Zuzzy – robot koji čisti i mapira prostor

Roboti‑usisivači su s nama već nekoliko godina, ali do sada nismo naišli na model koji radi tačno onako kako želimo. A ne tražimo mnogo: da robot dobro očisti podove a da pri tom ne moramo ni malo da se angažujemo oko njega. Sada je stigao Xiaomi Mi Robot Vacuum…

Xiaomi Mi Robot Vacuum, ili Zuzzy kako sam je ubrzo nazvao, je neka vrsta ilegalnog imigranta – stigla je, posle dugog čekanja, nekim čudnim kanalima, a kada sam je uključio, progovorila je jakim i zvonkim glasom na čudnom jeziku, tako da nisam razumeo ni reč. Ostalo je samo da je gledam, što i nije tako komplikovano pošto se robot sastoji od dve komponente. Omanju bazu treba smestiti u neki budžak opremljen električnim priključkom, tako da ima po pola metra slobodnog prostora levo i desno. To su, naime, zahtevi pomenuti u dokumentaciji, ali Zuzzy sasvim lepo živi i u skučenim stambenim uslovima, pa je i desetak slobodnih centimetara sa svake strane baze sasvim dovoljno. Druga komponenta je sam usisivač, beli valjak prečnika 345 i visine 96 milimetara, spreman za zavlačenje ispod stolica i ormana. Ne treba se zbuniti zbog toga što prednji deo valjka deluje nepričvršćeno, pošto ga Zuzzy koristi da uoči prepreke na teškom putu koji će preći.

Virtuelni put u Koreju

Zuzzy nije baš odmah stupila na posao. Potrebno je da se robot upari s smartfonom, na kome je prethodno instalirana odgovarajuća aplikacija. Veza se uspostavlja Bluetooth protokolom, ali inicijalno povezivanje nije uspevalo. Trebalo je uneti državu u kojoj se nalazimo – Srbije (naravno) nema na spisku, pa sam pokušavao uobičajenim redom: što bliže zemlje, Amerika, UK, Australija, pa najzad sva imena sa spiska koja sam mogao da pročitam. Uparivanje nije uspevalo sve dok nisam izabrao Koreju; za slučaj da ne razlikujete južnokorejska slova od, recimo, kineskih ili japanskih, to je druga stavka odozgo u meniju. Čim se našla u (virtuelnoj) Koreji, Zuzzy se konačno odazvala i mogao sam da pređem na sledeći korak – uključivanje u kućnu mrežu.

Usisivač, strogo uzevši, ne mora da bude u kućnoj mreži – možete mu komandovati i preko Bluetooth‑a, pa čak i odustati od uparivanja s telefonom i inicirati čišćenje pritiskom tastera na kućištu. No, tako ostajete bez raznih cool sitnica, među kojima je i mogućnost da naredite čišćenje dok niste kod kuće i posle na ekranu mobilnog uređaja gledate kako posao napreduje. Zato sam se opredelio za potpuno umrežavanje, što se svodi na potrebu da u mobilnoj aplikaciji unesete lozinku za pristup kućnom Wi‑Fi‑ju (podržava samo 2.4 GHz mrežu) i sačekate par trenutaka. Od tada sam u vezi sa Zuzzy ma gde se ona i ja nalazili, sve dok imamo pristup Internetu. Otišao sam i korak dalje i aktivirao integraciju s IFTTT (if this, then that) servisom, koji mi je dao mogućnost da komuniciram sa Zuzzy glasom, pa je najzad ona dobila i sopstvenu e‑mail adresu zuzzy@ristanovic.com. Možete da joj pišete i zahtevate da očisti moj stan; ako zahtev uspe, znači da nisam dobro podesio neke bezbednosne parametre.

Kad ne radi, Zuzzy je povezana s bazom koja obezbeđuje punjenje Li‑ion baterije kapaciteta 5200 mAh, što je dovoljno za oko 2.5 sata čišćenja. Ukoliko za to vreme kompletan prostor ne bi bio sređen (što bi značilo da imate baš mnogo kvadratnih metara), Zuzzy bi se vratila na bazu da dopuni akumulatore, pa nastavila tamo gde je stala s poslom. Robot pamti gde mu je baza, a ako ga prevarite pa je pomerite, strpljivo će je tražiti sistematski špartajući čitav dostupni prostor dok ne „ulovi“ njen signal. Tek ako zaključi da je do baze nemoguće doći, Zuzzy stane i kaže da je postala beskućnik.

Mapiranje prostora

Dok čisti prostor, Zuzzy iscrtava njegovu mapu koja joj pomaže da „pokrije“ čitavu površinu, a da pri tom ne trlja isti deo poda više puta. Mapiranje je prilično inteligentno i precizno – komadi nameštaja neće zbuniti robota, već će on ulaziti ispod njih koliko je moguće, a onda ih zaobilaziti da bi došao do „skrivenih“ budžaka. Sposobna je ne samo da se popne na (čak i prilično debele) ćilime i siđe s njih, već i da preskače pragove. Kada zaključi da je prag viši nego što je zdravo, Zuzzy se okrene i popne se na njega „u rikverc“, kako bi točkovi bolje upotrebili svoju snagu. Ni stepenice je neće zbuniti – znaće da tu ne treba ići.

Prilikom snalaženja u prostoru Zuzzy ne koristi kamere već svojih 12 senzora koji su uglavnom radari. Zanimljivo je gledati kako analizira prostor – kada se nađe na vratima, Zuzzy uputi jedan „dug zrak“ i tako ocrta obrise sobe, pa je posle preciznije analizira. Zrak prolazi čak i ispod zatvorenih vrata, pa je tako Zuzzy uočila postojanje sobe dole levo na slici, iako zbog zatvorenih vrata nije mogla da uđe u nju. Ukoliko ne želite da robot zalazi u neki prostor, možete ga „zagraditi“ nameštajem ili, ako je zabrana trajna, dokupiti virtuelne zidove. To su gumene trake koje lepite na pod, a onda ih robot detektuje i „zna“ da je došao do kraja (svog) sveta. Na mapi prostor iza virtuelnih zidova jednostavno ne postoji.

Generisana mapa se ne čuva, što znači da robot svaki put ponovo skenira prostor. To ima smisla, pošto je teško očekivati da su stolice i neki drugi objekti ostali na istim mestima. Robota slobodno možete da odnesete u neki drugi prostor i pustite ga tamo da čisti, a kasnije ga vratit kući. Bazu ne morate da nosite, ako ste sigurni da će baterija biti dovoljna za planirani posao. Zuzzy završi čišćenje, vidi da nema baze u blizini, pa jednostavno stane i čeka na vas.

Zuzzy u akciji

Snaga usisivača je 1800 Pa što znači da čisti efikasno, uvlačeći prašinu u kutiju smeštenu ispod poklopca; kapacitet kutije je mogao da bude i veći, što znači da je treba prazniti posle svakog većeg spremanja. Četke su napravljene tako da dohvataju i neravan pod ispod usisivača, a bočne četke se okreću u oba smera i mogu pojačati pritisak ako izaberete režim rada u kome je usisivač bučniji i troši više struje. Praksa je pokazala da je standardni mod sasvim dovoljan, dok „intenzivni“ režim malo previše čupa dlake iz tepiha. Mada brzina rada zavisi od „terena“, testovi su pokazali za Zuzzy čisti otprilike jedan kvadratni metar u minutu.

Iskušenje za robota su kablovi, u koje se Zuzzy ponekad zaplete i, što je još gore, zapreti da će srušiti sa stola uređaj u koji su kablovi utaknuti. Drugi problem su sitne stvari razbacane po podu. One ne mogu da stignu do kutije za đubre, pa će se verovatno zamotati u rotirajuće četke i kasnije negde ispasti. Tako smo posle prvog čišćenja nasred hodnika našli („Zuzzy snela jaje“) Chipolo, koji je očito godinama samovao ispod nekog ormana ili kreveta. Zato je dobro pre čišćenja prošetati prostorom, skloniti kablove i raščistiti pod.

Održavanje je prilično jednostavno – treba prazniti kutiju za prašinu i povremeno čistiti rotirajuće četke korišćenjem priložene alatke („Češljanje Zuzzy“). Filteri i četke se povremeno menjaju, kao i kod svakog usisivača, a njihove cene na AliExpress‑u su sasvim prihvatljive. Glavni adut ovog robota je cena od oko 350 dolara (kod nas ga možda nađete za oko 320 evra) – konkurenti koštaju dva pa i tri puta više, a Xiaomi Mi Robot Vacuum je praktično po svakom aspektu bolji od njih, ako ste spremni da pretrpite male početne probleme s lokalizacijom. Doduše nema kameru, ali se to može smatrati i prednošću, jer zašto biste želeli da robot slika po kući i taj materijal šalje ko zna gde u cloud? Sve u svemu, ako tražite geek Novogodišnji poklon koji je uz to i veoma koristan, ovo je idealan izbor.

Zuzzy u štrajku glađu

Već posle prvog čišćenja Zuzzy je odlučila da stupi u štrajk glađu – baza je bila utaknuta u razvodnu kutiju, a Zuzzy je čisteći udarila u prekidač na kutiji i samoj sebi isključila struju. Posle smo se pitali zašto nikako ne nalazi bazu koja joj je „ispred nosa“…

(Objavljeno u PC#250)

Podelite s prijateljima

Tweet