Kako možete da poboljšate Apple AirPods Pro? Evo nekoliko saveta i trikova

Osnovni model vam omogućava da slušate svoju omiljenu muziku i podkaste, razgovarate sa Siri, aktivirate funkcije dodirom, proverite napunjenost baterije i pronađete ih ako ne znate gde su. Ali sa Pro, možete se bolje prilagoditi, u potpunosti poboljšati kvalitet zvuka, optimizovati punjenje baterije i iskoristiti druge sjajne funkcije. Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći da na najbolji način iskoristite AirPods Pro.

Uradite Ear Tip Fit test

Jedan od nedostataka običnih AirPod-a je što koriste one-size-fits-all pristup sa dizajnom koji ne mora nužno da odgovara svim ušima. Ako prianjanje nije dobro, AirPods vam mogu lako i brzo iskliznuti iz ušiju. AirPods Pro ispravlja taj nedostatak prelaskom na dizajn u kanalu sa zamenljivim vrhovima za male, srednje i velike veličine ušnog kanala (AirPods Pro druge generacije takođe nudi ekstra malu opciju). Podrazumevano, AirPods Pro su pakovani sa srednjim vrhovima, ali možete lako da promenite veličine. Da biste isključili trenutne vrhove, čvrsto ih povucite dok se ne odvoje od osnove. Postavite nove vrhove tako da se srednji beli krug sastaje sa centralnim crnim krugom na bazi. Zatim pritisnite dok ne kliknu na svoje mesto.

Da biste utvrdili koja od tri veličine vrha će obezbediti najbolje zaptivanje i zvuk, uradite Ear Tip Fit test. Da biste to uradili, pričvrstite jedan par vrhova na bazu oba AirPods Pro. Zatim umetnite oba AirPod-a u uši. Na vašem iPhone-u idite na Settings > Bluetooth. Dodirnite ikonu informacija za svoje AirPods Pro i dodirnite link za Ear Tip Fit test. Da biste testirali pristajanje vrhova za uši, dodirnite Continue, a zatim dodirnite Play dugme da biste pustili kratak muzički snimak. Nakon toga, aplikacija će vam reći da li se vaši trenutni vrhovi dobro uklapaju. Ako ne, reći će vam da ili ih prilagodite ili isprobate drugu veličinu. Prođite kroz sve tri veličine dok vam aplikacija ne kaže da oba AirPod-a imaju Good Seal of Approval.

Promenite naziv svojih AirPods Pro

Ime vašeg AirPods Pro-a se pojavljuje na nekoliko različitih mesta, ali vezani za njega. Na vašem iPhone-u idite na Settings > Bluetooth. Dodirnite ikonu informacija za svoj AirPods Pro, a zatim dodirnite trenutno ime. Tu možete revidirati postojeće ime ili ga izbrisati i kreirati potpuno novo ime. Kada završite, dodirnite Done.

Kontrolišite muziku pomoću pritiska

Kontrolišite tok muzike pritiskom na levi ili desni AirPods Pro-a. Da biste to uradili, moraćete da pritisnete stabljiku palcem i kažiprstom dok ne čujete tihi klik. Pritisnite jednom da biste pauzirali/reprodukovali, dvaput da biste prešli unapred na sledeću numeru i triput da biste prešli unazad na početak trenutne numere ili na prethodnu numeru.

Prilagodite šta koji pritisak radi

Podrazumevano, pritiskom i držanjem drške bilo kog AirPod Pro-a prelazite između Noise Cancellation i Transparency, ali to možete promeniti za jedan ili oba od njih. Sa AirPods Pro u ušima, idite na Settings > Bluetooth i pritisnite ikonu informacija pored svojih AirPods uređaja. U odeljku Press and Hold AirPods, dodirnite unos za levo ili desno. Ovde možete da zadržite kontrolu buke kao aktiviranu radnju kada dugo pritisnete, ali dodate postavku Off u miks tako što ćete dodirnuti njen unos. Alternativno, možete da promenite radnju sa kontrole buke na Siri tako što ćete dodirnuti unos na vrhu za Siri. Kao predlog, možda ćete želeti da zadržite kontrolu buke omogućenu za jednu slušalicu, ali da pređete na Siri za drugi.

Podesite jačinu zvuka na AirPods Pro 2. generaciji

AirPods Pro druge generacije poboljšavaju slušalice boljim kvalitetom zvuka i drugim funkcijama. Jedna nova opcija vam omogućava da podesite jačinu zvuka prevlačenjem nagore i nadole na senzoru koji se nalazi na držaču AirPods slušalica. Da biste ovo omogućili, idite na Settings > Bluetooth > [Your AirPods info icon] > Accessibility. Uključite prekidač za jačinu zvuka. Takođe možete da podesite vreme između prevlačenja da biste izbegli slučajne promene jačine zvuka tako što ćete izabrati Duže ili Najduže. Pustite muziku ili drugi zvuk, stavite palac na držač bilo kog AirPod-a i koristite kažiprst da prevučete nagore ili nadole preko kontrole. Dok to radite, jačina zvuka će se povećavati ili smanjivati.

Uključite poništavanje buke

AirPods Pro nudi dva različita režima slušanja koji mogu pomoći u smanjenju pozadinske buke. Funkcija poništavanja buke blokira praktično sve pozadinske zvukove, tako da ova funkcija može biti od koristi u bučnom okruženju gde želite da jasno čujete svoj zvuk.

Režim transparentnosti prigušuje pozadinsku buku tako da i dalje možete da je čujete, a da ne ometa vaš zvuk. Ovo bi bila dobra opcija za javna mesta gde i dalje morate da čujete najave ili na drugi način da budete svesni svog okruženja. Prebacite se između režima poništavanja buke i režima transparentnosti dugim pritiskom na stabljiku bilo koje slušalice dok ne čujete zvono.

Podesite podešavanja pristupačnosti

Da biste dodatno kontrolisali određene funkcije pristupačnosti vašeg AirPods Pro-a, idite na Settings > Bluetooth > [Your AirPods info icon] > Accessibility. Ovde možete promeniti brzinu potrebnu da pritisnete držače vaših AirPods slušalica za pauziranje, reprodukciju, preskakanje unapred ili vraćanje nazad. Takođe možete da podesite trajanje potrebno za pritiskanje slušalica da biste promenili režim poništavanja buke. Dalje, možete omogućiti poništavanje buke pomoću jednog AirPod-a i kontrolisati prevlačenje jačine zvuka.

Poboljšajte kvalitet zvuka

Uvedena u iOS 14, funkcija poznata kao Headphone Accommodations poboljšava zvuk sa vaših AirPods slušalica pojačavajući mekše zvukove i određene frekvencije. Idite na Settings > Bluetooth > [Your AirPods info icon] > Accessibility > Audio Accessibility Settings > Headphone Accommodations i uključite prekidač. Dodirnite Play Sample da biste čuli uzorak, a zatim podesite zvuk za uravnotežen ton u opsegu frekvencija, vokalni opseg za srednje frekvencije ili osvetljenost za više frekvencije. Takođe možete lagano, umereno ili snažno pojačati mekše zvukove. Možda ćete želeti da probate da pustite muziku, podkaste, audio knjige ili druge audio zapise iz sopstvene biblioteke da biste otkrili koja podešavanja najbolje odgovaraju vašem ukusu. Alternativno, audio izlaz se može prilagoditi ako dodirnete Custom Audio Setup i odgovorite na nekoliko pitanja. Vaše audio postavke će se promeniti na osnovu vaših odgovora.

Uključite Spatial Audio

Funkcija predstavljena u iOS-u 14 i jedinstvena za AirPods Pro i treću generaciju AirPods-a je prostorni zvuk (Spatial Audio), koji donosi praćenje glave i efekte surround zvuka podržanim video zapisima. Da biste ovo omogućili, morate da koristite iOS 14 ili noviju verziju i da je vaš AirPods Pro firmver ažuriran na verziju 3A283 ili noviju (Settings > Bluetooth > [Your AirPods info icon] > Version).

Apple TV+, Disney+, iTunes i HBO Max podržavaju prostorni zvuk, pa pustite film ili TV emisiju sa jedne od tih usluga. Ako ste izabrali kompatibilan video, sada bi trebalo da čujete kako se pomera zvuk dok pomerate glavu, telo ili iPhone.

Omogućite prilagodljivu transparentnost na AirPods Pro 2. generaciji

Još jedna nova opcija kod druge generacije AirPods Pro-a je Adaptive Transparency, koja automatski smanjuje jačinu svih glasnih zvukova oko vas kako bi zaštitila vaš sluh. Da biste omogućili ovu opciju, idite na Settings > Bluetooth > [Your AirPods info icon] i uključite prekidač za Adaptive Transparency. Svi glasni zvukovi koji se otkriju dok nosite AirPods biće umanjeni.

Podelite sa drugim korisnicima AirPods uređaja

Ako neko drugi ima set AirPods Pro, običnih AirPods slušalica ili čak Beats slušalica, možete da delite svoj audio sa njima. Dok slušate nešto sa svojim AirPods Pro, pristupite Kontrolnom centru na svom iPhone-u i dodirnite ikonu AirPlay za trenutni zvuk. Dodirnite Share Audio i izaberite drugi set slušalica AirPods ili Beats. Tada bi trebalo da vidite unose za obe slušalice. Dodirnite krug za drugi set da biste ga povezali. Sada možete kontrolisati jačinu zvuka za oba ili za svaku posebno.

Pretvorite svoje AirPods u slušni aparat

Možete da koristite svoj AirPods Pro kao slušni aparat preko funkcije koja se zove Live Listen. Prvo, moraćete da dodate funkciju u Kontrolni centar na vašem iPhone-u. Idite na Settings > Control Center, a zatim dodirnite znak plus pored Hearing da biste ga dodali u Kontrolni centar. Stavite AirPods Pro u uši. Otvorite Kontrolni centar i dodirnite Hearing ikonu i dodirnite Live Listen da biste uključili funkciju. Sada postavite telefon pored osobe ili izvora zvuka koji želite da čujete jasnije ili glasnije i zvuk će biti pojačan. Isključite Live Listen dodirom na unos u Kontrolnom centru.

Proverite napunjenost baterije

Možete da koristite svoj iPhone da proverite trenutno punjenje na AirPods Pro i njihovoj kutiji za punjenje. Držite oba AirPods Pro-a u futroli i otvorite poklopac. Na ekranu vašeg iPhone-a pojavljuje se kartica koja označava nivoe napunjenosti i futrole i AirPod-a. Izvadite jedan AirPod iz futrole i kartica će se promeniti da prikaže nivo punjenja za svaki AirPod posebno. Izvadite ih oboje iz kućišta i kartica će pokazati nivo punjenja za AirPods, ali ne i kućište.

