Želite i dalje da koristite Windows 10 na bezbedan način? Spremite se da to (debelo) platite…

Prošlo je dve i po godine od kada se pojavio Windows 11, ali on je još uvek po upotrebi daleko iza Windows-a 10. Microsoft, naravno, ne želi takav rasplet događaja i pokušava na sve načine da privoli korisnike da pređu na novu verziju. Problem za Microsoft je što Windows 10 sasvim lepo radi i na starijim računarima, koji nisu podržani od Windows-a 11.

S obzirom da sledeće godine Microsoft prestaje da objavljuje bezbednosne nadogradnje za Windows 10, pokušaće da igra na tu kartu kako bi korisnike „ubedio“ da je vreme za Windows 11. Nakon 14. oktobra 2025. godine, kada prestane zvanična puna podrška za Windows 10, korisnici više neće dobijati nadogradnje ovog OS-a. Među njima je mnogo poslovnih korisnika, kojima je bezbednost bitna. Zato svi poslovni i privatni korisnici koji nakon tog datuma žele da dobijaju bezbednosne nadogradnje, moraće da koriste Extended Security Updates (ESU) servis, za koji će morati da plaćaju pretplatu.

Problem je što pretplata za to neće biti ni malo jeftina. Prve godine, ona će koštati 61 dolar godišnje, a dupliraće se svake godine, uz maksimum upotrebe od tri godine. To znači da će druge godine, od oktobra 2026. godine ona koštati 122 dolara godišnje, a od oktobra 2027. godine čak 244 dolara. Drugim rečima, ako kompanija planira da Windows 10 koristi svo to vreme, podrška će je koštati čak 427 dolara. To je cena po kojoj može da se kupi solidan poslovni računar sa Windows 11 OS-om.

Microsoft se nada da će ovakvom cenovnom politikom konačno „naterati“ korisnike da se odluče na Windows 11.

