Besplatne igre: Požurite i preuzmite haos u boji

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta dobijamo čak dva naslova: Runbow i The Drone Racing League Simulator. Zainteresovani će moći besplatno da ih preuzmu sve do 6. oktobra, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Runbow se pojavila još 2015. godine, te od tada privlači one igrače koji vole da se igraju s drugima. Ima mesta za do devet igrača koji se jure do cilja, a u svetu koji se brzo menja i podržava potpuno ludilo. Cilj je da se na kraju svakog nivoa osvoji trofej, pa ovo nije igra u kojoj je važno samo učestvovati – pobeda je poželjan cilj.

The Drone Racing League Simulator je još jedna trkačka igra. Odličan simulator odgovara i onima koji u ovakvim igrama nikada ne pobeđuju, budući da su pokušaji da se stigne do kraja skoro podjednako zabavni kao i pobeda.

Ljubitelji trka će se sigurno obradovati, a pozitivne ocene obećavaju sjajno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa obe igre valjda zato i nudi besplatno – Runbow inače košta oko 15 evra, a The Drone Racing League Simulator oko 10 evra.

