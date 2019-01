Bitcoin prevara promovisana na lažnoj BBC stranici

Jedna od najpoznatijih medijskih kuća na svetu našla se usred neočekivanog skandala. Naime, bitcoin prevara promovisana je na lažnoj BBC stranici u pokušaju da se izvuku pare lakovernim investitorima.

Lažna BBC stranica posvećena je bitcoin dokumentarcu koji je rađen prošle godine, što je odličan uvod u prevaru. Taman kada se posetioci upecaju na priču o bitcoinu, linkovi na strani ga upućuju na sajt koji im obećava da će postati milioneri. Prevaranti su stranicu slali mejlom sa hakovanih naloga.

Na lažnoj BBC News stranici nalazio se tekst koji opisuje “nezvanični bankarski sistem” koji omogućava da se male investicije pretvore u pravo bogatstvo. Kao dokaz za to priložen je primer uspešnog investitora koji je 300 funti pretvorio u skoro 900,000 funti! Na dnu stranice se nalazi sat koji otkucava kojim se stavlja do znanja da je ostalo malo vremena do isteka “jedinstvene prilike”.

Londonska policija je uputila upozorenje za sve koji se suoče sa ovakvim stranama:

“Uvek je sumnjivo kada vas neko tera da brzo donesete odluku o investiranju, naročito ako se obećavaju rezultati koji su suviše dobri da bi bili istiniti.”

Ovo upozorenje se generalno odnosi na sve prevarantske ponude na internetu. Ipak, i pored silnih upozorenja, uvek će se javiti osobe koje veruju da će im nigerijski princ ostaviti bogatstvo ili da će postati bitcoin milioneri.

Lažna BBC stranica nije ni prva ni poslednja internet prevara

Ovo nije prvi put da se otimaju stranice poznatih sajtova. To se radi iz razloga što se igra kartu poverenja koje određene stranice imaju kod korisnika. Iako je BBC najskorija žrtva, slično se već dešavalo sa kreiranjem lažne stranice Amazona. I dok se stranice razlikuju, cilj je isti – navući korisnike da unesu lične podatke i broj kartice.

Slično se dešavalo i sa zloupotrebom poznatih ličnosti. Možda najpoznatija osoba koja je ovako iskorišćena je Richard Branson. On je upozorio na lažnu CNN stranicu u okviru koje je Branson “podržavao” bitcoin prevaru. Pored kreiranja stranica, bitcoin prevare se oslanjaju i na lakoverne Twitter korisnike.

Poznati su slučajevi kada je Elon Musk delio kriptovalute, a tu je i papa Franja koji je “poklanjao” bitcoin putem lažnog naloga. Jasno je da će prevara biti dok god bude interneta i lakovernih ljudi željnih brzog bogaćenja.

Izvor: The Next Web

