Ažuriranje za Windows 11 vraća kopiranje CD-a

Novo ažuriranje Windows Media Player-a za Windows 11 vratilo je kopiranje CD-a, što znači da se svi audio CD-ovi koje imate mogu preneti na računar i dodati na listu za reprodukciju.

Još jednom kopirajte svoje CD-ove u MP3 datoteke

Ako ste bili korisnik računara u poslednjih 25 godina, najverovatnije ste naišli na ripovanje CD-a u okviru medija plejera, što vam je omogućavalo da sačuvate muziku na računaru. Međutim, prošle godine je pao u nemilost, zbog manjeg broja računara koji dolaze sa CD ili DVD drajvovima, plus porasta servisa za striming kao što je Spotify (kao i raznih problema sa autorskim pravima koje su umetnici i izdavači imali). Međutim, Windows 11 build 25158 će vam ponovo omogućiti da kopirate CD u MP3, AAC, FLAC i ALAC u okviru Media Player-a, pored podešavanja brzine prenosa, tako da možete da održite kvalitet zvuka vaših omiljenih muzičara. Ova ažuriranja su još jedan dokaz da se Media Player vraća svojim korenima i tera nas da se zapitamo šta bi moglo biti sledeće dok Microsoft priprema prvo veliko ažuriranje za Windows 11 od njegovog lansiranja 2021. Mnogi ljudi će se setiti bizarnih skinova koje biste mogli da koristite u starijim verzijama Windows Media Player-a, kao što je zelena glava ili plava bakterija. To je bio deo onoga što je učinilo Media Player zabavnim za korišćenje; imali ste jednostavnost da puštate svoje omiljene numere, ali pod maskom zelene glave – bez opravdanog razloga. Biće zanimljivo videti kako se vraćaju u budućoj verziji – remasterovani skinovi koji mogu izgledati sjajno do 8K, na primer, ili čak mogućnost da kreirate svoje. Ovde postoji gomila mogućnosti, pa hajde da vidimo kako se zabava vraća u Media Player.

Izvor: Techradar

