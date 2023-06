ASUS Zenbook S 13 OLED – Tanko, lagano, moćno

ASUS je majstor kreiranja ultratankih i lakih laptop računara. Nakon „obrtne” varijante s ekranom koji se potpuno otvara, stiže nam i tradicionalni Zenbook S 13 OLED, najtanji 13-inčni OLED laptop.

Supertanak, ekološki osvešćen, beskompromisan, besprekoran, izvanredan, izuzetan… Koliko ste puta samo čuli ove prideve, i da li su oni izgubili na značenju i uticaju kada ste vi u pitanju? Vrlo moguće, jer se svako raskalašno razbacuje takvim opisima. Međutim, nekada se pojave uređaji za koje se superlativi sami nameću. Posebno je dobar osećaj kada takav uređaj prosto ispliva iz gomile, bez naročito bombastičnih najava i očekivanja. Zenbook S 13 OLED je upravo jedan od takvih uređaja.

Najtanji i još mnogo toga

ASUS kaže da je ovo najtanji i najlakši OLED laptop od 13 inča na svetu. Deluje poput neke NBA statistike koju prvi put čujete i za koju apsolutno niko ne zna – npr. igrač je postao sedmi na listi onih koji su dali više od 10 poena, 8 skokova i 4 blokade u poslednjih sedam minuta utakmice u drugoj rundi plej-ofa. Međutim, iza tih reči se krije puno toga. Izuzetno lagan i tanak laptop možete lako spakovati i poneti sa sobom, bez ikakvog opterećenja. On nudi odlične performanse za svaku priliku i sve vrste primene. Raspolaže fantastičnim ekranom koji svako konzumiranje sadržaja čini jedinstvenim uživanjem. Poslužiće uvek i u svakoj prilici.

Postoje i drugi laptopi s jednom ili više sličnih karakteristika, ali nigde miks osobina i mogućnosti ne deluje tako ubedljivo kao kada pred sobom imate Zenbook. Utisak vrhunskog kvaliteta kreće od samog pogleda na računar, bez obzira na to gledate li njegov zatvoreni poklopac sa šarama inspirisanim lepotom kamenih formacija ili predivan OLED ekran. Na objektivan kvalitet ne ukazuje samo osećaj držanja u ruci već i podrška za sertifikat o fizičkoj otpornosti u skladu s vojnim MIL-STD 810H standardima, što jasno ukazuje da korisnik može da se osloni na ovaj laptop u svim situacijama, budući da u ove testove spadaju testovi rada u ekstremnim uslovima, kao i testovi otpornosti na pad i udarce.

Sve to ima specifičnu dimenziju kada govorimo o laptopu tankom svega 10,9 milimetara, odnosno teškom tačno jedan kilogram. Uređaj je lak kao pero da se može staviti u torbu i neosetno nositi na bilo koji put, a opet legura magnezijuma i aluminijuma odaje utisak visoke klase. Štaviše, ASUS je prvi put koristio poseban proces za transformaciju aluminijumskog poklopca u plazma-keramički aluminijum. Ova metoda rezultuje povećanom otpornošću na habanje, zaštitom od korozije, upravljanjem toplotom, tvrdoćom i vekom trajanja, što daje dodatnu dimenziju dugoročnoj eksploataciji. Najzad, treba naglasiti i da su korišćeni materijali kojima se odgovorno upravlja, te da laptop stiže s gomilom ekoloških sertifikata i priznanja.

To bi bilo što se vizuelnog i kvalitativnog utiska tiče kada je laptop zatvoren, ali kada se otvori, na scenu stupa fantastičan ASUS Lumina OLED ekran! Fantastičan OLED ekran odlikuje visoka 2,8K rezolucija (2880 × 1800 piksela), ali i sve prednosti koje nudi OLED matrica. Tu spadaju verna reprodukcija boja, čak i pri veoma niskim nivoima osvetljenosti, fantastična dubina crne boje, odziv od svega 0,2 milisekunde, osvežavanje od 60 Hz, kao i 550 nita maksimalne osvetljenosti sa DisplayHDRTrue Black 500 HDR podrškom. Najzad, treba istaći da ima odnos stranica 16 : 10, što ga čini natprosečno pogodnim za sve vrste obaveznog rada i neobaveznog uživanja, bez obzira na to da li govorimo o radu s tabelama, ugodnijem pretraživanju Interneta ili dodatnom prostoru za bitnu/omiljenu aplikaciju. Dodatna visina donosi zaista puno u svakodnevnoj praksi. Uz to, podržan je prikaz 100% DCI-P3 opsega boja, kao i TÜV Rheinland sertifikat o niskoj emisiji plavog svetla.

Spreman za sve

Zenbook S 13 OLED UX5304 stiže s Intel-ovom mobilnom platformom 13. generacije. Procesori su optimizovani za nisku potrošnju, te stižu s malim brojem Performance i većim brojem Efficient jezgara. Konkretno, Core i7 1355U ima 10 jezgara i podršku za simultano izvršavanje 12 thread-ova, pošto je reč o kombinaciji 2P i 8E jezgara. Sa svojih osnovnih 15 W disipacije u stanju je da dostigne 5 GHz turbo takt na P, odnosno 3,7 GHz na E jezgrima, kada privremeno može da dostigne čak 55 W TDP-a. CPU stiže s integrisanom Intel X e grafikom, koja svoj posao obavlja više nego korektno.

ASUS je u računar ugradio 16 GB LPDDR5 5200 MHz memorije, te NVMe PCIe 4.0 SSD kapaciteta 1 TB. Cenu ovako konfigurisane mašine možete da vidite u tabeli, a sigurno će u ponudi biti i različite konfiguracije s više ili manje radne i skladišne memorije. Vrlo je moguće da će takve konfiguracije doneti i bolji odnos uloženog i dobijenog, posebno sa Core i5 1335U procesorom koji se od ovog Core i7 modela razlikuje samo po maksimalnim radnim taktovima u Turbo režimu i manjem broju izvršnih jedinica integrisane grafike (80 spram 96), tako da je logično očekivati da bi računar baziran na njemu ispunjavao praktično sve što i model s našeg testa uz neprimetnu razliku u praksi, ali uz još bolju cenu.

Odzivnost sistema je na maksimalnom nivou, kao i utisci u radu. Operativni sistem je Windows 11 Pro, kakav se i očekuje na jednoj modernoj mašini koja može sasvim lako biti i deo biznis priče. Taj sistem je i neophodan za pravilan rad s tolikim brojem Intel Performance i Efficient jezgara. Osim modernije diskretne grafike, Zenbook S 13 OLED stiže i sa HDMI 2.1 priključkom, koji je spreman za 8K, ali i 4K pri 120 Hz displeja. Opcije konektivnosti su dobre, a moramo reći da smo veoma zadovoljni što se, uprkos još manjoj debljini uređaja, ovde našlo prostora za jedan USB port standardne veličine (i natprosečne brzine, budući da se radi o USB 3.2 Gen 2 Type-A portu) u odnosu na Flip, kod koga smo imali kompletno USB-C priključke. Ovde imamo i dva Thunderbolt 4 konektora, koji podržavaju i Display/Power delivery, tako da preko njih možete izbaciti sliku na eksterni monitor, a preko njih se takođe puni baterija računara. Što se tiče bežičnih povezivanja, računar podržava Wi-Fi 6E, kao i Bluetooth vezu pete generacije.

Pomenuta baterija je četvoroćelijska i stiže s kapacitetom od 63 Wh. ASUS isporučuje Type-C punjač od 65 W, što je veoma dobra vest jer znači da se može puniti i drugim iole bržim USB-C punjačima, poput onih koji se dobijaju s mobilnim telefonom. Tu je i mogućnost brzog punjenja, kada će se visok procenat baterije (60 odsto) dopuniti za svega 49 minuta. Na modernim laptopima je brzo punjenje višestruko značajno, budući da nove, štedljive platforme rade i preko 10 sati, tako da dopuna do 60 odsto znači čitavih šest i više dodatnih sati rada. ASUS obećava čak 14 sati rada na bateriju, ali je realnije da ćete dostizati 10-12 sati, u zavisnosti od toga čime konkretno opterećujete računar i koliko budete zatamnili ekran, što je kod OLED laptopa takođe bitna stavka jer OLED isporučuje daleko veću preciznost boja pri niskim osvetljenjima spram tradicionalnih panela, pa slobodno prilikom rada na bateriju možete drastično da smanjite osvetljenje bez posledica na ugođaj u samom radu. Veoma značajna stavka, budući da sa ovim laptopom možete raditi i kretati se slobodno po ceo dan.

Za kraj nam ostaje da se osvrnemo na interakciju s računarom. Tastatura je standardno dobra, s jasnim tasterima koji pružaju dobar povratni osećaj. ASUS ErgoSense tačped je doživeo nekoliko unapređenja – veći je za 9,5 odsto u odnosu na prethodne modele i preko njega je pozicionirano ekstremno tanko staklo, tako da su pokreti veoma precizni, a kontrola nad računarom odlična. Audio-sistem je sertifikovao Harman Kardon, stiže s Dolby Atmos podrškom, a zahvaljujući ASUS pojačalu, u stanju je da isporuči zvuk koji je nekada bio nezamisliv u računaru ovakvih dimenzija. Najzad, Web kamera je infracrvenog tipa i podržava 1080p rezoluciju, tako da ćete biti jasnije vidljivi svojim sagovornicima. Takođe, tu je pun spektar podrške za Windows Hello funkcije i prijavljivanje na sistem bez lozinke, a ASUS AI algoritmi eliminišu buku iz dolaznog, kao i odlaznog signala (tj. vaše okoline) kako bi sastanci i komunikacija s rodbinom i prijateljima bili kristalno jasni i razgovetni.

Na kraju balade stiže dobro poznati refren, odavno naučen i ustanovljen. ASUS, sinonim za kvalitet, majstor za mobilne uređaje, još jedan uspeh… deluje kao nešto već viđeno i čitano toliko puta, ali svaki put uspeva da iznova impresionira, čak i nakon toliko naizgled sličnih izdanja. ASUS ipak nudi dodatnu vrednost u svakom pogledu: em je Zenbook S13 OLED najtanji i najlakši u svojoj klasi na čitavom svetu, em nudi bolje performanse, bolje mogućnosti po pitanju grafike i konektora, odličnu autonomiju, prelep OLED ekran, vrhunsko iskustvo u svim vrstama rada (ili nerada) na ovom računaru. Novajlija impresionira na svakom koraku i reč je o laptopu koji se samo poželeti može.

