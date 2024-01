ASUS Zenbook DUO: Prvi 14-inčni dual-screen OLED laptop na svetu

Tokom CES 2024, ASUS je predstavio Zenbook DUO (2024) UX8406, ističući ga kao prvi prenosivi laptop opremljen sa dva 14-inčna 3K 120 Hz OLED dodirna ekrana.

Težak 1,35 kg, Zenbook DUO obećava fleksibilnost multitaskinga uz izuzetnu pokretljivost

Ovaj uređaj, deo Intel Evo izdanja, postavlja novi standard za mobilnu svestranost sa svojom odvojivom tastaturom i touchpad-om punog formata sa Bluetooth povezivanjem pod nazivom ASUS ErgoSense.

Težak 1,35 kg, Zenbook DUO obećava fleksibilnost multitaskinga uz izuzetnu pokretljivost. Dva 3K 120 Hz OLED ekrana ASUS Lumina, sa šarkom koja omogućava ravan položaj od 180°, mogu proširiti vizuelni radni prostor do impresivnih 19,8 inča. Režimima korišćenja (Laptop, Dual Screen, Desktop i Sharing), upravlja se pomoću ASUS ScreenXpert softvera, dok odvojiva tastatura omogućava tradicionalno iskustvo laptopa u obliku školjke kada je postavljena na donji ekran. Ovaj uređaj sadrži Intel Core Ultra 9 procesor sa integrisanim Neural Processing Unit (NPU) za ubrzanje veštačke inteligencije, do 32 GB LPDDR5x memorije i do 2 TB PCIe 4.0 SSD-a. Njegova baterija od 75 Wh, zajedno sa Harman Kardon sertifikovanim Dolby Atmos audio sistemom, ima za cilj unapređenje korisničkog iskustva u pokretu.

Brend je govorio o održivosti, navodeći da laptop koristi reciklirane materijale (90% post-industrijski reciklirane legure magnezijuma i aluminijuma), premašujući zahteve za energetsku efikasnost ENERGY STAR standarda za čak 43%. Pakovanje laptopa izrađeno je od 100% reciklabilnog papira FSC Mix i FSC Recycled sertifikata. Da bi doprineo održivosti, laptop prolazi testiranje izdržljivosti u skladu sa američkim vojnim standardima MIL-STD-810H. ASUS Lumina OLED ekrani su Dolby Vision sertifikovani, Pantone Validated i nude paletu boja od 100% DCI-P3, obezbeđujući živopisno i precizno prikazivanje boja. Dodatno, dodirni ekran podržava unos visokopreciznog stila putem opcionog ASUS Pen-a sa 4096 nivoa pritiska.

Kada je reč o povezivanju, uređaj donosi Thunderbolt 4 portove, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A port, HDMI 2.1 (TMDS) port i 3,5 mm audio priključak, minimizirajući potrebu za dodatnim adapterima.

