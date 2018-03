Android 9 od marta dostupan developerima

Dok većina Android telefona još uvek nije dobila ni Android Oreo verziju operativnog sistema, Google već radi na sledećoj verziji – Android 9, koja bi trebalo da se pojavi kao verzija P.

Android 8 ima dve verzije – 8.0 i 8.1, te je poslednja objavljena u januaru 2018. godine, a Oreo serija donela je neke zanimljive opcije, uključujući Picture-in-Picture (PiP), notifikacione tačke, Bluetooth 5 podršku, Wi-Fi Aware, poboljšanja za bateriju, te druge.

Iako još uvek nije zvanično potvrđeno iz kompanije Google, očekuje se da će Android 9 ispratiti razvojni ciklus koji se primenjuje već nekoliko godina, te se zbog toga veruje da će Android postane dostupan za testiranje do kraja marta. Tako bi to bila prva Android 9 verzija za developere koja se smatra alfa verzijom, te bi druga, takozvana beta verzija, trebalo da postane dostupna sredinom maja. Google nove Android verzije lansira obično krajem avgusta, te bi do tada trebalo da da se pojave i treća i četvrta verzija za developere, a u junu i julu.

Što se tiče novih opcija, iz kompanije se još uvek nisu oglasili po tom pitanju, ali se spekuliše da bi Android 9 mogao da donese neke nove biometrijske sigurnosne opcije, a u obliku skenera dužice oka, zatim podršku za takozvani „zarez“ na ekranu, poboljšanu funkciju za blokiranje i snimanje poziva, te druge.

Izvor: Softpedia

Podelite s prijateljima

Tweet