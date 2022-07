Intervju: Dejan Cvetković, Microsoft – Ključ je u inovacijama i doprinosu pojedinca

Microsoft razvojni centar uspešno posluje u Srbiji već 17 godina i predstavlja cilj snova za mnoge programere. Naš sagovornik je Dejan Cvetković, CTO razvojnog centra.

Microsoft Razvojni centar u Srbiji (Microsoft Development Center Serbia – MDCS) osnovan je 2005. godine. Poslednjih 17 godina doprineo je stvaranju najsavremenije tehnologije baš ovde, u Beogradu. U poslednjih godinu dana upravo u toj kompaniji se dešavaju stvari koje će po svoj prilici oblikovati neki novi digitalni ekosistem u Srbiji. Prošle godine je Microsoft razvojni centar u Srbiji (MDCS) proširio svoj tim za čak 50 odsto, od kojih su najviše činile inženjerske pozicije na razvoju Azure Data servisa, tokom prethodne godine je i prvi čovek Razvojnog centra u Srbiji, Dragan Tomić, postao Vice President of Engineering na globalnom nivou u kompaniji Microsoft. Kako su i trenutno aktuelne i otvorene pojedine pozicije za zapošljavanje, očigledno je da MDCS ne prestaje sa rastom.

Nekada je Microsoft razvojni centar činilo svega nekoliko ljudi, a danas preko 500, kako to danas izgleda imali smo priliku da pričamo upravo sa jednim od osnivača MDCS-a, Dejanom Cvetkovićem.

Microsoft razvojni centar u Beogradu kada je osnovan tim je bio sastavljen od svega nekoliko ljudi. Razvijala su se dva projekta vezana za TabletPC i prepoznavanje rukopisa. Beogradski tim je bio prvi koji je razvio prepoznavanje ćirilice i ovo su zapravo bili počeci AI-ja u Srbiji. Godine 2007. je osnovan SQL tim sa opet svega nekoliko ljudi. Danas je to Azure Data tim, najveći tim u MDCS-u, a ujedno i najbitniji Azure Data tim u Evropi u okviru kompanije.

Kako je tada to izgledalo?

Na tim počecima je bilo drugačije. Morali smo da se pokažemo i dokazujemo svoj doprinos . Važne odluke smo morali da donosimo brzo. Znanje, talenat, motivacija, vizija i multidisclipinarni tim koji može da dođe do pragmatičnih rešenja, izvršava projekte brzo i blisko sarađuje sa klijentima, kroz godine su nas doveli do ovoga gde smo. Bez obzira na veličinu tima, uspeli smo kako tada, tako i danas, da održimo preduzetnički duh. Danas imamo više od 500 zaposlenih, sedam inženjerskih timova koji rade na razvoju i unapređenju nekih od najbitnijih Microsoft proizvoda. Sve to je priznanje da smo izgradili razvojni centar koji predstavlja jak i značajan doprinos kompaniji, dok Draganova titula ima uticaj na generalnu percepciju ne samo MDCS-a, već celog Microsoft-a Srbija. Sada smo prepoznati kao jedan od najvažnijih igrača u celoj Evropi.

Bili smo svedoci u poslednje dve godine vašeg trenda rasta, da li se to nastavlja?

Trend zapošljavanja se nastavlja, tražimo najčešće softver inženjere i inženjerke različitih profila, međutim pored njih otvorene su i pozicije product manager, data scientist, product designer, site reliability engineer… Pridruživanjem timu u Srbiji, moći ćete da razvijete neke od vrhunskih i najinovativnijih proizvoda kompanije Microsoft. Bićete veza između apstraktnih koncepata i rešenja – onaj koji razume korisnika, rešava probleme i razvija aplikacije koje prave razliku.

Vaši timovi nisu samo sastavljeni od „domaćih“ IT stručnjaka, poznato je da MDCS traga i za ekspertima izvan Srbije?

Konstantno i aktivno radimo na zapošljavanju kolega iz inostranstva, ukupno njih 31, dok smo samo u prethodnih godinu dana zaposlili 23 koleginica i kolega iz 13 različitih zemalja. U Srbiji postoji mnogo talenta, ali zapošljavanje kolega iz inostranstva doprinosi rastu naše tech zajednice i njenog generalnog uticaja i pozicije na evropskoj i svetskoj IT mapi. U vezi sa tim smo napravili plan internacionalnog zapošljavanja, da bismo pre svega nastavili da širimo našu misiju, ali i da širimo lokalni ekosistem. Sami profili zaposlenih, njih 95 odsto članova timova su školovani inženjeri i inženjerke. Zapošljavamo produkt/program menadžere, softver inženjere, data scientists dizajnere, site reliability engineers, engineering menadžere/ke. Počeli smo kao inženjerski tim, a sada su nam potrebni različiti profili, da bi se pokrio čitav ciklus razvoja biznisa – od začetka ideje, do evangelizacije i rada sa korisnicima.

Da li možete kratko i o tome šta vas čeka?

Mi smo godinama jedan od predvodnika razvoja digitalnog ekosistema i neko ko veoma ulaže u razvoj obrazovanja u Srbiji. Sve ono što se dešava kod nas utiče i na dalji rast i razvoj celokupne IT industrije. Uveren sam da nas tek čeka ono najbolje. MDCS je već veoma dobro pozicioniran unutar Microsoft korporacije, čiji je pokazatelj i to što učestvujemo u razvoju najvažnijih i najkonkurentnijih Microsoft projekata. S obzirom na to da smo mnogo puta pokazali da se dobro snalazimo u kompleksnim situacijama, uveren sam da će od sada budućnost MDCS-a biti još interesantnija. Srećan sam što smo dospeli dovde, ali sam isto tako i uzbuđen zbog naše budućnosti, a ona je tu, jako blizu.

