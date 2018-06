Bezbednost podataka kao prioritet modernog doba

Većina korisnika danas o svojim podacima i njihovoj lokaciji razmišlja apstraktno – oni su negde u oblaku, neko to negde skladišti i čuva, za slučaj da ih mi izgubimo. Kada se radi o poslovnim korisnicima, bezbednost i održavanje podataka imaju najviši prioritet, pa je veoma važno odabrati pouzdan data centar koji će vaše podatke udomiti.

Potreba za ozbiljnim data centrom u Srbiji postoji već dugi niz godina, a Telekom Srbija je ovom projektu pristupio veoma ozbiljno. Rezultat je jedan od najsavremenijih data centara u regionu. Na više od 2000 m2 tehničkog prostora nalazi se data centar najvećeg kapaciteta u našoj zemlji. Izgrađen je u skladu s najsavremenijim standardima i preporukama, tako da u svim segmentima infrastrukture zadovoljava Tier 3 klasifikaciju, a u nekim segmentima i Tier 4, pri čemu se garantuju kvalitetna i neprekidna isporuka servisa (TIA942/Uptime).

Prostor za smeštanje IT/ICT opreme korisnika telehousing usluge (Server sala) ima površinu od 450 m2 smeštajnog kapaciteta i podeljen je na više nezavisnih celina (BOX‑ova) različitih kapaciteta, a svaki od njih tretira se kao zasebna zona s kontrolom pristupa, čime se garantuje dodatna privatnost korisnicima. U zavisnosti od zahteva i kapaciteta korisnika, postoje i deljeni BOX‑ovi (shared space) gde više korisnika može imati svoj rek orman ili čak i polovinu rek romana.

Zaštita najvišeg nivoa

Data centar je direktno povezan na gradsku elektroenergetsku mrežu i napaja se preko dva nezavisna naponska voda. Svi elektroenergetski kablovi dovedeni su preko dve trafo‑stanice, a tu su i tri nezavisna generatora u 2N+1 postavci koji omogućavaju kontinuirano napajanje u slučaju havarije električne mreže. Svaki generator projektovan je tako da s punim rezervoarima obezbeđuje autonomiju od 48 časova neprekidnog rada pod punim opterećenjem.

Najzahtevniji mikroklimatski uslovi, koji su potrebni za adekvatno funkcionisanje opreme u data centru (temperatura, vlažnost vazduha, protok vazduha), obezbeđeni su najsavremenijim sistemom hlađenja. Sistem za automatsko gašenje požara baziran je na NOVEC gasu, koji je neškodljiv kako za opremu, tako i za ljude, a svi zidovi data centra su vatrootporni s periodom otpornosti od 120 minuta.

Telehousing kao osnovna usluga

Telekom‑ov primarni data centar, smešten u centru Beograda, jedan je od tri koje ova kompanija ima, a pored potreba matične kompanije, on nudi cloud servise korisnicima koji ne žele sami da investiraju u infrastrukturu. Najpopularnija je svakako telehousing usluga, koja korisnicima obezbeđuje adekvatan prostor za smeštanje IT/ICT opreme u strogo kontrolisanim mikroklimatskim uslovima, sa obezbeđenim električnim napajanjem s višestepenim nivoima redundanse. Telehousing usluga namenjena je kompanijama svih veličina, kao i Internet servis provajderima koji imaju potrebu za prenosom govornih i multimedijalnih sadržaja i podataka između poslovnih centara, dobavljača, korisnika, kao i šireg poslovnog okruženja.

Pored telehousing usluge, mts je svojim korisnicima omogućio brz i efikasan pristup svim ICT uslugama na nacionalnom i međunarodnom nivou, poput IT outsourcing‑a, kao i velikog broja servisa na bazi cloud computing tehnologije. Korisnici data centra uglavnom su Internet provajderi, medijski provajderi, finansijske institucije, poput bankarskog sektora, ali i međunarodni operatori. Naravno, odnedavno su tu i država i državni sektor, koji su prepoznali značaj kvalitetnog data centra, bezbednost i dostupnost podataka koju on nudi.

Usluge prema potrebama klijenata

Ponuda za poslovne korisnike prilagođena je potrebama, pa za mala i srednja preduzeća postoje cloud rešenja koja su manje‑više unificirana, dok se ponude za velike kompanije rade specifično, prema njihovim željama i potrebama. Manjim korisnicima se omogućava da zakupe pola ili jedan rek orman, a veći mogu da zakupe i kavez‑boks s dodatnom zaštitom. Postoji opcija da korisnik sam investira u svoju infrastrukturu kad su u pitanju serveri za skladištenje, a da se oni fizički nalaze u mts data centru. Postoji i mogućnost iznajmljivanja opreme, namenjena korisnicima koji ne žele da investiraju u fizičku opremu, pri čemu se dobija jedno zaokruženo cloud rešenje.

Mts data centar nudi bezbednosne servise koji se kreću u rasponu od fizičkog obezbeđenja, pa do IT bezbednosti u celosti. I pored toga, postoji mogućnost da korisnici traže specifične zahteve, koji su uglavnom u domenu dodatne bezbednosti, kao što su dodatni video‑nadzor ili dozvola fizičkog pristupa ormanima samo određenom broju korisnika.

Mts Oblaci

Ova usluga predstavlja kompletno rešenje iz svih oblasti koje su neophodne za funkcionisanje jedne virtuelne platforme, bazirane na cloud rešenjima. Pored najmodernije hardverske opreme, mts Oblaci nude i moćan softver za upravljanje, automatizaciju i nadzor, čime se omogućava jednostavno i brzo alociranje virtuelnih resursa. U želji da IT servise približi i manje stručnim korisnicima, za aktiviranje usluge nisu neophodni uskospecijalizovani ICT stručnjaci, pa je razvijen intuitivni self‑care portal (CSP) gde i manje zahtevni korisnici na jednostavan način mogu da podignu servere, kao i kasnije da ih održavaju i rade modifikacije.

Za one koji imaju potrebe da testiraju da li njihovi poslovni softveri mogu da funkcionišu na virtuelnoj infrastrukturi ili jednostavno provere kako sve to radi, mts je obezbedio i try before buy (TBB) program, gde korisnik bez ikakvih troškova i obaveza može testirati IaaS server do 30 dana. Po isteku tog perioda, korisnik može nastaviti komercijalno da koristi servis i da ga prilagodi po svojoj potrebi (pojača ili instalira dodatni sofver na server).

Takođe, podaci i aplikacije smešteni u oblaku dostupni su vam uvek i svuda gde imate pristup Internetu, nezavisno od uređaja koji koristite. Na taj način povećavate mobilnost korisnika i ne zavisite od jednog uređaja koji koristite. O dostupnosti i bezbednosti podataka brinu sertifikovani eksperti, što vama kao korisnicima donosi manje briga.

Glavna prednost upotrebe infrastrukture kao servisa jeste ta što je kapitalna investicija u opremu i prostor u kojem je oprema smeštena mala ili nepostojeća. Umesto toga, korisnik plaća samo najam IT resursa, a taj trošak je predvidljiv zahvaljujući principu pay‑per‑use. Meri se korišćenje resursa i plaća se samo ono što je potrošeno. Pored finansijskih, korišćenjem virtuelne infrastrukture dobijaju se i brojne druge prednosti. Vreme koje je potrebno za podizanje novog servera meri se u minutima, uz neograničeni pool resursa. Koncepti pay‑per‑use i pay‑as‑you‑grow omogućavaju svakom korisniku da krene s manjim resursima. Kako potrebe za ICT infrastrukturom u poslovanju počinju da rastu, korisnik jednostavno povećava zakupljene resurse upravo onoliko koliko je potrebno, bez potrebe za predimenzioniranjem sistema i planiranjem nekoliko godina unapred.

Kompanija poseduje sertifikate ISO 90001, ISO 20000, ISO 27001 koji se tiču uspostavljanja sistema za upravljanje kvalitetom, IT/ICT servisima i bezbednošću informacija, a u najskorije vreme se očekuje dobijanje sertifikata ISO 22301 vezanog za upravljanje kontinuitetom poslovanja s obzirom da se proces sertifikacije privodi kraju. Navedenim se dodatno potvrđuje da “Telekom Srbija” osigurava najkvalitetnije i najbezbednije upravljanje IT/ICT servisima i podacima svodeći rizike na minimum.

