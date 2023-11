Bluesky Social vs Threads by Meta: Koja nudi više?

Kako je X (ranije poznat kao Twitter) zapao u nered, to je postalo prilika za druge platforme za mikroblogovanje da nađu svoje mesto.

Bitka između platformi za mikroblogovanje

Meta je lansirala Threads, a sve više ljudi postalo je znatiželjno u vezi sa Bluesky Social. Pitanje je, šta nude i koja je bolja? Podelićemo sve u ovom poređenju Threads vs Bluesky Social.

Threads vs Bluesky: Kako ćemo ih uporediti?

Threads i Bluesky Social dosta pozajmljuju od korisničkog interfejsa X-a. S obzirom na to, može delovati da je teško razlikovati ih. Međutim, postoje jasne razlike u funkcijama i upotrebljivosti.

Pogledaćemo ih detaljnije kako bismo vam pomogli da odlučite koja platforma je bolja.

Kreiranje naloga

Kreiranje naloga možda izgleda kao nešto što nije vredno pominjanja u poređenju poput ovog, ali postoje stvari na koje treba da obratite pažnju. Počećemo sa Threads. Ne možete napraviti nalog bez Instagram naloga. Da biste pristupili Threads, ljudi se jednostavno prijavljuju sa svojim Instagram pristupnim podacima.

Bluesky Social, s druge strane, je platforma koja zahteva pozivnicu. Možete zatražiti kod za pozivnicu na veb stranici ili putem mobilne aplikacije. Nema garancije kada ili da li ćete primiti svoj kod. Alternativno, možete zatražiti kod od drugog korisnika Bluesky-a. Kada dobijete kod za pozivnicu, prijavljujete se sa svojim emailom i kreirate korisničko ime i lozinku.

Objavljivanje

Postoji mnogo sličnosti kada je reč o kreiranju objave. Međutim, svaka platforma to radi na svoj način.

Ograničenje broja karaktera

Threads vam omogućava da dodate 500 karaktera u svaku od vaših objava. Bluesky Social dolazi sa nešto manjim brojem, dozvoljavajući korisnicima da dodaju 300 karaktera u svaku objavu. Verna svom imenu, Threads vam takođe omogućava da kreirate tredove. To su multipli linearni postovi koji vam omogućavaju da ostanete na istoj temi. Bluesky trenutno ne nudi istu opciju.

Multimedija

Na obe platforme možete postavljati fotografije i deliti linkove ka spoljnom sadržaju. Ali samo Threads omogućava deljenje video sadržaja sa vašim pratiocima. Trenutno možete deliti video zapise dužine do pet minuta.

Slanje poruka drugim korisnicima

Ni Bluesky ni Threads vam ne omogućavaju slanje privatnih poruka drugim korisnicima. Ako želite poslati DM nekome koga pratite na Threads, moraćete odabrati Instagram logo, što će vas vratiti na Instagram aplikaciju. Da biste stupili u interakciju sa drugim korisnicima, možete ih tagovati u javnim objavama. Sa Threads imate više kontrole nad tim kako ljudi mogu stupiti u interakciju sa vašim javnim objavama. Na primer, ako označite drugog korisnika, možete izabrati da samo oni mogu odgovoriti na vašu objavu.

Upotrebljivost

Korišćenje obe platforme zahteva malo mentalnog napora. Međutim, Threads ima probleme koji umanjuju korisničko iskustvo. Prvo, prilikom kreiranja objave na Threads, nema naznake koliko ste karaktera upotrebili ili koliko vam je preostalo. Drugo, nije moguće kreirati fotografiju ili video unutar aplikacije. Umesto toga, morate koristiti aplikaciju za kameru i zatim je otpremiti na platformu.

Sa Bluesky, jednostavno otvorite aplikaciju, odaberete ikonu kamere, napravite fotografiju i podelite je sa svojim pratiocima. To je mnogo lakši način za deljenje sadržaja.

Funkcionalnost pretrage je zadovoljavajuća na obe platforme. Za razliku od X-a, nećete videti najbolje objave. Umesto toga, Threads i Bluesky će deliti najnovije objave koje uključuju termin koji ste pretraživali. Bluesky takođe omogućava da se bez problema prelazi između postova i korisnika koji uključuju termin koji tražite.

Što se tiče performansi, obe aplikacije rade glatko. Obe su dostupne putem Google Play Store-a i App Store-a. Takođe, obe aplikacije možete koristiti putem web browsera.

Ključna razlika

Postoji jedna ključna razlika u ovom poređenju Threads vs Bluesky Social, a to je način na koji svaka kompanija posluje. Meta je vlasnik Threads i radi kao zatvorena platforma. To znači da Meta postavlja sve pravila kojih se korisnici moraju pridržavati. To takođe znači da ima više kontrole nad tim šta može da uradi sa korisničkim podacima.

Bluesky je izgrađen na open-source okviru. Ovo u osnovi znači da platforma promoviše kulturu transparentnosti sa svojim korisnicima. U teoriji, ovo uključuje snažno oslanjanje na korisnički input radi poboljšanja aplikacije. Bluesky takođe olakšava integraciju vašeg naloga sa aplikacijama trećih strana i ne primenjuje stroga pravila o tome sa kojim aplikacijama možete stupiti u interakciju.

Cene

Sve karakteristike Threads i Bluesky Social možete koristiti besplatno. Na Threads, postoji jedna stvar koju treba imati na umu: oglasi u vašem feed-u. To je nešto što ćete morati prihvatiti ako želite besplatan doživljaj. Trenutno nije jasno kako će Bluesky sebe održavati. Neke spekulacije sugerišu da će platforma u budućnosti ponuditi usluge za koje ćete morati da platite.

Koja je bolja?

Ako želite doživljaj bez oglasa i više transparentnosti u vezi sa korisničkim podacima, Bluesky Social je aplikacija za vas. Na mnogo načina, čini se kao protestna aplikacija, koja želi pokazati velikim igračima da postoji drugi način za obavljanje stvari. Vreme će pokazati da li će uspeti.

Threads je za one koji žele iskustvo slično X-u, ali žele ostati unutar Meta ekosistema. Sasvim je pristojan. Međutim, ne nudi inovacije koje bi ga razlikovale od sličnih platformi za mikroblogovanje.

Izvor: Androidauthority

