Alibaba zapošljava 5000 radnika zbog potražnje cloud usluga

Jedna od najbogatijih kineskih kompanija Alibaba planira da u svoje odeljenje za cloud računarstvo dovede 5,000 novih radnika, pošto je epidemija Korona virusa povećala potražnju za ovom oblašću do krajnjih granica.

Novi poslovi u oblastima baza podataka i veštačke inteligencije

Iz Alibabe poručuju da će novi radnici biti zaposleni u oblastima koje uključuju mreže, baze podataka, servere, čipove i veštačku inteligenciju. Alibaba je najveći cloud provajder u Aziji i treći po veličini u svetu, pa će ovo novo povećanje zaposlenih značajno uticati na raspodelu snaga na tržištu. Koliko će to značajno uticati na digitalnu transformaciju kompanija u Kini, govori i podatak da će umesto vremenskog okvira od tri do pet godina, sada sve biti završeno do kraja tekuće godine.

Alibaba se obavezala da će potrošiti oko 28 milijardi dolara tokom naredne tri godine za igradnju više centara za prenos podataka. Prihod od cloud računarstva iznosi oko 5,7 milijardi dolara, što je povećanje za 62% u odnosu na prethodnu godinu. Iako mnogi zbog epidemije Korona virusa otpuštaju radnike, to sa kompanijama poput Alibabe nije slučaj, jer potreba za njihovim uslugama raste. Među ovakvim firmama nalaze se i Slack, Zoom, ali i mnoge druge.

