Chrome objavio hitno ažuriranje

Nedavno se pojavio Chrome 99.0.4844.84 za Windows, Mac, te Linux, a služi kako bi se zakrpila opasna zero-day ranjivost.

Google je objavio da su u kompaniji svesni da ranjivost CVE-2022-1096 „postoji u divljini“, pa je zbog toga objavljeno hitno ažuriranje koje već stiže do korisnika, mada će proći nekoliko nedelja dok ne dođe do svih. Da bi se proverilo da li je dostupno potrebno je da se ode na Chrome menu > Help > About Google Chrome, i da se odmah preuzme u slučaju da je tu. Pregledač i sam nadgleda da li ima novih ažuriranja, pa ih preuzima čim je to moguće.

Primećena ranjivost je ozbiljna, a napadači mogu da je iskoriste za injektiranje malicioznih elemenata u Chrome pregledač. Nakon toga je sve moguće, a ovakvi propusti uvek mogu da dovedu do ozbiljnih posledica, pa je potrebno da se što pre saniraju.

Izvor: Bleeping Computer

