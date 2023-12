Cruise otpušta 24 odsto svojih zaposlenih

Kompanija je potvrdila da otpušta oko 900 radnika.

Cilj je smanjenje troškova “za stotine miliona dolara”

Prema izveštajima, GM-ova podružnica koja se bavi autonomnom vožnjom otpustiće otprilike 900 zaposlenih. Ova vest stiže samo 10 nedelja kasnije nakon incidenta u San Francisku kada je vozilo kompanije Cruise zakačilo i povuklo pešaka kojeg je prvobitno udario drugi automobil. Pre ovih otpuštanja, kompanija je otpustila devet izvršnih direktora, uključujući svog glavnog operativnog direktora.

“Delimo ovu tešku vest i smanjujemo našu radnu snagu, pretežno u komercijalnim sektorima i povezanim korporativnim funkcijama”, napisao je portparol kompanije. “Ove promene pokazuju našu odluku da se fokusiramo na plansko komercijalizovanje uz sigurnost kao naš glavni cilj. Pružamo podršku zaposlenima koji su pogođeni. Obezbedićemo snažne pakete otpremnina i beneficija. Zahvalni smo zaposlenima koji odlaze jer su odigrali važne uloge u izgradnji kompanije i bili su podrška našoj misiji.”

Novi predsednik kompanije i CTO Mo Elshenawy je naveo. “Znali smo da će do ovih otpuštanja doći, ali to ih ne čini ništa manje teškim pogotovo za one ljude koji su pogođeni”. Otpuštanja su pretežno usmerena na neinženjerske poslove, uključujući radnike na terenu, komercijalne sektore i korporativno osoblje.

“Poistovećujemo i usmeravamo naše napore da se vratimo sa izuzetnom uslugom u jednom gradu za početak. Fokusiraćemo se na Bolt platformu za prvi korak pre nego što se proširimo”. “Kao rezultat toga, smanjujemo broj zaposlenih u drugim oblastima.”

Veliki problemi za kompaniju

Ova vest nije veliko iznenađenje. Prošlog meseca, Mary Barra, predsednica i izvršna direktorka GM-a, izrazila je planove da Cruise usvoji strategiju koja je „temeljnija, pažljivije planirana i sprovedena sa više opreza“. To uključuje smanjenje troškova “za stotine miliona dolara” u 2024. godini. Sve to je jasan znak za značajnija otpuštanja.

U tragičnom incidentu 2. oktobra vozilo Cruise-a koje je zakačilo pešaka nakon što ga je drugi automobil udario i pobegao. U autonomnom vozilu u tom trenutku nije bilo putnika. Nakon toga su vrlo brzo usledile posledice. Kalifornijski sektor za motorna vozila (DMV) suspendovao je dozvole za vožnju bez vozača zbog problema sa sigurnošću. Bilo je čak izveštaja da vozila kompanije nisu bili u mogućnosti da efikasno detektuju decu na ulicama. Ta situacija je zahtevala dodatne mere opreza.

Oko 900 zaposlenih koji će izgubiti posao u Cruise-u pridružuju se dugom spisku tehnoloških otpuštanja u 2023. godini.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet