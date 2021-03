Chrome troši manje memorije na Windows-u, MacOS-u, Android-u, ali ne i na Linux-u?

Postoji mnoštvo značajnih poboljšanja memorije u Google Chrome 89, najnovijoj stabilnoj verziji Google-ovog fenomenalno popularnog web browsera.

Manja upotreba memorije znači manju potrošnju energije

Barem je to slučaj ako browser koristite na Windows-u, macOS-u ili Android-u. U operativnom sistemu Windows, Google kaže da Chrome bolje koristi memoriju tabova u prvom planu, smanjujući potrošnju na nekim web lokacijama i do 22 procenta. Podešavanja MacOS-a omogućavaju browseru da koristi 8 procenata manje memorije za rukovanje pozadinskim tabovima. Manja upotreba memorije znači manju potrošnju energije; Chrome-ov energetski uticaj na macOS smanjio se za čak 65 procenata.

Ni Android nije izostavljen. Tamo Chrome koristi 5 posto manje memorije i pokreće se 7 posto brže. A na vrhunskim Android telefonima dobitak je još bolji. Ali Linux? Ni pomena! Pomalo čudno s obzirom na to da je Chrome OS – koji sada koristi više ljudi nego macOS – sistem zasnovan na Linuxu. Pretpostavlja se da je to zato što sastav Linux distribucija znatno varira. Poboljšanja prikupljena na jednom „out of the box“ Linux distro-u ne mogu se direktno prevesti na drugi – i to važi za većinu aplikacija, a ne samo za one željne memorije poput web browsera. Ipak, verovatno je da postoje neka poboljšanja performansi koja pomažu Chrome-u za Linux, čak i ako to nije namerno.

Izvor: Omgubuntu

