Autori Among Us objašnjavaju zašto kasne ažuriranja

Among Us je bio jedan od sjajnih hitova 2020. godine. U novembru prošle godine igra je dostigla 500 miliona aktivnih igrača. Naravno, za ovakav hit, najavljena su i razna uzbudljiva ažuriranja. U njih su uključeni nova mapu vazdušnog broda i sistem računa. U blogu objavljenom juče, Innersloth je razgovarao o tome kako su se adaptirali na ogromnu popularnost igre, ali i zašto je potrebno toliko vremena da dođe do objavljivanja ažuriranja.

Niko nije očekivao planetarni uspeh

U blogu je navedeno da je Among Us u 2020. godini stekao ogromnu popularnost, koju autori nisu očekivali, i da je zbog toga došlo do više različitih promena. Innersloth, koji se sastoji od samo četvoro zaposlenih, morao je da provede dva meseca u restrukturiranju, smišljanju procesa i radu sa novim spoljnim partnerima. Sve je to dovelo do dosta posla iza zavese, čije promene trenutno korisnici još uvek ne vide. Studio je takođe žonglirao dovođenjem igre na nove platforme – stigao je na Nintendo Switch u decembru, a na konzole Xbox One i Xbox Series X i S dolazi u toku 2021. godine.

Ipak, korisnici imaju čemu da se raduju. Mapa vazdušnog broda, koja bi trebalo da izađe početkom 2021. godine, ima nove zadatke koje treba dovršiti, kao i merdevine i plutajuće platforme za obilaženje. Innersloth ima za cilj pokretanje sistema računa „ASAP“ sa fokusom na moderiranje, a studio planira da u jednom trenutku podeli javni putokaz.

