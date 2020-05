Bolji kontinuitet je jednostavniji uz VMware Horizon

Pandemija korona virusa definitivno je pokretač povećanog obima rada na daljinu ili od kuće, taj trend će se nastaviti i u budućnosti. Na primer istraživanje globalne kompanije za savetovanje na trištu nekretnina Kolijers internešenel, sprovedeno na više od 3.000 ispitanika iz širokog spektra kancelarijskih zanimanja, u više od 25 zemalja pokazalo je da je 71 posto anketiranih koji pre izbijanja pandemije nisu radili od kuće, sada izrazilo želju da radi na daljinu barem jedan dan u nedelji u budućnosti.

Svakako, za neplanirane okolnosti, kao što su ove, VMware-Horizon može da reši brojne poslovne izazove sa kojima se IT kompanije danas suočavaju.

Korporativna kultura kompanije VMware, a i mnogih drugih kompanija je takva da zaposleni nisu na jednom mestu. Takav poslovni pristup je izuzetno fleksibilan i omogućava da svako radi sa različitog mesta. S tim u vezi maksimalno se koriste proizvodi i poslovna rešenja kako bi se obezbedio pristup internim sistemima, resursima i na taj način postigla produktivnost gde god da se nalazimo.

U nastavku teksta Vam predstavljamo sve prednosti i dodatne vrednosti VMware Horizon-a, proizvoda koji u svakom smislu unapređuje poslovne procese i omogućuje siguran kontinuitet u poslovanju.

Prednosti VMware Horizon-a

VMware Horizon obezbeđuje moderan način upravljanja celokupnim životnim ciklusom desktopa i aplikacija, sa bilo kog uređaja, sa bilo koje lokacije i u bilo koje vreme. S druge strane ukoliko korisnik već koristi Horzon, ta instalacija se može jednostavno proširiti. Horizon okruženje koje se koristi za korisničke desktope i aplikacije može se jednostavno skalirati u skladu sa raspoloživim hardver resursima.

Bilo da se radi o Horizon instalaciji u okviru vašeg data centra, ili se Horizon koristi kroz neki od javnih cloud servisa (na primer VMware Cloud u okviru Amazon AWS cloud-a), arhitektura samog Horizon-a je ista, koristeći princip bokova i pod-ova.

Kroz federaciju između pod-ova moguće je jednostavno proširiti Horizon okruženje u okviru data centra, ili povezivanjem između više data centara.

O Horizon arhitekturi, komponentama i pod-ovima u okviru jedne ili više lokacija pročitajte više na linku: Horizon arhitektura i dizajn komponenti – referentna Horizon arhitektura..

Horizon – Cloud u okviru Microsoft Azure

Horizon Cloud dostupan kroz Microsoft Azure, podržava do 2000 istovremenih korisnika, ili do 2000 virtualnih desktopova, u okviru jednog pod-a. Kreiranje dodatnog Horizon Cloud pod-a u Azure-u, bilo u okviru posebne pretplate ili drugog regiona, jednostavan je proces koji omogućava širenje Horizon okruženja. Upravljanje različitim Horizon pod-ovima omogućeno je kroz jedistveni Horizon Service korisnički interfejs.

Za više detalja o nadogradnji multifunkcionalnog Horizon-clouda na Microsoft Azure, molimo da pogledate Horizon arhitektura i dizajn komponenti za Horizon Cloud u okviru Microsoft Azure-a

Ukoliko nemate raspoložive hardverske resurse, ili postojeće resurse ne možete da prilagodite dodatnim zahtevima vezanim za proširenje Horizon okruženja, možete iskoristiti resurse dostupne od klaud provajdera.

Širenje kapaciteta uz Microsoft Azure

Horizon Cloud može jednostavno da se implementira u Microsoft Azure-u, u okviru jednog ili više regiona, pri čemu se koristi sama Azure infrastruktura. Najbrži način za pokrenete i počnete da koristite Horizon u Azure-u je da pratite korake opisane u Quick Start guide-u date na ovom linku: Quick Start Guide for Horizon Cloud on Microsoft Azure . Ukoliko želite da uvežbate razvoj rešenja pre nego što ga sprovedete, možete da koristite the Hands-on-Lab kako biste se bliže upoznali sa procesom kreiranje i postavljanje Horizon-a u okviru Microsoft Azure clouda.

Ukoliko niste imali mogućnost korišćenja cloud-infrastrukture i potrebno Vam je malo upoznavanja sa načinom povezivanja Vaše infrastrukture na infrastrukturu klauda, mi smo Vam sumirali najosnovnije stvari. Postoje tri primarna metoda povezivanja i korišćenja klaud infrastrukture, a u cilju širenja Horizon okruženja

VPN

Najjednostavniji način povezivanja Vašeg data-centra sa provajderom cloud-infrastrukture je preko VPN-a. VPN-izlaz obezbeđuje šifrovani tunel između Vašeg okruženja u Vašim prostorijama i infrastrukture koju iznajmljujete preko svog cloud-provajdera. Ova veza najbolje funkcioniše kod hibridnog okruženja gde je saobraćaj između infrastruktura relativno mali, i može da toleriše veće kašnjenje na samom linku.

Namenska konekcija

Namenska konekcija je privatna, konekcija između Vašeg data-centra i provajdera klauda koji je smešten na nekoj udaljenoj lokaciji. Ova vrsta konekcije ne koristi Internet i tipično dozvoljava veću propusnost i pouzdanost nego kod VPN-konekcije. Ovu vrstu konekcije možete posebno tražiti od samog klaud provajdera.

Izolovana, ostrvska konfiguracija

Kod izolovane konfiguracije, zahtevate određeni kapacitet cloud-a. Korisnici i administratori pristupaju infrastrukturi preko Interneta. Ovo je tipično najbrži način da počnete da koristite cloud servise, ali sa druge strane može biti i izazovan, jer se sve kreira od nule. Potrebno je uzeti u obzir i da ovakva instalacija Horizon-a zahteva pristup vašem data centru, tj. internim podacima i aplikacijama koje su potrebne korisnicima.

Implementacija Horizon-a u okviru VMware Cloud-a u AWS-u

Horizon 7 možete da implementirate na VMware Cloud-u u AWS-u. Ovakvim rešenjem možete da obezbedite čitav softverski definisan data centar (SDDC), uključujući i komponente za upravljanje Horizon-om, za nekoliko sati. Pogledajte kratak video VMware Cloud u okviru Amazon AWS – pregled funkcionalnosti kako biste videli kako je jednostavno kreirati Horizon na AWS.

Ukoliko ste novi korisnik Horizon-a, ovo rešenje Vam omogućava da brzo podignete i pokrenete infrastrukturu. Za administratore koji održavaju Horizon instalaciju u okviru lokalnog data centra, širenje Horizon-a je lako. Na jednostavan način se mogu iskoristiti cloud resursi kako bi se kreiralo hibridno Horizon rešenje.

Horizon Cloud Pod arhitektura koristi se za povezivanje Horizon pod-ova koji su kreirani u okviru lokalnog data centra i pod-ova koji se nalaze u okviru VMC-a.

Pristup fizičkim PC- evima pomoću Horizon-a

VMware je poznat po svojim rešenjima za virtualizaciju, ali Horizon ide korak dalje od jednostavnog kreiranja i omogućavanja pristupa virtualnim desktopovima. I dok uvek možete da iskoristite Horizon za potrebe virtualnih desktopova i aplikacija, isto tako možete da ga iskoristite i za prostup vašim fizičkim desktopovima.

Kao IT administrator, imaćete dosta koristi od korišćenja uobičajene Horizon infrastrukture. S druge strane, krajnji korisnik će imati koristi od pristupa korporativnim resursima sa bilo koje udaljene lokacije. Kako biste taj pristup na daljinu koristili možete da upotrebite VMware Blast. VMware Blast je displej-protokol sledeće generacije, koji omogućava sjajan korisnički doživljaj na gotovo bilo kakvom tipu uređaja koji korisnik koristi. Da biste saznali više, molimo da pogledate VMware Blast Extreme Optimization Guide.

Da bi iskoristili Horizon za pristup vašem fizičkom PC-u, proverite samo verziju Horizon Agenta za vaš operativni sistem: Podržani operativni sistemi za Horizon Agent-a. Za više tehničkih detalja i samom rešenju, pogledajte neki iz serije naših blogova, ili kontaktirajte naš lokalni VMware tim.

