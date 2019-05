ERP sistemi su po prirodi stvari prilično konzervativno koncipirani, ali i oni teško mogu da napreduju bez novih tehnologija. ASW je to prepoznao i pionirski krenuo u novom pravcu…

Kako se u moru dobrih ERP sistema izdvojiti i postati prepoznatljiv? U ASW‑u veruju da dobar kurs, čvrsto utemeljena strategija razvoja i stalni pogled u budućnost su vrednosti koje čine razliku. Da bismo videli kako ASW ide napred, posetili smo ih a domaćini su nam, pored direktora i osnivača Nenada Avlijaša, bili još jedan veteran u IT vodama Mihailo Petrović i troje mladih kolega iz timova Aleksandra Marković, Marija Gutović i Bogdan Jorgović.

Decenije razvoja

„Razvoj našeg softvera je vezan za početke devedesetih godina i tako sa svakim klijentom, a njih je bezmalo 100, dobijao je nove vrednosti“, upoznaje nas gospodin Avlijaš i dodaje: „Razvoj funkcionalnosti je pratio potrebe korisnika i to je naša komparativna prednost nad velikim stranim paketima jer je poslovanje na našim prostorima bilo manje standardizovano nego u svetu pa su razne firme tražile različite funkcionalnosti, a mi smo ih realizovali i time neprestano obogaćivali sistem. To prepoznavanje sopstvenog iskustva pretočenog u softver koji koriste je uvek donosilo visok stepen zadovoljstva“.

Danas je ERP vrlo širok pojam. Najveći deo poslovno‑informacionog sistema, što je primetio neko od naših domaćina, možda i celih 90% imaju svi ERP‑ovi i to se danas jednostavno podrazumeva. Razlika, često presudna za izbor rešenja je upravo u onih malih 10 odsto koji su neprimetni na prvi pogled. Još od prvih koraka u nastajanju ovog ERP‑a Nenada Avlijaš i njegovi tadašnji saradnici su postavili principe koncepta: centalizacija podataka i distribucija funkcija.

60 inženjera, IT stručnjaka, razvija savremena i kompletna softverska rešenja, a delatnost kompanije podrazumeva i savetovanje i optimizaciju organizovanja poslovnih procesa, s ciljem unapređenja poslovanja i pospešenja poslovnih rezultata klijenta

„Na početku to je tehnološki odgovaralo jer ste imali multiuser, multitasking sistema sa terminalskim stanicama kojima ste ‘napadali’ sistem. To odgovara konceptu u kojem kažemo da je imperativ upravljanje poslovnim procesima, i u našem softveru je to bilo moguće jer su svi podaci smešteni na isto mesto i njihovo prikupljanje je upravo u trenutku i na mestu njihovog nastanka“, upoznaje nas naš domaćin.

Važna je istrajnost

Interesantna i, pokazalo se, dobra odluka da sa dolaskom klijent – server arhitekture ne odustane od prvobitnog koncepta u kojem su na jednoj strani server sa bazom podataka i poslovnom logikom, a na drugoj stanice koje se koriste za akviziciju ili prikaz podataka, tada se možda nekima učinila kao previše ortodoksna, ali sa dolaskom web tehnologija ASW‑ov ERP je praktično bio spreman da se brzo i lako translira u tehnologije 21. veka. Zapravo, ta tranzicija na troslojnu arhitekturu je krenula i nešto ranije. Na jednom od projekata s kraja devedesetih se pokazala potreba da se radi održanja prihvatljive cene i skaliranja sistema radi održanja performansi, razdvoji server na kojem je baza podataka i od servera na kojem se izvršava aplikacioni kod.

„Nije to bilo vizionarstvo, već smo odgovarali potrebama korisnika našeg softvera. I to se kod nas dešava stalno, potrebe naših korisnika razvijaju softver, a mi u cilju ispunjenja zahteva uvek gledamo da izaberemo tehnologije i koncepte koji nas vode u pravom smeru. Poslednja velika revizija je napravljena pre pet godina i podrazumevala je veliko unapređenje korisničkog interfejsa i aplikativnog sloja uz neophodne intervencije na samoj bazi. I opet smo spremni za novo vreme i nove izazove“, upoznaju nas naši domaćini.

I na polju promocije pratili su se trendovi i zahtevi tržišta. Od 2003. godine ASW ne nudi jedan ERP već je tu niz proizvoda u portfoliju. Imena proizvoda su zaštićena, originalna i prepoznatljiva na tržištu, a s ovom marketinškom promenom izmenio se i koncepta razvoja i proizvodnje softvera. Razvojni timovi koji planiraju razvojne cikluse za produkciju novih verzija. Ranije, je postojao jedan tim koji je radio i razvoj i implementaciju. Kažu nam da je to bilo neminovno jer kada imate 100 klijenata, ne možete da imate 100 projekata. Sa brojem klijenata prešlo se sa project oriented na product oriented model poslovanja. To je promenilo filozofiju celog posla.

I dok pričamo o marketingu pitamo u kojim oblastima poslovanja se ASW pozicionirao kao provereni izbor. Aleksandra Marković nam kaže: „Svuda gde su robni tokovi imamo jaku poziciju. Naše rešenje za maloprodaje je široko zatupljeno, pokrivamo oko 3.500 prodavnica, ima nas u distribuciji i tu smo jaki sa WMS‑om i proizvodom za organizaciju transporta, sve smo zastupljeniji u maloprodaji farmaceutskih proizvoda, a ima nas i u proizvodnji, telekomunikacijama, javnim preduzećima, građevinarstvu“…

Mašinsko učenje za novi kvalitet

Od samog početka su znali da ERP mora da ima podsistem za podršku odlučivanju. Upravo takav proizvod je asw:sapiens i njegov razvoj je paralelno tekao sa ostalim proizvodima. U osnovi tu je skladište podataka (Data Warehause) i nad njim alati za analizu podatka u kojima se potom izrađuju izveštaji neophodni za upravljanje poslovnim sistemom korisnika. Pre nekoliko godina ceo svet je počeo je se priča o Big Data, a danas kada pogledamo, svi ASW‑ovi korisnici imaju podatke koji su po karakteru upravo to – Big Data. Na primer, Štampa i Futura, koje čine jedan poslovni sistem imaju dnevno 300 hiljada računa, a koriste ASW softver deset godina, onda možete lako da izračunate koliko je veliki taj skup podataka. Tu letimičan pogled na tabele, intuicija i višegodišnje iskustvo nisu dovoljni i bez temeljnih analiza podatka nema kvalitetnog mehanizma za donošenje poslovnih odluka.

„Zato je pritisak naših korisnika bio izuzetno jak i mi smo na to odgovorili proširenjem razvojnog tima za asw:sapiens“, kaže nam gospodin Avlijaš.

Bilo je jasno da su u uslovima žestoke konkurencije i na osnovu prethodno napravljenih optimizacija u poslovnim procesima, margine za dalje poboljšanje prilično sužene. Tradicionalne analitičke metode više nisu bile dovoljne. Trebalo je još dublje zaroniti u istorijske podatke u njima pronaći novu vrednost. I tako se rodila ideja da se u moru podataka za duboko kopanje zaposli veštačka inteligencija i mašinsko učenje.

Od 2003. godine ASW ne nudi jedan ERP već je tu niz proizvoda u portfoliju. Imena proizvoda su zaštićena, originalna i prepoznatljiva na tržištu, a namenjena su raznim profilima firmi

Tako je pre dve godine formirana laboratorija za mašinsko učenje. Dovedeni su stručnjaci sa Prirodno‑matematičkog fakulteta koji intenzivno rade i već su kod korisnika postignuti prvi rezultati u optimizaciji njihovih poslovnih procesa. Tako je nedavno kod jednog klijenta pušten u rad sistem za optimizaciju cena u kampanjama sa predikcijama prometa, razlike u ceni i optimalnim cenama koje sam sistem predlaže. Tačnije sistem je analizom velikog broja prodaja u dužem periodu „naučio“ da pretpostavi dešavanja za razne situacije i da pronađe optimalnu. Konačan cilj je da se maksimiziraju pozitivni efekti i zato su ovaj podsistem nazvali asw:maximus.

Taj korak ka novim tehnologijama veštačke inteligencije i mašinskog učenja možda je presudan korak u razvoju ERP sistema i njihovog uticaja na poslovno okruženje u kojem se koriste. Danas kada, na primer u Google‑u potražite reference na ovu temu nećete biti zatrpani obiljem materijala. Proizvođači softvera, sasvim je sigurno, u dubokoj tajnosti rade na tome, a samo neki od njih imaju i gotova rešenja koja su implementirana kod korisnika. ASW je jedan od pionira u ovoj oblasti.

ASW Inženjering

Više od dve decenije ASW Inženjering plasira sopstvene proizvode u oblasti informacionih tehnologija i realizuje složene projekte, da bi odgovorio raznovrsnim potrebama korisnika. Naših 60 inženjera, IT stručnjaka, razvija savremena i kompletna softverska rešenja, a delatnost kompanije podrazumeva i savetovanje i optimizaciju organizovanja poslovnih procesa, s ciljem unapređenja poslovanja i pospešenja poslovnih rezultata klijenta.

Korisna adresa: ASW

Ovaj tekst je deo PC Press specijala posvećenog ERP rešenjima. Kompletan specijal je potpuno besplatan za čitanje i možete ga čitati u digitalnoj čitaonici ili ga preuzeti direktno odavde u PDF formatu.

Podelite s prijateljima

Tweet