Among Us pod velikim spam napadom

Samo nekoliko dana nakon što je američka senatorka Aleksandrija Okasio-Kortez igrala Among Us pred publikom od 435,000 gledalaca, InnerSloth, autor ove igre, bori se da spreči spam poštu koja pogađa celu gejming zajednicu. Hakerski napad je počeo da se širi korisničkom bazom igrača u četvrtak uveče.

To uzrokuje da se igrači pošalju na neželjeno tekstualno ćaskanje koje se usmerava na YouTube i Discord kanale osobe pod nazivom Eris Loris, preteći im ako se ne pretplate. Neke od poruka promovišu predsedničku kampanju Donalda Trampa za 2020. godinu.

Neželjene informacije preplavile gejming zajednicu

Tim InnerSloth je objavio da su svesni obima hakerskog napada i da preduzimaju sve neophodne mere kako bi se sve vratilo u normalu. Novi izveštaji o neželjenim mečevima i dalje preplavljuju Twitter i druge društvene mreže. Studio savetuje ljude da igraju privatne igre sa prijateljima dok se radi na rešavanju problema.

Što se tiče hakera, izgleda da im je jedini cilj bio da troluju ljude. Bes i mržnja su deo koji sve ovo čini smešnim. Ako vam je stalo do igre i ako volite da odete i pročitate neželjenu poštu, izgleda da ste školski prototip osobe na koju će ovaj spam napad delovati. Among Us već neko vreme ima problema sa hakovanjem, ali ovako skalabilan napad do sad se jednostavno nije dešavao. Uz pomoć desetak dobrovoljaca, haker tvrdi da su uspeli da postignu čak 1,5 miliona mečeva, što je ukupno oko 5 miliona igrača.

