Mala moralna pobeda: Apple Music Lossless ne funkcioniše bežično

Ovonedeljne najave kompanije Apple da će njihov Music servis dobiti podršku za audio visoke definicije, odnosno Lossless muziku, kao i Spatial Audio uz Dolby Atmos, su dočekane s velikim oduševljenjem od strane zajednice i poklonika. Međutim, ispostavilo se da je radost kratkotrajna jer se postavilo pitanje – na kojim će se to uopšte uređajima moći slušati? Ovo je istovremeno velika satisfakcija za sve koji su kritikovali besomučno i bezobzirno uklanjanje 3,5-milimetarskog konektora s telefona nove generacije.

Konfuzija je nastala oko jednostavnog pitanja – da li će Apple Air Pods slušalice moći da puštaju nove formate? Odgovor je veoma jednostavan, i na njega su audiofili ukazivali još kada su mračne sile iz najviših krugova tehnoloških giganata pravile prve planove o podmuklom uklanjanju 3,5-mm konektora sa telefona, u čemu je prednjačio upravo Apple. No, ne treba zaboraviti da su ga i ostali sledili putevima audio beznađa. Kratko i jasno – ne.

Lažna dilema

Kada su pre nekoliko godina počeli sa uklanjanjem 3,5-mm konektora sa telefona, proizvođači su to pravdali na različite načine, a u tome su im (nažalost) pomagali i razni tehnološki orijentisani mediji. Slušali smo razna obrazloženja – te 3,5-mm konektor je veliki i prepreka je upotrebi baterije velikog kapaciteta, samim tim i autonomije – očigledna laž, budući da danas imamo telefone koji koštaju po 200 evra sa baterijama od 5000-6000 mAh i sa 3,5-mm konektorom, te kako je neophodno zbog IP68 rejtinga otpornosti na vodu i prašinu, i tako dalje. Suština je bila u sledećem – veliki proizvođači su pokupovali prepoznatljiva imena audio industrije (Apple je preuzeo Beats, Samsung je kupio Harman Kardon itd.) i želeli su da to dodatno kapitalizuju prodajom skupih slušalica.

Tako se pred korisnike postavila lažna dilema, odnosno servirane su im nepotpune i netačne informacije o tome da je 3,5-mm konektor zapravo relikt prošlosti, te da je primereniji telefonima niže kategorije, dok je stiglo vreme da se na uređajima više klase “forsiraju moderni, bežični standardi.” Iako potpuno razumemo zašto bi neko želeo da se oslobodi žica, ovako postavljena teza je zamagljivala (blago rečeno) prostu činjenicu da je 3,5-mm konektor ne samo konektor koji omogućava povezivanje pristupačnih bubica i slušalica, već istovremeno i veoma skupih i kvalitetih HiFi slušalica (sa cenom od 200 do 2000 evra) kojima je neophodna žična konekcija, tako da je ovaj standard zapravo pokrivao i niži i najviši segment tržišta.

Strategija forsiranja bežičnih slušalica i bubica je u potpunosti uspela s tržišne strane. Opravdana je i sa aspekta lišavanja briga o žicama, ali druga strana te medalje je briga o baterijama i propusnom kapacitetu. Jednostavno, bežične konekcije s modernim Bluetooth izdanjem (5.2 je poslednja iteracija) nemaju dovoljno propusne moći da puštaju audio visoke rezolucije. Ovo je limitacija čitave tehnologije i ne postoji magija ili apdejt firmvera koji će odjednom omogućiti da na aktuelnim slušalicama bežičnim putem proradi audio visoke rezolucije. Takođe, nije od zgoreg ni spomenuti da je u vremenu kada se krenulo sa uklanjanjem 3,5-mm konektora bilo daleko više problema s ranijim iteracijama Bluetooth standarda, pri čemu se mnogi problemi manifestuju i dalje, samo su manje izraženi – zagušenje, lag, preskakanje, desinhronizacija slike i zvuka ako gledate video, kašnjenje…sve problemi od kojih se bilo kom audiofilu diže kosa na glavi.

Apple-ovci će poželjeti 3,5-mm konektora, ali 3,5-mm konektora nigde biti neće

Stoga, šta će se dogoditi? S obzirom da je poslednji Apple telefon s 3,5-mm konektorom izašao još 2016. godine, ne postoji telefon novije generacije koji će biti u stanju da pušta nove standarde. Apple zvaničnik je, odgovarajući na brojne upite koji su usledili ovim povodom, potvrdio da “Lossless ne radi preko Bluetooth-a”, te da je za puno uživanje u muzici visokog kvaliteta neophodan par dobrih, žičnih slušalica. Drugim rečima, AirPods, AirPods Pro i posebno ultra-skupi AirPods Max zapravo neće moći da puštaju sada već višedecenijske audio standarde koji su konačno stigli na Apple uređaje.

Iako tehnički možete da omogućite Lossless u opcijama, taj kvalitet jednostavno neće moći da se reprodukuje. Naravno, automatski se postavlja pitanje čuvenog “Lightning to 3,5-mm” konvertora, Apple-ovu famoznu utehu za sve poklonike žičanih slušalica. Odgovor je i dalje “ne”, budući da AirPods Max slušalice ne podržavaju digitalne audio formate u žičnom režimu rada. Slično važi i ukoliko poželite da iskoristite taj adapter s nekim kvalitetnijim HiFi slušalicama – tada možete da slušate Lossless, ali ne i Hi Res Lossless. Toliko o tome da je to isto. Jedina stvar koju će AirPods vlasnici moći da koriste jeste Spatial Audio uz Dolby Atmos, što pak ne vidimo kao nešto od čega benefite ima muzika.

Zašto tako?

Apple je veoma dugo u svojoj iTunes prodavnici prodavao muziku enkodovanu u veoma niskih 128 kbps, što je dosta ispod iole kvalitetnijeg enkodinga. Danas se tipična pesma na Apple Music servisu enkoduje u AAC-u uz bitrejt od 256 kbps, što i dalje nije “visok kvalitet”, ali je prihvatljivo za veliki broj korisnika sa slušalicama standardnog kvaliteta. Novi Apple Music Lossless to diže na ALAC kodek uz 16 bit/44.1Khz enkoding, što je u muzičkom svetu poznato kao “CD kvalitet”. U praksi, audio fajl na CD-u je enkodovan (otprilike) u 1,411 kbps, što je dosta više od standardnog Apple Music fajla, a ova brojka postaje još veća kada je Apple Music Hi Res Lossless u pitanju. Da ne spominjemo teoretski 24-bit 48-192 kHz standard za pravi, punokrvni Hi Res Lossless…

Istovremeno, Bluetooth tehnologija je teoretski u stanju da dostigne opseg od 2,000 kbps, ali samo u idealnim scenarijima, i ne u konstantnom transferu. U praksi, maksimalna brzina zavisi od šuma, razdaljine i tako dalje, tako da je nemoguće da tekući Bluetooth kodeci dostignu brzine potrebne za prenos Lossless standarda. Ostaje da se čeka novi Bluetooth standard (koji jeste u pripremi, ali to obično znači da će proći godine do njegovog omasovljenja) ili da Apple kreira novi Lossless kodek koji bi opslužio bežični protok “donekle”, nešto poput Sony LDAC standarda koji ide do 990 kpbs – ne sasvim Hi Res, ali relativno dovoljno za većinu korisnika. No, kompanija nema nikakvih planova. A i zašto bi ih pravila, kad može da sačeka narednu iteraciju Bluetooth-a i da proda narednu generaciju bežičnih slušalica…

Šta je rešenje?

Spisak rešenja za one koji žele da uživaju u muzici visokog kvaliteta preko Apple platforme je zapravo prilično kratak.

Lossless: trebaju vam žične slušalice u kombinaciji sa 3,5-mm adapterom, dovoljno kvalitetne da osetite razliku, s tim što postoji mogućnost da mnoge žične slušalice više klase ne rade jer interno ne podržavaju konverziju signala visokog kvaliteta (kao npr. baš AirPods Max sa Lightning/3.5mm kablom – on ne bi funkcionisao)

trebaju vam žične slušalice u kombinaciji sa 3,5-mm adapterom, dovoljno kvalitetne da osetite razliku, s tim što postoji mogućnost da mnoge žične slušalice više klase ne rade jer interno ne podržavaju konverziju signala visokog kvaliteta (kao npr. baš AirPods Max sa Lightning/3.5mm kablom – on ne bi funkcionisao) Hi Res Lossless: žične slušalice visokog kvaliteta u kombinaciji sa eksternim DAC-om – da, pošto Apple ne isporučuje korektan 3,5-mm konektor, moraćete da nabavljate ne samo slušalice, već i eksterni DAC!

žične slušalice visokog kvaliteta u kombinaciji sa eksternim DAC-om – da, pošto Apple ne isporučuje korektan 3,5-mm konektor, moraćete da nabavljate ne samo slušalice, već i eksterni DAC! Spatial Audio: za ovu mogućnost nije neophodno da nabavljate ništa, premda uvek postoji šansa da neki model slušalica koje imate neće podržavati ovu opciju. No, AirPod slušalice ili Beats modeli sa Apple W1 i H1 čipovima bi trebali da rade.

Naravno, ukoliko odbacite oslanjanje na Apple servise i zavisnost od njihovih uređaja, možete da uživate u muzici najrazličitijih formata, uključujući i najkvalitetnije. Recimo, nedavno smo prikazali ASUS ROG Phone 5 telefon, koji ne samo da stiže sa 3,5-mm konektorom, već je taj konektor opremljen HyperStream II QUAD DAC podrškom uz ESS Sabre ES9280AC Pro, te Class G ESS Sabre pojačivačima s varijabilnom impedansom, što mu omogućava da automatski detektuje otpornost (impedansu) vaših slušalica i prilagođava joj se kako biste dobili najbolji kvalitet zvuka, a podržava raspon od 8 do čak 1000 oma. Pa uporedite to sa ovom zavrzlamom oko Apple-a…ah da, ukoliko želite, i najnoviji Bluetooth je takođe tu, pa imate potpunu slobodu izbora…

