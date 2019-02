CEO Microsoft-a brani kontroverzni vojni HoloLens ugovor

Zaposleni u Microsoft-u koji se protive ugovoru vezan za prodaju HoloLens-a američkoj vojsci verovatno neće dočekati neki kompromis od rukovodstva njihove kompanije. CEO Satya Nadella branio je ugovor u intervjuu za CNN, tvrdeći da je Microsoft doneo „principijelnu odluku“ da ne uskraćuje tehnologiju „institucijama koje smo izabrali u demokratijama da bi zaštitili slobode koje uživamo“.

CEO je takođe tvrdio da je Microsoft „veoma transparentan“ prilikom određivanja tačaka ugovora i da će „nastaviti da vodi taj dijalog“ sa zaposlenima. Ugovorom od 479 miliona dolara, HoloLens bi mogao da pomogne u prototipu sistema proširene stvarnosti za trupe kako u obuci tako i u borbi. To bi omogućilo svest o bojištu na prvoj liniji fronta, i moglo bi da pomogne bolničarima da prikupljaju vitalne zdravstvene podatke i komuniciraju sa lekarima. Microsoft i vojska postavili su HoloLens kao potencijalno sredstvo za spasavanje života, ali kritičari tvrde da to pretvara mirnu tehnologiju u oružje slično igri koje odvaja vojnike od stvarnosti rata.

Ovo nije prvi put da su Microsoft-ovi radnici protestovali zbog učešća u određenim vladinim projektima. Prošle godine je došlo do uzbune nakon što su ljudi otkrili post koji pokazuje da je kompnijin Azure cloud tim bio „ponosan“ što podržava ICE (US Immigration and Customs Enforcement). Međutim, njen odgovor nije bio potpuno isti. Iako je Nadella nedvosmisleno branio HoloLens ugovor, kompanija je opravdala svoje učešće u ICE-u ukazujući da se njegova tehnologija ne koristi za agresivnije prakse. U tom slučaju nije voljna da se američkoj vladi da kompetna kontrola nad tehnologijom, već jednostavno ne veruje da je upotreba HoloLens-a u vojsci problematična.

