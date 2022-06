ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED UX8402 – Mašina iz snova

Nisu tako česti trenuci u kojima se mnoštvo inovacija stekne na jednom mestu. Uglavnom slušamo o OLED ekranima, dvostrukom ekranu, najnovijim procesorima, minijaturnom izdanju, novim, neverovatno finim proizvodnim procesima… ali je potpuno poseban doživljaj kada se to sve odjednom stekne u određenom uređaju. Sa ZenBook Pro 14 Duo laptopom, ove i mnoge druge inovacije nisu isporučene na kašičicu, već u jednom, ubistveno dobrom paketu koji udara iz mesta.

Sve je jasno već pri otvaranju kutije. Gotovo je nestvarno u kako malom i tankom pakovanju laptop zapravo dolazi, a fascinira do koje se mere stiglo s minijaturizacijom i koliko se zapravo snažni računari danas mogu pojaviti u najrazličitijim izdanjima. Pred nama je ultratanak i lagan računar s dva ekrana i hardverom najnovije generacije (Core i9 procesor)! Sastavni deo bogatog paketa opreme su i elegantna futrola za nošenje, ali i ASUS Pen 2.0, što je jasan indikator da ćemo zateći ekrane osetljive na dodir, po kojima se ovom odličnom olovkom može pisati, crtati, hvatati beleške i slično.

Ipak, jedan detalj neizbežno privlači pažnju – novi ASUS logotip koji zatičemo na poklopcu uređaja. Ne samo da vizuelno odlično dočarava identitet kompanije koja je etablirana kao vrhunski tehnološki gigant već neodoljivo podseća na još jednu slabu tačku mnogih poklonika neodoljivog progresa: na simbol Federacije iz Zvezdanih staza. Fenomenalan detalj, ako nas pitate!

Sve u svemu, laptop oduševljava u pogledu izrade i dizajna. Precizna završna obrada, odličan utisak pod prstima i na dodir, pa još odizanje dodatnog ScreenPad ekrana prilikom otvaranja poklopca (što ima i svoje jasne funkcionalne prednosti), sve odaje utisak fantastičnog uređaja visoke klase. Uostalom, luksuzni materijali su oduvek bili odlika ZenBook serije prenosivih računara. Srećom, ZenBook Pro 14 Duo ove utiske i te kako opravdava kada je reč o upotrebi u praksi. Najzad, tu je i MIL-STD 810H sertifikat o otpornosti i rada u otežanim uslovima, u skladu s vojnim standardima.

Novi nivo svakodnevne praktičnosti

O svim prednostima OLED ekrana puno smo puta već govorili, naročito kada je reč o ASUS implementaciji: fenomenalan prikaz, potpuna pokrivenost DCI-P3 opsega boja, što naročito pogoduje svima koji rade sa slikama i videom, neškodljivost usled redukovane emisije plavog svetla potvrđena TÜV Rheinland sertifikatom, savršen prikaz slike i pri nižim nivoima osvetljenja… Sada imamo situaciju da je osvežavanje 14,5-inčnog ekrana podignuto na čitavih 120 Hz, tako da korisnici mogu da uživaju u besprekornom prikazu pri rezoluciji od 2880 × 1800 tačaka.

Još jedna stavka koja je doživela unapređenje jeste ScreenPad, odnosno pomoćni ekran pozicioniran iznad tastature. Otuda i ono Duo u nazivu računara. Drugi ekran dijagonale 12,7 inča stiže s rezolucijom 2880 × 864 tačaka, i takođe sa unapređenim osvežavanjem od 120 Hz, za besprekoran utisak u radu. Oba ekrana su osetljiva na dodir, pa njima možete upravljati i prstom, ali i pomenutom ASUS Pen 2.0 olovkom. Treba istaći da podizanje pomoćnog ekrana ima dve dodatne prednosti – na taj način se otvara mogućnost za bolju cirkulaciju vazduha i unapređeno hlađenje, ali takođe pozitivno utiče i na ergonomiju zbog toga što je postavljen pod nagibom, pa se lakše upravlja prstima/olovkom i lakše se vidi ono što je na ekranu ispisano.

Ovakva mašina ima izuzetne mogućnosti multitaskinga, bez obzira na to da li je reč o poslovnoj primeni, uživanju, ili njihovom kombinovanju – sve to zahvaljujući odličnom ScreenPad Plus pomoćnom ekranu. On se sada otvara do ugla od 12 stepeni (naspram sedam stepeni kod prethodnika), što puno pomaže ergonomiji. Pokreće ga maksimalno upeglana i doterana ScreenXpert 3.0 verzija softvera u kombinaciji s dorađenom Control Panel aplikacijom.

Sve što je nekada bilo u nagoveštajima ili u razvoju sada je tu, spremno za rad – na dodir ili par klikova možete da koristite funkcije poput zumiranja, podešavanja osvetljenja, trake sa alatkama, pomoćni prikaz. No, dok ste u ranijim iteracijama ovde najčešće stavljali komunikacioni softver, muzički plejer ili nešto slično pomoćno, sada možete čitav ekran pritiskom tri prsta da pretvorite očas posla u – ogromni tačped! Ukupno gledavši, iskustvo rada je odlično! Jedina stvar za koju nismo sigurni do kraja jeste pozicija tastature skroz na donjoj ivici, i tu dolazi do izražaja vaše gledište da li uopšte imaju smisla malecki nasloni za dlanove u ovakvim laptopima.

Snaga koja traje

ASUS je poznat kao lider u pogledu hardverskih performansi, tako da ni ovog puta ništa nije prepušteno slučaju. ZenBook Pro 14 Duo koji smo imali na testu bazira se na Intel Core platformi 12. generacije – dakle, poslednjoj reči tehnike – a konkretno je reč o i9-12900H procesoru sa čak 14 jezgara, u kombinaciji 6P+8E, gde P označava jezgra visokih performansi u dvojezgarnoj konfiguraciji, a E su energetski efikasna jezgra. Ukupno 20 thread-ova za svaki dan i svaki zadatak koji postavite pred ovaj računar, uz inteligentno raspoređivanje opterećenja među jezgrima. Sve to na visokim radnim taktovima koji mogu dostizati od 3,8 GHz do 5 GHz, u zavisnosti od potrebe/opterećenja. Je li sada jasnije zbog čega smo toliko impresionirani količinom snage koja stiže u ovako malom, dopadljivom izdanju?

Ništa manje ne impresionira činjenica da se uz ovako snažan procesor našlo mesta i za solidnu diskretnu grafiku – verovatno maksimum koji je moguće upakovati u ovako malu i tanku formu. Naime, uz integrisani Intel Iris Xe čip koji je tu za nezahtevne zadatke, ASUS je ugradio i GeForce RTX 3050 Ti sa 4 GB sopstvene GDDR6 memorije. U modernoj eri, mnoštvo profesionalnih aplikacija oslanja se na grafičku akceleraciju, a Nvidia dodatno olakšava posao kreatorima sadržaja posebnim Nvidia Studio drajverima, koji garantuju maksimalnu kompatibilnost i usklađenost sa aplikacijama koje su popularne među ovom grupom korisnika. Sve ovo treba ohladiti, pa tako imamo unapređeni sistem hlađenja AAS Ultra, te ASUS IceCool Plus za 85 W TGP (ukupnu disipaciju procesora i grafike), čime se otključava potencijal za performanse više nego ikada do sada.

Na raspolaganju je 32 GB sistemske memorije, dok se za skladištenje podataka stara prostrani i veoma brzi NVMe SSD kapaciteta 2 TB koji potpisuje Samsung. Sve to čini da operativni sistem Windows 11 Pro prosto leti i funkcioniše besprekorno. Ovde treba dati malu ogradu – sasvim sigurno će laptop biti dostupan u različitim izdanjima u pogledu procesora, grafike, memorije i SSD-a, pa možete odabrati optimalnu konfiguraciju koja će biti i pristupačnija, za razliku od ove koju smo mi testirali, a koja predstavlja „najnapucanije” izdanje. Spisak konektora možete videti u priloženoj tabeli, a konstatujemo da apsolutno ništa ne nedostaje, te da zatičemo veliki broj modernih i savremenih konekcija, kako žičnih, tako i bežičnih.

Na kraju, koliko ovakav uređaj može trajati u praksi? Imamo li u vidu prisustvo štedljivih jezgara, integrisane grafike koja preuzima na sebe posao u nezahtevnom režimu rada, štedljivi OLED ekran koji ne mora da radi na visokim osvetljenjima da bi dao jasnu sliku, kao i odlične mogućnosti optimizacije putem ASUS kontrolnog softvera, ne iznenađuje što je autonomija prilična. Unapređena baterija od 76 Wh (spram 70 Wh kod prošlogodišnjeg modela) omogućava i do 12 satii rada, ali ova brojka predstavlja maksimum koji smo mi ostvarili u potpuno nezahtevnim okolnostima. Zavisno od toga koliko opterećujete računar, gledate filmove, igrate se, koristite zahtevnije aplikacije, autonomija može biti upola manja, što je i dalje vrlo dobar rezultat.

ASUS je napravio izvanredan posao i još jednom pokazao šta znači ponuditi moderan laptop. ZenBook Pro 14 Duo je izuzetan, svestran uređaj koji je pravo zadovoljstvo koristiti. Nadasve cenimo što nije samo „minijaturizacija snage”, već je svestran i praktičan uređaj, koji ćete svakim danom upotrebljavati na još lakši i intuitivniji način, na šta ćete se navikavati u hodu. Zbog toga ga toliko i cenimo te toplo preporučujemo!

Korisna adresa: asusplus.rs

