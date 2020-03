Zuhlke Engineering: Život i rad u timovima zadovoljnih eksperata

Kompanija Zuhlke Engineering osnovana je pre više od pola veka (1968), u Cirihu. Na samom početku, pružala je usluge na polju inovacije proizvoda da bi početkom 70‑ih počela i s razvojem softvera. Osim u Švajcarskoj, posluje u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Austriji, Srbiji, Singapuru, Bugarskoj i Hong Kongu. Prvi razvojni centar kompanije, Zuhlke Beograd, otvoren je 2013. godine. Prvih pet godina fokus beogradskog tima bio je na softverskom inženjerstvu, ali od 2018. i na projektima koji zahtevaju ekspertizu i znanja u mašinstvu i elektronici.

Zuhlke Engineering u Beogradu trenutno broji 110 zaposlenih, a plan nam je da do kraja godine naš tim dobije još 30 novih kolega. Mi ovde, kroz distribuirani razvoj, radimo na različitim projektima. Zuhlke čvrsto veruje da ovakva vrsta razvoja omogućava timu koji se nalazi na više lokacija fleksibilnost i pronalaženje odgovarajuće ekspertize, a sve uz kompetitivnu cenu i garanciju istog kvaliteta isporuke kao da su svi na jednoj lokaciji.

Pored Beograda, Zuhlke Global Delivery centar je i Sofija, a upravo smo u procesu pronalaženja još jedne lokacije, što dovoljno govori o namerama kompanije da nastavi da jača i raste. Kao Global Delivery centar, sarađujemo sa svim filijalama u grupi, a sve to kroz blokchain tehnologije, Mixed Reality, IoT, mikroservisnu arhitekturu i u različitim sektorima: finansijskom, medicinskom, telekomunikacionom i industrijsko‑mašinskom.

Zašto smo drugačiji?

Za našu kompaniju – zaposleni je na prvom mestu. Ono što čini Zuhlke jesu njegovi ljudi i čvrsto verujemo da u zadovoljnom kolegi leži ključ svakog uspeha. To je deo naše kulture, na koji smo izuzetno ponosni. Upravo zato konstantno tražimo načine da se kompanija prilagođava zaposlenima, njihovim željama i potrebama. Neke od standardnih beneficija koje nudimo jesu fleksibilno radno vreme, godišnji budžet za edukaciju kojim zaposleni upravlja kako sam želi, privatno zdravstveno osiguranje koje uključuje i decu, plaćene sportske aktivnosti… Veoma smo ponosni i na to što dotiramo plate našim trudnicama i porodiljama do punog iznosa.

Zuhlke sistem zapošljavanja svakom pojedincu nudi istinski fleksibilan poslovni put izborom jedne od karijernih opcija: REady, REcharge ili REvolution

Kada je reč o kancelariji u Beogradu, 2020. je, već sada možemo to da kažemo, godina inovacije. Naime, krajem 2018. započeli smo projekat kojim smo hteli da promenimo pristup „standardnom zapošljavanju“. I u tome smo uspeli. Stvorili smo sistem koji zaposlenom omogućava da bude krojač sopstvene karijere, da je kreira u skladu s trenutnim potrebama i željama koje će tek imati. Kreirali smo sistem zapošljavanja koji svakom pojedincu nudi istinski fleksibilan poslovni put. Odlučivanjem za jednu od naših novih karijernih opcija, moguće je balansiranje između poslovnog i privatnog života, baš onako kako u datom trenutku zaposlenom odgovara.

Kako je u praksi?

Svako prođe kroz fazu života u kojoj mu je potrebno da „napuni baterije“. Možda mu je potrebno vreme za školovanje, možda je tek zasnovao porodicu kojoj želi da se u potpunosti posveti. Sve te želje pokriva opcija REcharge ‑ fleksibilni model koji se prilagođava trenutnom životnom stilu zaposlenog i koji omogućava smanjenje radnog vremena, uz zadržavanje svih beneficija koje Zuhlke nudi.

Za one koji su spremni da baš u ovom trenutku daju svoj maksimum, ili više od toga, tu je REady ‑ kreiran za one koji su spremni za dodatne napore. Povećanje procenta radnog vremena koje će se isključivo fokusirati na doprinos projektu, a koje naravno prati i adekvatna zarada, okosnica su ovog paketa.

Pa čak i za one koji samo traže partnera za svoj, već započet poslovni put, tu je paket REvolution ‑ jer je nama sasvim u redu da, pored zajedničkih, želite da radite i na raznim drugim projektima.

Ideja je da se paket bira na godinu dana, a da, nakon toga, u skladu sa izmenjenim životnim potrebama, može da se promeni i paket. Sve ovo rodilo se iz želje kompanije da zaposlenima omogući što veću autonomiju i odlučivanje u radu i da im pruži mogućnost da njihov privatni i profesionalni život budu u harmoniji. Ovakav pristup do sada nije postojao na tržištu Srbije, a ima veoma malo primera i u svetu. Uvereni smo da je u njemu budućnost, kako zasnivanja radnog odnosa u Zuhlke kompaniji, tako i na tržištu rada u celini.

Kako razmišljamo?

Godinu za nama obeležio je i rast filijala u Singapuru, Hong Kongu i Sofiji. Ovakvo širenje omogućava i kolegama iz Srbije da kroz program globalne mobilnosti rade šest do dvanaest meseci u Aziji ili Švajcarskoj i Nemačkoj. Takvi programi, smatramo, zaista nude jedinstvene prilike da se upoznaju nove kulture, radi blisko s klijentima i pomogne rast novih delova grupe. Zahvaljujući sjajnom iskustvu koje nam donose kolege koje su ovaj korak među prvima napravile, raste broj onih koji ga planiraju u narednom periodu. Ta mobilnost je vrlo važna i korisna za lični i profesionalni razvoj i pojedinca, ali i kompanije u celini.

Autonomija u radu za Zuhlke veoma je važna. Bitno nam je da podstičemo takav način razmišljanja i oblikujemo infrastrukturu i procese koji bi doveli do uspostavljanja self‑managed timova, odnosno kompletnih timova bez menadžmenta. Takođe, cilj nam je da u narednom periodu preuzmemo aktivniju ulogu u građenju ekosistema – mreže partnerskih kompanija, organizacija i pojedinaca koji će s nama raditi na projektima kroz nove modele saradnje. Planiramo da ostvarimo značajniju saradnju s domaćim organizacijama i startapima, tako da ćemo i nov prostor, u koji ulazimo kroz nekoliko meseci, otvoriti kao centar za inovacije i za ljude koji nisu zaposleni u našoj kompaniji.

Korisna adresa: zuehlke.com

Podelite s prijateljima

Tweet