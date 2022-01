Čini se da je ceo katalog Apple Music-a potpuno prešao u Lossless

Ranije ove godine, Apple je najavio da će pokrenuti lossless striming na Apple Music, gde će biti dostupan svim pretplatnicima bez dodatnih troškova.

Apple takođe nudi viši nivo u obliku Hi-Res Lossless

Kompanija je prvobitno lansirala funkciju sa 20 miliona pesama koje podržavaju novi format strimovanja, i navela je da nameravaju da pokriju ceo katalog do kraja godine. Sada se čini da je kompanija uspela da postigne svoj cilj. Za one koji nisu upoznati, audio formati bez gubitaka (lossless) su oni gde muzika nije toliko komprimovana u poređenju sa tradicionalnim digitalnim muzičkim formatima. To znači da će u teoriji kvalitet biti bolji, ali, naravno, ako ga slušate na paru jeftinih slušalica od 5 dolara, verovatno nećete moći da primetite razliku.

Osim lossless, Apple takođe nudi viši nivo u obliku Hi-Res Lossless koji će zahtevati da korisnici imaju DAC kako bi ga u potpunosti iskoristili. Imajte na umu da će striming bez gubitaka potrošiti više podataka u poređenju sa redovnim strimingom, tako da ako strimujete preko mobilne mreže, mogli biste da potrošite mobilne podatke brže nego inače.

Izvor: Ubergizmo

Podelite s prijateljima

Tweet