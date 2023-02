CES 2023: Ponovo u punom sjaju

Nakon dve teške godine, jedan od najvećih tehnoloških sajmova na svetu, Consumer Electronic Show, vraća se u punom obimu. Da se podsetimo, 2021. CES je održan u online formatu, dok je CES 2022. bio u „hibridnoj“ formi, u skraćenom trajanju i sa znatno manje izlagača i posetilaca. Ovogodišnji sajam je održan od 5. do 8. januara u sjaju kakav samo Las Vegas može da obezbedi.



Bezbednosne mere u SAD su znatno su popustile, pa je CES 2023. mogao da se vrati u svoj uobičajeni format. Zbog toga je izložbena površina bila veća od 200.000 kvadratnih metara, čak 70 procenata više od površine prošlogodišnjeg sajma. Svoje proizvode i inovacije predstavilo je više od 3.200 kompanija iz 173 države, među kojima je bilo oko 1.000 startup-a. O značaju sajma dovoljno govori i činjenica da je među izlagačima bilo čak 60 procenata kompanija sa Fortune 500 liste. Štandove izlagača posetilo je oko 115.000 posetilaca, od čega je više od 40.000 bilo iz inostranstva. Svi oni su došli na sajam s jednim ciljem – da nakon dvogodišnje pauze vide u kom smeru će se razvijati tehnološke inovacije. Događaj je pratilo više od 4.800 novinara iz 69 država. Iako sve ove brojke još uvek nisu dostigle vrednosti iz 2020. godine, jasno je da se CES vraća staroj slavi.

Kao i svake godine, CES je mesto na kome se predstavljaju noviteti iz audio i video tehnike, računara i gaming dodataka, pametnih domova, mobilne tehnologije, automobilske industrije… To je mesto na kome možemo da vidimo trendove koji će dominirati tokom tekuće i narednih nekoliko godina. A evo šta je ove godine bilo u fokusu.

Ekološka održivost proizvoda

Od poslednjeg CES-a održanog u regularnim uslovima, mnogo toga se promenilo. Ekonomija je pretrpela „tektonske potrese“, lanci snabdevanja suočili su se s velikim preprekama, a svest ljudi o klimatskim promenama i globalnom otopljavanju uticali su na značajne promene u razmišljanju i načinu poslovanja.

Kompanije Anker, EcoFlow i Geneverse predstavile su portabilne backup baterije za kućno okruženje, koje imaju za cilj da zamene tradicionalne generatore na fosilna goriva

Stoga su i najvažniji tehnološki trendovi koje smo uočili ove godine među izlagačima neminovno morali da se dotaknu tih tema. Svaka kompanija koja je izlagala nešto na CES-u naglašavala je ekološku održivost, bilo da je ona već dostignuta ili se uveliko razmišlja o njoj. Naravno,

uz očekivanu različitost načina na koje kompanije to žele i planiraju da to promovišu.

Koliko je ovo „vruća“ tema, govori i činjenica da je većina kompanija baš nju potencirala na svojim zvaničnim prezentacijama tokom sajma. CEO AMD-a Lisa Su u svom predavanju navela je da je energetska efikasnost jedna od ključnih karakteristika novih moćnih AMD procesora. Novi robot-sadilica iz kompanije John Deere dizajniran je da smanji upotrebu đubriva i hemijskih sredstava.

Samsung i Patagonia su se udružili kako bi smanjili količinu mikroplastike koja se ispušta u vodu. Mikroplastika nastaje tokom pranja sintetičkih materijala, kao što su najlon i poliester, a tome do sada nije posvećivana dužna pažnja, kao recimo problemu kreiranja plastičnog otpada. Ove dve kompanije zajedno rade na razvoju jeftinog i efektivnog načina izbegavanja stvaranja mikroplastike, dizajniranjem nove generacije veš-mašina koja će minimizovati taj proces.

ASUS tom cilju pristupa na potpuno drugačiji način. Ova kompanija objavila je da je u svojim proizvodnim procesima, od 2017. godine upotrebila oko 1.500 tona reciklirane plastike. I druge kompanije se na svoje načine bore da proizvodnju i svoje proizvode učine ekološki prihvatljivijim.

CES je mesto na kome možemo da vidimo tehnološke trendove koji će dominirati tokom tekuće i narednih nekoliko godina

Kroz sve te prezentacije, ideje i želje iskazane tokom CES-a, stekli smo utisak da je ekološka održivost danas jedan od ključnih postulata za većinu tehnoloških organizacija, ali i da smo tek na početku tog putovanja. Kompanije sve više razmišljaju o tome, a neke su i započele tranziciju, ali to je još daleko od nivoa koji će zaista imati globalni uticaj na našu okolinu. Međutim, dobar indikator da se taj proces sve više zahuktava jeste to što su i kupci počeli da brinu o tome. Uskoro ekološka održivost više neće biti želja i dobra volja kompanija da se pozabave time, već neophodnost i potreba izazvana zahtevima tržišta.

Računari i periferije

CES je oduvek bio događaj na kome su se predstavljale smernice razvoja računara. Ne samo da su prikazani najnoviji procesori i računari, već i eksperimentalni koncepti, kao i periferijska oprema koja pretenduju da redefinišu način korišćenja raznih uređaja. Ove godine videli smo dosta najava od najvećih igrača u branši. Svoji proizvodima posebnu pažnju su privukli LG 27-inčni OLED gaming monitor, kao i monstruozni Alienware gaming laptop sa ekranom dijagonale 18 inča. Svi proizvođači koji drže do sebe predstavili su 2 in 1 laptope za 2023. godinu.

S posebnim nestrpljenjem su iščekivana predstavljanja proizvoda firmi NVIDIA, AMD i Intel. Jedna od najvećih novosti za laptop gejmere jeste dolazak NVIDIA RTX 40 serije GPU-ova u mobilne računare. Tokom sajma, NVIDIA je predstavila punu paletu RTX 4000 grafičkih adaptera za prenosive računare. Lista obuhvata RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060, kao i budžetsku RTX 4050 varijantu, pa će se za svakog naći odgovarajuća grafička karta.

Broj prenosivih računara koji su predstavljeni na CES-u je ogroman. Da bi u takvom mnoštvu neki laptop bio primećen i zapamćen, mora da bude jedinstven. Taj kriterijum je zasigurno ispunio Lenovo Yoga Book 9i. Ova poznata linija fleksibilnih laptop računara novim modelom pravi radikalni zaokret u odnosu na prethodnike. Yoga Book 9i (Gen 8) donosi dva OLED ekrana dijagonala po 13,3 inča, rezolucije od po 2,8 K, koji mogu da se upotrebljavaju na različite načine, horizontalno ili vertikalno. Računar poseduje i odvojivu Bluetooth tastaturu, koja omogućava laku kontrolu računara, kao i nosač koji služi za postavljanje ekrana u odgovarajuće položaje. Kao kod svih Yoga računara, ekrani mogu da se preklope pa da se računar upotrebljava kao tablet.

ASUS ProArt StudioBook 16 se izdvaja na drugačiji način. Na prvi pogled, radi se o konvencionalnom računaru, ali on donosi dva velika noviteta u svet laptop kompjutera. Prvi je novi Spatial Vision OLED panel koji donosi prikaz 3D slike bez potrebe za nošenjem 3D naočara. Drugi novitet je ASUS Dial, veliki rotirajući taster postavljen pored tastature, koji obezbeđuje znatno lakšu i precizniju kontrolu u programima, naročito u grafičkim alatima.

Za one koje interesuje nešto tradicionalnije, ali ipak dovoljno inovativno, prava adresa je Razer Blade 16 laptop. To je prenosivi računar s mini LED ekranom koji donosi potpuno novi, do sada neviđeni nivo prikaza na ovom tipu uređaja. Ekran poseduje 1000 lokalnih dimming zona i fantastično osvetljenje, pa slika koju posle pogledate na nekom drugom ekranu deluje potpuno „isprano“. Takođe, 4K ekran sa osvežavanjem od 120 Hz može da se prebaci u full HD mod, sa osvežavanjem od čak 240 Hz, što će biti veoma interesantno gejmerima. Kako je na CES-u predstavljen pretprodukcijski model, moraćemo da sačekamo najmanje još nekoliko meseci dok Razer Blade 16 ne osvane u prodavnicama.

Samsung je predstavio prvi Dual-UHD monitor namenjen prvenstveno gejmerima. Odyssey Neo G9 gaming monitor donosi zakrivljeni ultraširoki ekran dijagonale 57 inča, s rezolucijom 7.680×2.160 piksela i osvežavanjem od 240 Hz. Monitor je zasnovan na quantum mini LED tehnologiji, a VESA DisplayHDR 1000 specifikacija osigurava superiorni prikaz slike u svakom okruženju. Ovo je prvi monitor koji donosi podršku za DisplayPort 2.1, koji je otprilike dvostruko brži od standardnog DisplayPort 1.4 interfejsa, a podržava i Display Stream Compression (DSC) tehnologiju za prenos podataka bez gubitaka.

Da nije sve u veličini, potrudio se da dokaže Dell svojim Alienware AW2524H monitorom. To je gejmerski monitor dijagonale 24,5 inča, sa osvežavanjem ekrana od čak 500 Hz! Monitor je zasnovan na Fast IPS displeju, koji osim brzine donosi i superiorne mogućnosti prikaza, kao što su podrška za 99 procenata sRGB kolornog opsega, VESA DisplayHDR 400 podršku, frekvenciju osvežavanja od 0,5 ms (G2G)… Originalno, monitor je sertifikovan na 480 Hz i 1080p rezoluciju, ali je Dell omogućio overklokovanje osvežavanja na 500 Hz preko DisplayPort 1.4 konekcije. Kada se upotrebljava HDMI konekcija, AW2524H obezbeđuje osvežavanje od 240 Hz.

Video-tehnologije

Ako je CES po nečemu poznat, to je predstavljanje novih trendova kod TV prijemnika. Proizvođači se već godinama utrkuju da baš na ovom sajmu, na samom početku godine, prikažu šta spremaju za tekuću sezonu. Drugim rečima, iz godine u godinu ovde viđamo veće, svetlije i „pametnije“ televizore.

Novih 8K televizora nema mnogo. To ukazuje da ovu tehnologiju ne očekuje svetla budućnost, barem ne u skorije vreme

Jedan od najjačih utisaka koji je provejavao kroz štandove proizvođača televizora, bio je nedostatak novih 8K modela. To ukazuje da ovu tehnologiju ne očekuje svetla budućnost, barem ne u skorije vreme. Mnogi proizvođači video-uređaja na ovogodišnjem sajmu kao da su odustali od te tehnologije. Na primer, TCL i Hisense na svojim štandovima nisu imali nijedan 8K proizvod, bilo da se radi o televizoru ili projektoru. To je čudno, jer je TCL svoj prvi 8K televizor predstavio nedavno, 2021. godine i izgledalo je da će to biti okosnica Q serije proizvoda. Hisense je svoj prvi 8K televizor, U800 GR predstavio u oktobru 2021, ali su umesto u razvoj tih modela, prionuli na unapređenje 4K linije proizvoda koju su izdašno prezentovali na CES-u. Čak ni kompanije kao što su Panasonic ili Sharp nisu na sajmu prikazali nijedan 8K televizor. U prilog celoj priči pomenućemo i Vizio, koji se ove godine nije pojavio na CES-u, ali je takođe najavio da u ponudi neće imati 8K televizore tokom 2023. godine.

Ostali su samo najveći proizvođači televizora, LG, Sony i Samsung. LG je stidljivo, samo u saopštenjima za medije, pomenuo svoju 8K Z seriju OLED televizora. Sony se nije potrudio da uradi čak ni toliko. Prvi put u poslednjih desetak godina nisu ništa najavili u vezi s novim televizorima, iako će ih sigurno predstaviti u narednim nedeljama ili mesecima. Stiče se utisak da je 8K rezoluciji ostao veran samo Samsung, koji je predstavio dva nova 8K Neo QLED modela, kao i svoj prvi 8K laserski projektor.

Odakle ovaj trend? Izveštaji govore da je prodaja 8K televizora na nivou „statističke greške“. Podaci do kojih smo došli ukazuju da su 8K modeli predstavljali samo 0,15 procenata ukupne prodaje televizora u 2021. godini. A Samsung, kao lider u toj niši sa 65 procenata tržišnog udela, imao je te godine pad od 18 procenata u odnosu na 2020. godinu. Tome je doprineo i nedostatak 8K TV sadržaja, pa je za proizvođače očigledno postalo nerentabilno da se bave tehnologijom koja sigurno još neko vreme neće zaživeti.

Ako bismo morali da izdvojimo neki TV koji je obeležio CES 2023, naš izbor bio bi LG M3 OLED serija. U pitanju je potpuno nova serija OLED televizora, s glavnom osobinom da minimizuje broj direktno povezanih uređaja. LG je ovu funkciju nazvao Zero Connect, a ona obezbeđuje real-time 4K 120 Hz bežični transfer video i audio signala od izvora slike i zvuka do TV-a. Na taj način, LG M3 OLED televizori mogu da se povežu sa AV risiverom, soundbar-om, striming izvorima, konzolama za igre… bez razvlačenja kablova između njih. Još jedna zadivljujuća stvar odlikuje ovu seriju – najveći model televizora ima dijagonalu od čak 97 inča.

Mobilna telefonija

CES nije mesto na kome se predstavlja veliki broj mobilnih telefona, jer proizvođači uglavnom tempiraju premijere za specijalizovani MWC sajam u Barseloni. To ne znači da u ovoj sferi nije bilo interesantnih noviteta i iznenađenja. Većina proizvođača telefona je flagship modele zadržala za MWC, a ovde su uglavnom iskoristili priliku da publiku upoznaju sa budžetskim modelima.

Izuzetak je Motorola, čiji je ThinkPhone najinteresantniji mobilni telefon prikazan na CES-u. Posebno je zanimljiv koncept na kome se zasniva ovaj telefon. Namenjen je poslovnim korisnicima, jer je „napakovan“ softverom koji će ga učiniti atraktivnim u poslovnom okruženju. Telefon je osmišljen kao dodatak poslovnim ThinkPad računarima. Dizajn telefona inspirisan je tom serijom računara, a specifikacije su odlične. Pokreće ga Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 čipset, a poseduje 6,6“ AMOLED ekran sa osvežavanjem od 120 Hz. Baterija kapaciteta 5000 mAh obezbediće celodnevnu upotrebu, dok brzo punjenje snagom 68 W osigurava da će ispražnjeni telefon vrlo brzo biti ponovo u funkciji. Iako u poslovnom okruženju nije toliko bitno imati kvalitetne kamere, ThinkPhone je opremljen odličnom glavnom kamerom od 50 Mp koja poseduje optičku stabilizaciju, kao i 32 Mp širokougaonom kamerom.

Motorola ThinkPhone je najinteresantniji mobilni telefon prikazan na CES-u. Osmišljen je kao dodatak poslovnim ThinkPad računarima

Samsung je predstavio budžetski Galaxy A14, ali je mnogo interesantnije njihovo viđenje budućnosti savitljivih ekrana za telefone. Oni su izložili proizvode iz Samsung Flex Hybrid serije ekrana, koja ukazuje na dva pravca razvoja fleksibilnih displeja. To su ekrani koji mogu da se savijaju i razvlače, sve na jednom uređaju. Na prikazanom prototipu leva strana ekrana se savija, kao kod Z Fold i Z Flip serija telefona, dok se desna strana „izvlači“. Na taj način, predstavljeni prototip ekrana se sa 10,5“ (kada je otvoren), povećava na 12,4“ (kada je otvoren i razvučen). Treba imati na umu da je ova tehnologija još uvek u ranoj fazi razvoja i sigurno je nećemo videti na Galaxy Z Fold 5 telefonu, ali definitivno donosi nešto novo u svet savitljivih telefona. Uostalom, pre samo nekoliko godina telefoni sa savitljivim ekranima bili su samo futuristički koncept, a danas ih praktično svaki poznatiji proizvođač telefona ima u svojoj ponudi.

Motorola je predstavila još jedan veoma interesantan model. Motorola Defy poseduje Bullitt Satellite Messenger, sistem koji je Apple predstavio na iPhone-u 14. Motorola je otišla korak dalje: Bullitt je brend koji je najpoznatiji po otpornim telefonima namenjenim za upotrebu u teškim uslovima. Ova kompanija se udružila s Motorolom i u budućim Defy telefonima obezbediće Bullitt Satellite Messenger aplikaciju za slanje poruka čak i kada ne postoji nikakav mobilni signal. Sve što će biti potrebno da to funkcioniše jeste čisto nebo (odnosno optička vidljivost satelita, kao kod GPS signala) i plaćanje godišnje pretplate u iznosu od simboličnih pet dolara. Aplikacija će biti dostupna i na Google Play-u i na App Store-u, tako da će vlasnici Defy telefona moći na taj način da komuniciraju s praktično svim korisnicima drugih telefona, pod uslovom da imaju instaliranu pomenutu aplikaciju. Očekuje se da će ovaj servis postati aktivan do kraja prvog kvartala ove godine.

Pametni uređaji za pametne domove

Matter, novi univerzalni standard za povezivanje u pametnim domovima, predstavlja „vruću“ temu već više od godinu dana. Ovaj standard je obećao da će nas osloboditi različitih načina povezivanja među pametnim uređajima, što često dovodi do nepotrebnog komplikovanja prilikom konektovanja i predstavlja idealnu podlogu za probleme i nekompatibilnosti. Specifikacija Matter standarda okončana je u oktobru prošle godine, što je ostavilo dovoljno vremena da se osmisli i proizvede čitava paleta uređaja koji ga podržavaju, a koji su predstavljeni i na CES-u. To znači da već tokom ove godine možemo u prodavnicama da očekujemo pametno osvetljenje, pametne katance, pametne zvučnike i druge pametne uređaje koji će se povezivati putem ove tehnologije.

U skladu sa sveobuhvatnom temom o ekološkoj održivosti, Schneider Electric je predstavio Schneider Home Energy platformu. Ona upotrebljava njihove specijalne kućne električne panele, kućne baterije za skladištenje energije, EV punjače i strujne priključke i svičeve za praćenje utroška električne energije, kao i inteligentno upravljanje potrošnjom kako bi se smanjila i optimizovala upotreba električne energije.

Slična je i Samsung SmartThings Energy platforma, koja prati i upravlja radom povezanih običnih i pametnih kućnih uređaja. Ova kompanija je član Home Connectivity Alliance, industrijskog konzorcijuma koji radi na pronalasku rešenja za objedinjenu kontrolu i upotrebu uređaja različitih brendova. HCA je demonstrirala kako takva integracija smanjuje opterećenje električne mreže, a samim tim i potrošnju električne energije. Kompanije Anker, EcoFlow i Geneverse predstavile su portabilne backup baterije za kućno okruženje, koje imaju za cilj da zamene tradicionalne generatore na fosilna goriva.

Osmišljeni su i inovativni načini za praćenje zdravstvenog stanja. Withings i Vivoo predstavili su WC šolju sa senzorima koja je sposobna da analizira urin. Jednostavnim obavljanjem male nužde, senzori će izvršiti analizu koja će pratiti zdravstveno stanje osobe. Pomenućemo i Heart Seat kompanije Casana, pametnu dasku za WC šolju koja prati puls, pritisak i nivo kiseonika u krvi. Nuralogix se odlučio da za analize koristi telefon – objavio je planove da upotrebi AI tehnologiju kako bi merio krvni pritisak, puls i druge zdravstvene parametre, analizom selfi fotografije.

Ne završava se sve na dijagnostici: neke kompanije su predstavile rešenja za poboljšanje zdravstvenog stanja korisnika. Tako je Jabra u svoje Enhance Plus slušalice integrisala i tehnologiju koja im omogućava da budu i slušni aparat. Očekuje se da će ovaj proizvod na tržište stići tokom godine.

Električni i leteći automobili

U poslednjoj deceniji CES je postao jedan od najvažnijih automobilskih sajmova, na kome se, po pravilu, predstavljaju noviteti iz sfere električnih vozila svih vrsta. Ni ova godina nije bila izuzetak.

Ford i GM su na sajmu prikazali električni RAM 1500 Revolution, fleksibilni i prilagodljivi pick-up kamion koji s jednim punjenjem može da pređe skoro 800 km. Punjenjem od samo 10 minuta, obezbeđuje se autonomija od dodatnih 160 km. Ovo vozilo može da produži tovarni prostor, ne samo obaranjem zadnje klupe već i razvlačenjem poda, čime se tovarna površina gotovo udvostručuje. Multimedijalnom konzolom dominira displej dijagonale čak 28 inča, a vozilo poseduje i autonomni Shadow mode u kome je u stanju da samostalno prati vlasnika kada je on izvan vozila. Implementirano je i biometrijsko prepoznavanje vlasnika, pa za otključavanje i startovanje nisu potrebni ključevi. Na CES-u je prikazan prototip ovog automobila, koji će se na tržištu naći tokom 2024. godine.

Peugeot Inception Concept predstavlja luksuznu električnu limuzinu s velikim staklenim površinama (prozori i krov) od posebne legure stakla koju je NASA koristila za vizire na kacigama za astronaute. Karoserija je aerodinamična i napravljena od kompozitnih materijala, a premazana je samo jednim slojem boje sastavljene od finih metalnih pigmenata. Time se za ovaj proces troši znatno manje energije nego kod farbanja klasičnih automobila na koje se nanosi nekoliko slojeva boje. Ugrađeni AI prepoznaje vozača i automatski podešava položaj sedišta, režim vožnje i druge postavke prema preferencijama te osobe. Volan je četvrtast, a na njemu (i oko njega), postavljene su senzorske kontrole. Sedišta i pod su presvučeni 100 odsto recikliranim materijalom. Domet Inception Concept-a je 800 km, a brzi punjač obezbeđuje dodatnih 30 km za samo jedan minut punjenja, odnosno 150 km autonomije za 30 minuta punjenja. Pogon je na sva četiri točka, a ubrzanje od 0 do 100 km/h postiže se za manje od tri sekunde.

Američki startup Aska prikazao je prototip letećeg automobila. Aska A5 je vozilo sposobno za vožnju kao klasičan (električni) automobil, i za letenje, kao električni helikopter. Poletanje i sletanje je vertikalno, kao kod dronova. Kompanija tvrdi da je domet oko 400 km, što je prilično neverovatno jer se radi o vozilu veličine džipa. Ipak, to je moguće, jer se prilikom letenja koristi hibridni, a ne čisto električni motor. Maksimalna brzina vozila na zemlji je oko 115 km/h a u letu oko 240 km/h. Aska A5 poseduje patentirani sistem pogona koji je ugrađen u točkove, mada tokom sajma nisu opisani detalji funkcionisanja. Za letenje se „otvaraju“ krila sa šest rotora. Kompanija već prima rezervacije za vozilo, koje će biti spremno za tržište tokom 2026. godine.

Sony i Honda predstavili su Afeela koncept vozilo, koje u odnosu na pomenute futurističke modele deluje prilično obično. Interesantno je iz drugog razloga – Afeela je zasnovana na Qualcomm Snapdragon Digital Chassis platformi, cloud povezanom sistemu za telemetriju, AI pomoć u vožnji i autonomnu vožnju. Qualcomm tvrdi da je platforma u automobilu sposobna da procesira 800 triliona operacija u sekundi, 10 puta više od NVIDIA GeForce RTX 4090 grafičke kartice. Afeela kombinuje tu procesorsku sposobnost s 45 kamera i senzora od kojih prima podatke za obradu. Uprkos svemu tome, Sony navodi da automobil obezbeđuje (samo) Level 3 autonomnu vožnju – punu autonomiju, ali uz obavezno prisustvo osobe na mestu vozača koja bi mogla da preuzme kontrolu nad vozilom u svakom trenutku. Još jedna od bitnih karakteristika ovog vozila jeste infotainment sistem. Uostalom, šta drugo očekivati od Sony-ja u ovoj sferi, koji će u saradnji sa Epic Games-om obezbediti gomilu zabavnog sadržaja za putnike u vozilu. Afeela će ući u proizvodnju tokom 2025. godine.

