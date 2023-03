CEO TikTok-a: „ByteDance nije agent Kine“

Izvršni direktor TikTok-a želi da se pozabavi “pogrešnim shvatanjima” o aplikaciji.

“Project Texas”

Na prvom saslušanju u Kongresu, izvršni direktor TikTok-a Shou Chew, pokušao je da umanji važnost TikTok-ovih veza sa Kinom i matičnom kompanijom ByteDance. Međutim, zakonodavci su nisu bili zadovoljni njegovim odgovorima.

U svojim uvodnim izjavama, predsedavajuća Cathy Rodgers rekla je da TikTok treba zabraniti. „ByteDance je odan Kineskoj komunističkoj partiji. ByteDance i TikTok su jedno te isto“, rekla je Rodgers-ova.

Shou Chew je u svom pisanom svedočenju rekao da „ByteDance nije agent Kine“. On je više puta ukazivao na Project Texas. Kompanija ima plan da pomoću tog programa zaključa podatke američkih korisnika u Sjedinjenim Državama. Međutim, zakonodavci su bili skeptični prema tom planu.

Chew je više puta ponovio da će podaci o američkim korisnicima biti nedostupni zaposlenima u drugim zemljama „nakon što Project Texas” bude završen kasnije ove godine. Ipak, članovi odbora izrazili su sumnju vezano ta taj plan kompanije, na kojem se radi više od godinu dana. Zakonodavci su nazvali taj plan „marketinškom šemom“ dok su drugi naveli da je „Project Texas jednostavno nije prihvatljiv“.

Sukob između Chew-a i zakonodavaca trajao je više od pet sati. Vlada Sjedinjenih Država „zahteva“ da ByteDance proda TikTok.

Kao i na prethodnim saslušanjima sa rukovodiocima društvenih medija, zakonodavci su pritiskali Chew-a da odgovori sa da ili ne na složena pitanja. Takođe, bili su nervozni i frustrirani ako bi on odbio da odgovori. U jednoj razmeni, predstavnik Tony Cardenas je pitao Chew-a da li je BiteDance kineska kompanija. On je samo naveo da je to „globalna” firma sa kineskim osnivačem.

Zatim, predstavnica Debbie Lesko pitala je Chew-a da li bi se složio sa izjavom da kineska vlada progoni ujgursko stanovništvo u Kini. Chew je samo rekao da je „duboko zabrinjavajuće čuti o svim vrstama kršenja ljudskih prava“.

Chew je izbegavao i druga pitanja o unutrašnjem radu ByteDance-a i njegovih zaposlenih u Kini. On je bio oštro kritikovan zbog odgovora na pitanje da li su zaposleni u ByteDance-u špijunirali američke novinare. „Mislim da ’špijuniranje’ nije pravi način da se to opiše“, rekao je Chew. “To je interna istraga.”

Zabrinutost za nacionalnu bezbednost

Takođe, saslušanje se značajno razlikovalo od prethodnih saslušanja sa generalnim direktorima drugih kompanija društvenih medija jer velika većina zakonodavaca nije aktivna na TikTok-u. Jedan od predstavnika Richard Hudson želeo je da zna da li TikTok može „pristupiti kućnoj WiFi mreži“. Takođe, zakonodavci su pitali zašto se TikTok-ove prakse za moderire razlikuju od agresivne cenzure njegovog kineskog kolege, Douyin-a.

Osim zabrinutosti za nacionalnu bezbednost, nekoliko zakonodavaca je takođe pokrenulo pitanje bezbednosti tinejdžera, uključujući TikTok-ove prakse moderiranja sadržaja i način na koji se on nosi sa popularnim „izazovima“. Chew ukazao na nedavna ažuriranja kao što je TikTok dodatak feed-a sa temom STEM. On je naveo nova podešavanja vremena ekrana i podešavanja algoritama kako bi se ograničili „obrasci koji se ponavljaju“ potencijalno štetnog sadržaja.

Nakon više od pet sati ispitivanja, izgleda da njegovo svedočenje nije ubedilo zakonodavce da će „Project Texas“ moći da odgovori na njihove zabrinutosti.

Za sada, budućnost TikTok-a je neizvesna. Kineski zvaničnici naveli su da se protive prodaji TikTok-a. Kada su ga na saslušanju pitali da li se slaže sa tim komentarima, Chew je umesto toga ukazao na „Project Texas“. ” Project Texas je dizajniran da napreduje ovde u Sjedinjenim Državama i mi o tome ovde ne razgovaramo”, rekao je Chew.

