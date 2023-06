Ako biste radije istraživali otvoreni svet za više igrača u kojem rešavate zagonetke nego da se borite, evo igre za vas

Istraživanje fantastičnih prostora sa prijateljima kao digitalnih turista jedna je od istinskih radosti video igara.

Islands of Insight je „epska avantura sa slagalicama u zajedničkom svetu“

Prečesto zadovoljstvo zaustavljanja i začuđenog gledanja u neki nemogući svet, međutim, bude prekinuto tako što morate da ubijete čopor vukova ili da se nosite sa gomilom đubreta. Nije tako u Islands of Insight, Lunarch Studios igrici za više igrača, u kojoj je istraživanje razbijeno slagalicama umesto bitkama.

Kao što kaže trejler koji je debitovao tokom PC Gaming Show-a, Islands of Insight predstavlja „svet fantazije, drevnih čuda i prirodnih lepota, koji je prepun misterioznih zagonetki, tajni i uzvišenih pejzaža za vas i druge igrače koje možete da otkrijete sami ili zajedno, svojim tempom.”

Zagonetke izgledaju prilično raznovrsne, od interakcije sa drevnim ruševinama u Myst stilu, do pronalaženja pravog ugla za gledanje stvari kako biste mogli da osvetlite zamagljeni simbol kao da ste u The Witness. Izgleda da će postojati mešavina izazova, od osnovnih blokova i tobogana i kocki, do prelaska na stvari koje zadirkuju mozak, poput prelaska providnog lavirinta i nečega što uključuje mapu koja se transformiše u Mandelbrotov set? Lunarch opisuje Island of Insight kao „zajedničku svetsku“ slagalicu, što zvuči veoma intrigantno: Igru možete uzeti solo ili „u interakciji i sarađivati da biste rešavali zagonetke zajedno sa prijateljima i drugim onlajn igračima“. Možda to takođe znači da možete da ih gledate kako rešavaju zagonetku i onda je lako rešite sami. Taktika koju treba isprobati kada budemo mogli da je odigramo za sebe.

Kada ne rešavate zagonetke, prelazićete preko pejzaža plutajućih ostrva klizeći na magičnim krilima, skačući preko blistavih lukova svetlosti i juriti okolo sa blistavim nogama. Ta ostrva su prekrivena kipovima i drevnom arhitekturom za istraživanje, od kojih neka izgledaju kao grčka, egipatska, japanska i mesopotamska, kao i čuda prirode kao što su vodopadi, gigantske pećine i litice sa drvećem. Postoji određena vibracija „Windows pozadine“, sa puno mističnih kugli i kockica koje lebde iznad ruševina.

„Uživajte u postizanju svakog rešenja dok se svet oko vas otključava“, nastavlja trejler, „otkrivajući nove izazove sa kojima ćete se suočiti, nova područja za istraživanje i fantastične nagrade za prikupljanje. U Islands of Insight čeka vas prelepo carstvo mira i avanture .” Zvuči divno. Islands of Insight će doći u Steam, a vi možete pratiti njegov razvoj putem zvaničnog Twitter feed-a.

Izvor: Pcgamer

