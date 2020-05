ASW Inženjering: Inovacije su put u budućnost

ASW Inženjering spaja nemoguće – konzervativne tehnologije koje su okosnica pouzdanog poslovno‑informacionog sistema i najsavremenija dostignuća računarske nauke kao što su mašinsko učenje i veštačka inteligencija.

Za ASW Software može da se kaže da su jedan od onih domaćih proizvođača poslovno‑informacionih sistema koji su uvek težili da inovacije ugrade u softver. S razvojem najnovijeg trenda u arhitekturi poslovnih sistema, koji prepoznajemo pod terminom Industrija 4.0, ASW je u svoja rešenja ugradio niz inovacija koja vode u tom smeru. Tu sada možemo da pronađemo cloud, machine learning i cyber security kao sastavni deo ERP‑a. Do ovog nivoa implementacije najsavremenijih tehnologija stiglo se postepeno, neprestanim razvojem i svakako, kako kažu u ASW‑u, nisu stigli do kraja, već su na putu koji nikada neće prestati. Njihov je moto: „Inovacije, inovacije, inovacije“.

ASW Inženjering je posvećen ugradnji mašinskog učenja i AI tehnologija u softver koji potpomaže poslovanje. Kupci imaju navike čije izučavanje daje rezultate

Aktuelna pandemija je kompanije, kao i proizvođače poslovnog softvera, stavila pred brojne izazove. Jedan od njih je intenzivni rad od kuće. Da li je ERP u cloud‑u jedan od dobrih odgovora? U ASW Inženjering‑u kažu da su kao odgovor na pandemiju i neminovnost da budemo udaljeni jedni od drugih razumeli da je rad od kuće adekvatna reakcija poslovnog sistema, a ERP i svaki drugi poslovni softver koji može da radi u cloud‑u je po svojoj prirodi optimalno prilagođen upravo ovakvoj situaciji.

Izazov kibernetičke bezbednosti

Ali to donosi i nove izazove, od kojih je jedan kibernetička bezbednost. Tehnologija ASW rešenja omogućava da ona jednako dobro rade i na lokalnom serveru firme i u cloud‑u, a cyber security je nešto na čemu se kontinuirano radi kako bismo uvek bili korak ispred pretnji. Upravo je pandemija ubrzala rad na nekim rešenjima koja se duže vreme razvijaju, kao što je to, na primer, prepoznavanje lica kao dodatni nivo zaštite u korišćenju ASW aplikacija.

Kažu projektanti da to može delovati kao preterivanje u ovom trenutku, ali već za godinu dana neće biti. Jer, kako virus mutira, tako se menjaju i opasnosti koje nosi kibernetički prostor. U ASW‑u su davno shvatili da nije dovoljno to što su njihova rešenja zaokružena tako da pokrivaju sve funkcionalne potrebe modernog biznisa, od robnog poslovanja i lojaltija preko proizvodnje do finansija, jer se podrazumeva da jedno moderno rešenje sve to mora da ima.

U skladu s tim je i softver koji omogućava automatsku razmenu dokumenata i ugradnju digitalnog potpisa dokumenata koji je bitan, ali nije dovoljan. Iskustva stečena kroz praćenje korisnika ASW‑ovog B2B, a pogotovo B2C rešenja, pokazala su da nije dovoljno što su prilagođena i cloud‑u i korisnicima, i dobro integrisana u ceo u ASW sistem. Dok je broj narudžbi mali, svako rešenje je dovoljno dobro i akcenat je na kvalitetu ovih aplikacija.

Međutim, za nekog ko želi da mu ovo bude bitan deo biznisa, pravi izazov predstavlja logistika i sve ono što je potrebno da se tražena roba pripremi i dostavi kupcu na optimalan način. A opet, i to što su u ASW logističke module ugrađene najbolje AI optimizacije za pripremu i isporuku, to ne bi bilo dovoljno ako generisani nalozi ne bi bili u realnom vremenu prosleđeni izvršiocima kroz mobilne aplikacije. Tek tada čitav sistem može da funkcioniše kao dobro naštimovan orkestar. Za ASW Inženjering, ERP u „oblaku“ zasnovan na Oracle cloud tehnologijama samo je jedan deo odgovora na potrebe modernog biznisa, a kompletan odgovor krije se u potpunoj primeni Industry 4.0 standarda.

Pošta bez pošte

Modul asw:pontis dobio je dodatnu snagu u ovom vremenu kada je očuvanje zdravlja prioritet. Osnovna funkcija je upravljanje e‑dokumentima, od njihovog potpisivanja digitalnim potpisom, preko razmene s poslovnim partnerima u elektronskom obliku, do arhiviranja takvog dokumenta u DMS‑u.

Sistem se oslanja na interakciju ljudi s mašinama, gde ove potonje preuzimaju sve poslove koji mogu da se automatizuju, upravljanje sertifikatima, manipulaciju dokumentima, komunikaciju među saradnicima i slično. Osnovni interfejs je preko portala na kojem su dokumenti dostupni, kako firmi koja ih je izdala, odnosno korisniku ASW‑ovog softvera, tako i poslovnim partnerima kojima je dokument upućen. Pritom se vodi neprestana evidencija o tome u kom je statusu dokument (izdat, odobren, potpisan, preuzet, prihvaćen, itd.), što daje mogućnost da se lako i brzo dobije uvid u kvalitet i kvantitet komunikacije na nivou poslovne dokumentacije.

Jasan pogled u budućnost

ASW Inženjering dugo je posvećen ugradnji mašinskog učenja i AI tehnologija u softver koji potpomaže poslovanje. Već danas korisnici mogu da koriste blagodeti ovih tehnologija. Pre tri godine formirana je laboratorija za mašinsko učenje. Dovedeni su stručnjaci sa Prirodno‑matematičkog fakulteta koji veoma intenzivno rade i već su kod korisnika postignuti značajni rezultati u optimizaciji njihovih poslovnih procesa.

Ističe se sistem za optimizaciju cena u kampanjama s predikcijama prometa, razlike u ceni i optimalnim cenama koje sam sistem predlaže. Preciznije rečeno, sistem je analizom velikog broja prodaja u dužem periodu „naučio“ da pretpostavi dešavanja za razne situacije i da pronađe optimalnu.

Aktuelna pandemija je kompanije, kao i proizvođače poslovnog softvera, stavila pred brojne izazove. Jedan od njih je intenzivni rad od kuće koji iziskuje nova rešenja

Drugo polje gde mašinsko učenje i veštačka inteligencija daju bolje rezultate nego tradicionalne tehnologije jeste takozvana personalna prodaja, koja grupiše kupce po kupovnim navikama i predlaže artikle koje kupac nije kupovao, ali su drugi sličnog ponašanja to činili. Tu je i sistem za rutiranje i optimizaciju rasporeda u skladištu. Prednosti su što je sistem adaptilan i automatski se prilagođava novim trendovima. To podiže nivo optimizacije procesa i to na bazi obrade velike količine podataka. Bez ovih tehnologija, slični rezultati mogli bi da se postignu tek upošljavanjem značajnih ljudskih resursa. Baš zato što maksimizira učinke i minimizira resurse, ovaj podsistem je dobio ime asw:maximus.

Razvoj se nastavlja, a više možete da pronađete na ovoj stranici. Tu možete da nađete informacije koje nas vode u budućnost ne samo ASW‑ovog softvera već i koncepta poslovno‑informacionih sistema u narednoj deceniji. Sigurno je da se poslovanje ubrzava do neslućenih granica. Bez mašina i njihove mogućnosti da „krckaju brojeve“ brže od ljudi nećemo moći da idemo ukorak s vremenom.

