Brave i Firefox presreću linkove koji se otvaraju na silu u Microsoft Edge-u

Ratovi browsera se ponovo zagrevaju

To je otežalo promenu podrazumevanog web browsera i proširilo je upotrebu linkova koje prisilno otvaraju Edge umesto podrazumevanog browsera. Web browser Brave je dodao podršku za microsoft-edge: URL šemu sa verzijom 1.30.86, objavljenu prošle nedelje. Dakle, više ne morate da instalirate EdgeDeflector ako koristite Brave kao podrazumevani browser. Pojaviće se kao opcija kada kliknete na microsoft-edge: link. Ovo čini Brave prvim web browserem koji implementira podršku za Microsoftovu šemu URL-a protiv konkurencije. Međutim, to nije jedini browser koji to čini.

Mozilla programer Masatoshi Kimura takođe je napisao zakrpe za implementaciju protokola u Firefox. Još nije prošao pregled i spojio se sa Firefoxom, ali stvar se pokrenula sa mesta. Implementacija Firefoxa deo je celokupnog rada na integraciji Windows 11 shell. Naravno, možete nastaviti da koristite EdgeDeflector i pustiti ga da radi svoj izbor, bez obzira na vaš željeni browser. Sada postaje sve manje relevantno što više browsera izvorno upravlja protokolom. Brave Softvare takođe razmišlja o tome da učini korak dalje. Kompanija planira da presretne Windows Search/Cortana veze do Bing-a i umesto toga ih preusmeri na podrazumevani browser svojih korisnika. Microsoft koristi svoju tržišnu poziciju za vrlo vidljivo promovisanje svog browsera u ljusci operativnog sistema Windows. Savremeni web browseri primenjuju zaštitu koja pokušava da blokira promene podrazumevanih postavki browsera.

Ova zaštita blokira neovlašćene promene podešavanja pretraživanja, ali i štiti prihod browsera od partnera na browseru. Nažalost, razlikovanje izmene postavke koju je inicirao korisnik i promena koje je uneo zlonamerni softver pokazalo se teškim. Web browserima je godinama bilo teško da se kreću ovim vodama, a to je dovelo do mnogih promena neprijateljski nastrojenih prema korisnicima. Na primer. postalo je teško upravljati, praviti rezervne kopije i vratiti profil browsera. Slično, operativni sistemi, uključujući Android, iOS, macOS i Windows, uključuju zaštitu kako bi se sprečile neovlašćene promene podrazumevanih postavki web browsera.

Antikonkurentska praksa

Podrazumevana zaštita browsera postoji s razlogom i to nije samo problem antimonopola. Ako Mozilla to može zaobići, to mogu i PUA i zlonamerni softver. Neke Microsoft aplikacije izričito kažu „Otvori pomoću Bing-a“ ili „Traži pomoću Bing-a“. U tim situacijama, Brave će ih preusmeriti na drugo mesto. S druge strane, mnogi linkovi u Windows shell izgledaju kao linkovi do dokumentacije, ali umesto toga vode do rezultata pretrage Bing-a. U operativnom sistemu Windows 7 i starijim verzijama, ovi linkovi su direktno ukazivali na dokumentaciju čiji je autor Microsoft. Ratovi browsera se zaista ponovo zagrevaju.

Regulatori širom sveta agresivno preispituju velike tehnologije za antikonkurentnu praksu, ali svi na terenu iz dana u dan igraju prljavije. Kako smo došli ovde? Do objavljivanja iOS verzije 14 u septembru 2020. niste mogli da promenite podrazumevani web browser na iPhone i iPad uređajima. Google ima mnogo aplikacija za iOS, uključujući shell za svoj Chrome browser. Da bi povezao sve svoje aplikacije, Google je u februaru 2014. uveo šemu googlechrome: URL. Mogao bi da koristi ove linkove da vas usmeri iz aplikacije Search ili Mail i pređe u Chrome umesto u Apple-ov browser Safari.

Ove šeme URL-a namenjene dobavljačima, uvedene su radi borbe protiv Apple-ovog antikonkurentnog ponašanja na iOS platformi. Microsoft je samo promenio sve više linkova u svom operativnom sistemu i aplikacijama kako bi koristio svoju šemu URL-a namenjenu dobavljaču. Prvobitni greh je bio Apple-ov, ali Microsoft sa zadovoljstvom koristi njegove posledice.

Izvor: Ctrl

