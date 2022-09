AI neće preuzeti poslove programera – ljudi za sada još uvek vladaju

AI neće zameniti softverske inženjere, ali će dramatično promeniti način na koji oni rade u budućnosti, posebno ako mogu da daju instrukcije mašinama koristeći prirodni jezik za generisanje koda.

Plus: pomoć u karijeri u ML-u, a OpenAI izdaje besplatni model prepoznavanja govora

Nekoliko organizacija – od OpenAI i Microsofta do Amazona i istraživačkih laboratorija kao što je DeepMind – obučilo je neuronske mreže da nauče kako da kodiraju. Nedavno istraživanje koje je sproveo GitHub sa više od 2.000 programera otkrilo je da je velika većina ispitanika otkrila da je GitHub-ov Copilot pomogao u povećanju njihove produktivnosti, jer AI alat može da deluje kao super-autokomplet, pomažući programerima da brže pišu šablonski kod za programe. Ali da li će posao programera u budućnosti preuzeti mašine? „Ne verujem da je veštačka inteligencija ni blizu da zameni ljudske programere“, rekao je Vasi Filomin, Amazonov potpredsednik za AI usluge. Moguće je da programeri možda neće morati da uče sintaksu i rečnik programskih jezika, već će umesto toga morati da se usredsrede na razumevanje koncepata i sistema za dizajniranje programa, dok AI može da uradi sav dosadan, sitni posao kodiranja, smatra on. Drugim rečima, opisujete kako aplikacija funkcioniše i model mašinskog učenja daje odgovarajući kod za kompajliranje ili pokretanje. Peter Schrammel, suosnivač Diffblue, kompanije fokusirane na automatizaciju Java koda, složio se da će se poslovi programiranja promeniti i da će inženjeri moći više da se fokusiraju na teške, kreativne probleme. „Programeri softvera neće izgubiti posao jer ih zamenjuje alatka za automatizaciju“, rekao je on. “Uvek će biti više softvera koji treba da se napiše.”

OpenAI objavljuje besplatan, otvoreni model prepoznavanja govora

OpenAI je objavio neuronsku mrežu otvorenog koda pod nazivom Whisper, sposobnu za prepoznavanje govora na različitim jezicima i akcentima. Whisper je obučen na ogromnih 680.000 sati audio podataka sakupljenih sa veba. Model deli ulazne podatke u delove od 30 sekundi za unos u koder. Dekoder je obučen da generiše titlove za audio isečak; u stanju je da identifikuje jezike i automatski transkribuje govor u engleski tekst. Primeri koje je objavio OpenAI pokazuju da Whisper može precizno da transkribuje govor koji je brz i zbrkan, izgovoren škotskim akcentom, kao i da prevede klipove korejskih pop pesama.

Kako da zaustavimo AI da krade naš rad?

Umetnici razmišljaju o tome kako najbolje da zaštite svoj rad od krađe i kopiranja od strane korisnika interneta uz pomoć AI modela. Naročito kada ljudi unose opise poput, „letnje popodne na Tajms skveru, Njujork u stilu Rembranta,“ u softver za ML i čuvaju rezultate. Neki žele da se njihov rad ukloni iz skupova podataka za obuku tako da modeli ne mogu da reprodukuju stilove, a drugi veruju da kompanije sa veštačkom inteligencijom treba da pokušaju da oforme radne odnose sa muzejima i umetnicima kako bi bolje podržale njihov rad, kaže ilustratorka Karla Ortiz. “To nisu samo umetnici. To su fotografi, modeli, glumci i glumice, reditelji, snimatelji”, rekla je ona. “Svaka vrsta vizuelnog profesionalca mora da se bavi ovim konkretnim pitanjem upravo sada.”

Cohere For AI Scholars Program

Neprofitni istraživački ogranak startapa Cohere pokrenuo je program za zapošljavanje inženjera, koji žele da započnu karijeru u istraživanju mašinskog učenja, ali tek treba da objave rad. Kandidati ne moraju da imaju nikakve posebne diplome niti iskustvo u akademskoj zajednici. Oni koji budu primljeni u program biće upareni sa stručnjacima i radiće na daljinu na istraživanju specifičnog problema u obradi prirodnog jezika od januara do avgusta 2023. i dobiće finansijsku podršku. „Ovaj program smo osmislili kao način da stvorimo više ulaznih tačaka u mašinsko učenje i proširimo pristup istraživanju i inženjerskoj ekspertizi svetske klase“, rekla je Sara Huker, šef Cohere for AI.

„Najbolji i najsjajniji umovi u mašinskom učenju prevazilaze granice i često prate različite puteve u istraživanju. Zato radimo na tome da suštinski promenimo gde, kako i ko vrši istraživanje. Ovaj program je korak u tom pravcu. Podrška sledećoj generaciji ambicioznih NLP istraživača je od suštinskog značaja za pionirski napredak u mašinskom učenju“, rekla je ona.

Rok za prijavu na program je 7. novembar.

