupimo sve aktere inovacionog ekosistema na jednom mestu sa zajedničkim ciljem – da pokažemo koliko su inovacije i inovaciono preduzetništvo važni za razvoj naše ekonomije. Posebno smo ponosni što je na ovogodišnjoj SPLET Tech Konferenciji predstavljen i prvi srpski superklaster “Odličan 3”, koji će u naredne dve godine nastojati da našu web3 i blokčejn scenu postavi u svetski vrh“ izjavila je Aleksandra Popović, direktorka projekta Srbija inovira.

Aleksandra Popović, direktorka projekta Srbija inovira

„Zaista mi se sviđa holistička priroda regionalnog pristupa problemima, to nije pogled samo na jednu industriju, već pogled na sve, i razumevanje kako se koristi tehnologija, kako se zajednica spaja da reši neke od suštinskih problema. Mislim da je to odlično i divno je videti energiju svih preduzetnika ovde. Za mene preduzetništvo znači rešavanje problema i ovde imamo mnogo ljudi koji pokušavaju da reše probleme, tako da je to sjajno“ rekao je Andrew Nguyen, svetski priznati stručnjak i lider globalnog medicinskog informatičkog tima kompanije Roche.

Andrew Nguyen, svetski priznati stručnjak i lider globalnog medicinskog informatičkog tima kompanije Roche

Pored USAID-a, konferenciju su ove godine podržale kompanije A1, Generali, Gate group, Comtrade, Roche, Bosch i Tenderly, ambasada Izraela u Srbiji, UniCredit banka, Fond za inovacionu delatnost. Medijski partneri ovogodišnje konferencije su: Podcast.rs, WebMind, Euronews, Blic, Netokracija, Nedeljnik, Biznis.rs, Nova ekonomija, Nova.rs, ICT Business i Journal.

