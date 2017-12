Baza za analitičare

Jedan od strateških pravaca u razvoju AB Soft‑ovog ERP‑a jeste promovisanje sistema poslovnog izveštavanja. Dobici su višestruki, od poboljšanja performansi do moguænosti da se otvore novi pogledi na rezultate poslovanja i brzo donose adekvatne odluke.

Svaki ERP, pa tako i AB Soft‑ov dobro poznati poslovni informacioni sistem, sve podatke beleži u tranksakcionoj bazi podataka, a ona je, po prirodi stvari, sazdana tako da najefikasnije obezbedi da se podaci zabeleže na pravi način i na pravom mestu. Naravno, sve beležimo da bismo, kada se za time ukaže potreba, tražene podatke mogli da prikažemo u izveštajima. Neki od njih su prirodni za transakcione baze, na primer, ispis nekog ili nekih dokumenata, spiskovi, zakonom propisani formulari ili izveštaji. To su samo neki od primera i svi upućuju na poslove koji se obavljaju svakodnevno ili periodično, a u svakom slučaju, odnose se na pretragu i konsolidovanje informacija nastalih u srazmerno kratkom periodu.

Sve to je potrebno za većinu poslova, praktično sve do trenutka kada treba, što bi Herkul Poaro rekao, da upotrebimo „male sive ćelije“. To su situacije kada treba da se upustimo u dublje analize u okviru, uslovno govoreći, vremenski neograničenog perioda, odnosno, onoliko daleko od današnjeg dana, koliko naši podaci u informacionom sistemu dosežu, i nad podacima koji znaju da budu produkt informacija nastalih povezivanjem po horizontali i vertikali podataka u više tabela. Upravo tada susrećemo se s pravim izazovima. Nije nikakav problem ako operišete s malim brojem zapisa na godišnjem nivou i ako vaš informacioni sistem ne pamti više od nekoliko godina. U suprotnom, a to je danas sve češće, pokretanje generisanja ovakvog ili ovakvih analitičkih izveštaja traju „čitavu večnost“, odnosno, od nekoliko dugih minuta do beskrajno dugih desetina minuta, pa čak i sati. Deprimirajuće, obeshrabrujuće, pravi način da odustanete od analize koja je osnova svih koraka u optimizaciji poslovanja.

Skladište kvalitetnih informacija

Rešenje je baza podataka optimizovana za poslovno izveštavanje. Iza ovog naziva na srpskom kriju se možda bolje poznati Business Inteligence ili Data Warehouse. U suštini, stvar je veoma jednostavna. Pored transakcione baze, kao sastavni deo sistema ili kao suplement, postoji još jedna baza podataka u kojoj su informacije uređene na način pogodan za brzo, pravovremeno i precizno izveštavanje. Do tih informacija dolazi se na način koji je lako opisati: svakog dana, najčešće u vreme kada je opterećenje najmanje, a pogađate da je to u vreme kada svi, osim retkih noćobdija, spavaju, pokreću se automatizovane procedure čiji je jedini zadatak da na osnovu predefinisanih upita nad transakcionom bazom pripremaju i u tabele baze poslovnog izveštavanja upisuju konsolidovane podatke. Tako se oni minuti i sati mukotrpnog čekanja na rezultat dele na manje porcije, a one se „troše“ u vreme kada mi spavamo, a neumorni serveri nemaju šta preče da rade.

AB Soft je razvio sopstveni sistem poslovnog izveštavanja koji korisnicima omogućava brz i sa stanovišta sistema nesmetan pogled u istorijske podatke, koji su zabeleženi u više transakcionih baza tokom više godina korišćenja sistema.

Sve je to uredno složeno i poređano u tabele podataka i tabele dimenzija (karakteristika) raspoređenih u obliku zvezde. Kako je i ova baza podataka relaciona po svojoj prirodi, to postoji i dalje jedno usporenje u radu, ali ono je prevaziđeno korišćenjem memorijskog tabelarnog modela koji je razvio Microsoft.

I na nivou prikaza podataka, AB Soft se oslonio na Microsoft‑ove tehnologije i to na Excel s PowerPivot dodatkom i odskora na novi proizvod Power BI, koji prevazilazi neka od ograničenja Excel‑a. Ovaj program za tabelarne proračune ima bezbroj dobrih osobina i nezaobilazni je alat svakog valjanog analitičara, ali s novim zahtevima i novim vremenima pokazalo se da nije u potpunosti dorastao ulozi prezentatora podataka u poslovnom izveštavanju.

AB Soft‑ov sistem za poslovno izveštavanje prilagodljiv je potrebama korisnika i praktično svaka implementacija priča je za sebe jer se struktura podataka u izveštajnoj bazi podataka iz osnovnog modela prilagođava konkretnim potrebama i mogućnostima. Razvoj celog sistema poslovnog izveštavanja prati inovacije tehnologija i iskustava na ovom polju i predstavlja jedan od oslonaca strateških razvoja AB Soft‑a u narednim godinama. A pozitivna reakcija korisnika samo je podstrek u tom smeru.

Ivan Milanović

(Objavljeno u PC#248)

