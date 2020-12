15 godina Microsoft Razvojnog Centra u Srbiji

Srbija danas predstavlja jednu od značajnih destinacija na svetskoj IT mapi zahvaljujući posvećenim inženjerima i timovima ljudi iz Microsoft razvojnog centra, koji razvijaju najsavremeniju tehnologiju i proizvode, dok ih milioni ljudi koriste. Ove godine Microsoft razvojni centar proslavlja 15 godina postojanja u Srbiji.

„Od osnivanja Microsoft Razvojnog Centra 2005. godine do danas naš tim stvara i izvozi najsavremenije tehnologije i rešenja po celom svetu. Azure Data tim u Srbiji radi na razvoju dva Azure servisa, a uz to je i zadužen za podršku kod najkritičnijih korisnika, što znači da rukovodimo ključnim uslugama Azure Data tokom našeg radnog vremena. Osim toga, mi svakako postavljamo trendove za Azure rešenja. Istorijski gledano, učestvovali smo i u izradi komponenti programa Windows v.7 i v.10, na svim edicijama SQL Server-a od 2008 do 2020, na komponentamaOffice paketa od 2010 do danas, kao i Office 365, kao i na projektu Office Sway. Takođe radimo na Microsoft Maps projektu i različitim tehnologijama koje se baziraju na digitalnoj obradi teksta i slika i daljeg mašinskog učenja nad istim podacima. Rad u Microsoft razvojnom centru u Srbiji je danas bolji nego rad u bilo kojoj međunarodnoj IT kompaniji u Evropi kada govorimo o izazovnim projektima, kvalitetu ljudi i mogućnostima za učenje i rast. Tim centra čini više od 300 najperspektivnijih mladih ljudi iz Srbije iz oblasti informacionih tehnologija. Sa rastom našeg tima rastu i odgovornosti i projekti na kojima radimo, a u Beogradu se trenutno radi na nekim od ključnih elemenata razvoja i napretka globalne IT industrije,” ističe Dragan Tomić, direktor Microsoft razvojnog centra u Srbiji.

Microsoft razvojni centar je u prethodnih deset godina proširio opseg delovanja uključivši se u šire projekte i inicijative koje će podstaći brži razvoj srpskog društva. To se pre svega odnosi na podršku segmentu obrazovanja, odnosno pomoći mladim ljudima u Srbiji da svoje talente razvijaju i primenjuju u svojoj zemlji.

“Bilo da radimo samostalno ili kroz partnerske inicijative, cilj nam je da mladim ljudima u Srbiji obezbedimo alate i veštine uz pomoć kojih će moći uspešno da definišu svoj profesionalni razvoj u 21. veku,” zaključio je Dragan Tomić.

Projekti koje Microsoft razvojni centar godinama realizuje kako bi doprineo srpskom društvu i zajednici u kojoj posluje, radi u saradnji sa organizacijama poput Digitalne Srbije, Petlje, Petnice, brojnih fakulteta, ali i ujedno osnažuje tehnološki ekosistem u Srbiji kroz takmičenja, kao što je Bubble Cup i inicijativa kao sto je Girls in ICT. Svi projekti Microsofta u Srbiji su priznati, kako na najvišem nivou korporacije, tako i od strane miliona korisnika koji ih svakodnevno primenjuju, promovišu i ucrtavaju Srbiju kao važnu IT destinaciju.

