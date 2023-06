Microsoft donosi PC Game Pass na Nvidia uslugu GeForce New

Microsoft planira da donese PC Game Pass naslove na Nvidijin GeForce New servis za striming. Sarah Bond, šefica iskustva za kreatore Xbox-a, najavila je taj potez na privatnom brifingu za Xbox medije u Los Anđelesu . „Moći ćete da igrate svoj PC Game Pass katalog na svim uređajima koje podržava Nvidia GeForce New“, rekla je Bond.

„Ovo će omogućiti da se PC Game Pass katalog igra na bilo kom uređaju na koji GeForce New emituje, kao što su računari niskih specifikacija, Mac računari, Chromebook-ovi, mobilni uređaji, televizori i još mnogo toga, a mi ćemo to pokrenuti u narednim mesecima “, kaže Joe Skrebels, glavni urednik Xbox Wire-a, u postu na blogu.

Članovi GeForce Nov-a će moći da „strimuju izabrane PC igre iz biblioteke“, tako da ne izgleda da će to biti ceo katalog. U svakom slučaju, ovo je velika stvar za igranje u oblaku, omogućavajući pretplatnicima PC Game Pass-a da koriste Nvidia superiornu uslugu striminga igara sa RTX 4080 nivoima performansi. U našem sopstvenom testiranju otkrili smo da je nivo RTX 4080 GeForce New bio daleko superiorniji od Microsoftove sopstvene ponude Xbox Cloud Gaming za performanse i kašnjenje.

To takođe znači da Microsoftova obećana podrška Microsoft Store-a za GeForce New prevazilazi samo vaše kupovine i proširuje se na pretplatu na PC Game Pass. Nvidia je ranije navela da će podrška za Microsoft Store na GeForce New „postati dostupna u narednim mesecima“, tako da možda nećemo morati da čekamo predugo da vidimo PC Game Pass na GeForce New.

Sav ovaj rad je deo novog partnerstva između Microsoft-a i Nvidia-e koje vidi da Xbox PC igre dolaze na GeForce New. Microsoft je ranije ove godine sklopio desetogodišnji ugovor sa Nvidijom o licencirani Xbox PC igrica za GeForce New kao deo šireg napora da se umire regulatori zbog svog predloženog Activision Blizzard ugovora. Dogovor takođe uključuje pristup Activision Blizzard naslovima ako regulatori odobre Microsoftovu predloženu akviziciju.

Britanski regulatori blokirali su dogovor zbog zabrinutosti za konkurenciju u oblaku, uprkos 10-godišnjim ugovorima Microsofta sa više rivala za igre u cloudu. Sada Microsoft nudi svoju pretplatu za PC Game Pass na rivalskom servisu za igre u cloudu, u iznenađujućem potezu koji bi mu mogao pomoći da da ubedi regulatore u predloženu akviziciju Activision Blizzarda.

Izvor: TheVerge

