AI će “dovesti do pravlljenja više igara i više poslova”

Dr Ričard Vilson, šef TIGA-e, kaže da će AI „smanjiti troškove pravljenja igara i ubrzati proces“.

Veštačka inteligencija će dovesti do više poslova u industriji video igara

Video igre decenijama koriste oblike veštačke inteligencije. Ali upotreba najnovije tehnologije u kreiranju igara zabrinjava neke koji se brinu da bi to moglo koštati posla i stvoriti pravne probleme za studije. UKIE, druga organizacija koja brine o kompanijama za igre u Velikoj Britaniji, rekla je da prepoznaje da postoje zabrinutosti, ali je dodala da je razvoj u ovoj oblasti „uzbudljiva prilika“ za industriju. Čak i 1980-ih kada su igrači stavljali svoje novčiće u arkadne mašine kako bi pomogli Pacmanu (ili gospođi Pacman) da prikupi bele tačke na ekranu, to je bila vrsta veštačke inteligencije koja je duhovima govorila kako da ulove igrača.

„Ovo je mnogo jednostavniji oblik veštačke inteligencije u poređenju sa onim o čemu danas govorimo, ali suštinski principi su isti“, kaže dr Tomi Tompson, stručnjak za veštačku inteligenciju za igre. „Pomaže u donošenju inteligentnih odluka gledanjem snimka igre i na osnovu toga likovi mogu da donesu inteligentne presude o tome šta da rade”.

Ali dok je veštačka inteligencija korišćena da utiče na ono što se dešava na ekranu godinama, sada bi mogla da utiče na proces postavljanja igara na ekrane. Mogućnost da brzo kreirate stotine stranica vrednih skripti, glasovnih pozadinskih likova ili nacrtate hiljade umetničkih dela mogla bi da promeni igru u industriji prema nekim višim ličnostima. „To bi trebalo da omogući studijima za igre da automatizuju rutinske aspekte razvoja igara, a zatim iskoriste taj prostor da budu kreativniji i fokusiraju se na druge oblasti“, kaže dr Vilson. „Smanjenje ukupnih troškova razvoja značiće više studija za igre što bi, prema tome, trebalo da znači više poslova”.

Gaj Gadni, jedan od suosnivača Charisma.ai, tehnološke platforme koja omogućava korišćenje generativnih tehnika veštačke inteligencije u igrama, smatra da će to omogućiti kreatorima novi način pričanja priča. Sve se svodi na to kako kompjuterski kontrolisani likovi mogu da komuniciraju sa igračem. Umesto nekoliko unapred pripremljenih linija koje se nasumično vraćaju igračima, AI može dozvoliti likovima poput ovih da „razmišljaju“ i inteligentnije reaguju u zavisnosti od priče koja je napisana za njih i ponašanja igrača. On objašnjava: „U igrama, gde igrači često trče kroz trodimenzionalno okruženje, želimo da ljudi zaustave i više se angažuju. Želimo da igrači duboko zarone u trenutke, gde sede i vode prirodne razgovore sa likovima. Ranije se to dešavalo tako što smo vam davali četiri izbora za razgovor na ekranu, što je veoma ograničavajuće, to je samo iluzija izbora. Želimo više od toga.” Za Gaja Gadnija, otključavanje potencijala likova koji se ne mogu igrati promeniće način na koji igre pričaju priče, omogućavajući igračima da komuniciraju sa onim što je ispred njih drugačije od načina na koji to sada rade. Charisma.ai takođe sarađuje sa kompanijama kao što su Warner, Dreamworks i Sky o tome kako bi ova tehnologija mogla da funkcioniše i u drugim oblicima pripovedanja. Dr Tomi Tompson, koji takođe ima namenski YouTube kanal za veštačku inteligenciju u igrama, uzbuđen je zbog potencijala ove tehnologije. Ali on takođe upozorava da industrija treba da bude oprezna. On kaže da korišćenje široko dostupnih AI alata otvorenog pristupa u njihovom trenutnom obliku u igrama „nije praktično“ za studije. „Ko je vlasnik autorskih prava? Sa generisanjem slika, na primer, postoji nekoliko tekućih tužbi u kojima se ljudi pitaju da li je njihova umetnost korišćena kao osnova za kreiranje slike i da li je dat odgovarajući pristanak? Ako generišete sredstva za svoju igru koristeći neke AI platforme, onda ne posedujete nijedno od tih autorskih prava na zakonskoj osnovi. Ako biste poslali tu igru, svako bi mogao da koristi ta sredstva i stavi ih u drugu igru i ne bi postojao pravni osnov da ih zaustavi. Zakon će reći, ‘pa, zapravo niste posedovali autorska prava”. Neki studiji za igre stvaraju sopstvene AI platforme kako bi zaobišli ove probleme, ali to je dugotrajno i skupo. Za male kompanije za igre koje bi mogle biti privučene alatima AI otvorenog koda, rizici u ovom trenutku nadmašuju koristi, kaže dr Tompson.

U izjavi za BBC, Danijel Vud, ko-izvršni direktor UKIE, rekao je: „Industrija video igara je uvek na vrhuncu tehnologije, tako da već koristimo veštačku inteligenciju u mnogim oblastima, uključujući proizvodnju, umetnost, interakciju sa likovima u igrici i upravljanje zajednicom kako bismo stvorili još uzbudljivija i zanimljivija iskustva za naše igrače.

„Dok će UKIE i šira industrija nastaviti da razmatraju teme kao što su autorska prava i potrebe za veštinama koje se brzo menjaju u kompanijama igara, buduće mogućnosti veštačke inteligencije obećavaju mnogo uzbudljivih prilika za naš sektor.“

Izvor: Bbc

