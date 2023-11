BIZIT 2023: “AI je neverovatan generator rasta, ali veliki je i rizik koji ga prati,” Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta Republike Srbije

Uvodno BIZIT 2023 predavanje na temu „Makro-ekonomske perspektive sa osvrtom na Srbiju i IT industriju“ je održao član Fiskalnog saveta Republike Srbije, Nikola Altiparmakov.

„Ne samo u Srbiji, već u celoj Evrozoni se očekuje ubrzavanje privrednog rasta u narednoj godini, dok se u Americi i Kini očekuje usporavanje. Ipak, treba znati da je priroda privrednih ciklusa imanentno nepredvidiva i da se ne može sa potpunom sigurnošću garantovati da li će ekonomija ubrzati ili usporavati, posebno imamo li u vidu tako nepredvidive događaje i stanje u svetu.“

„Kao što znamo, inflacija se povećala u čitavom svetu i centralne banke moraju da povlače novac kako bi inflaciju stavile pod kontrolu. Strah koji imaju centralne banke je da se ne ponovi epizoda iz 70-ih godina sa tri talasa inflacije sa svakim narednim višim od prethodnog. Otuda i ovoliko povećanje kamatnih stopa, koje prati nizak privredni rast.“

„Kada pogledamo američku berzu, ona ima rast, ali taj rast guraju IT kompanije. Zapravo, ako bismo oduzeli kompanije koje se oslanjaju na veštačku inteligenciju, američka berza bi stagnirala ove godine! To govori dovoljno o značaju koji AI ima na globalni razvoj i perspektive. Možda će veštačka inteligencija ugasiti neka radna mesta, ali nema sumnje da će, kao i svaki razvoj tehnologije, dovesti do otvaranja novih i boljih radnih mesta i da će doprineti rastu životnog standarda u narednim decenijama, te da će imati povoljan uticaj na tržište kapitala. Čak 70% prinosa na američkoj berzi vuče 7 IT giganata, oni su ti koji imaju rast, dok ostatak berze stagnira, čak je i u manjem padu.“

Altiparmakov je izdvojio kompaniju Nvidia kao jednog od vodećih kreatora AI čipova sa ogromnom berzanskom evaluacijom, ali upozorio da je uvek moguć disruptivan uticaj konkurenata, pošto nikada nije sigurno da li će biti održane tolike stope rasta, odnosno da li će se pojaviti konkurencija koja će ugroziti njene monopolske pozicije.

„Stoga, da li je ovo dotcom bubble? Veoma je upitno kako će se stvari odvijati u narednom periodu. Uvek je moguće da se desi dramatično usporavanje investiranja i ulaganja u AI i da sve ovo zameni nešto drugo. Postoji i problem koncentracije ekonomske moći i bogatstva, što ugrožava ekonomiju i uzrok je velikih društvenih nestabilnosti, kao i političkih nestabilnosti, kod nas i u svetu“, zaključivši da su najveći izazovi i potencijalni problemi ipak u Evropi.

Kompletan tok konferencije možete pratiti na linku ispod:

