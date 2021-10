D-link EAGLE PRO AI Series Wi-Fi 6 pametni ruter

Serija D-Link EAGLE PRO AI kombinuje Wi-Fi 6 i moćnu veštačku inteligenciju kako bi domovima i malim kancelarijama pružila Wi-Fi iskustvo kao nikada do sada.

Pametni ruter za pametnu eru

Kompanija D-Link je predstavila novi pametni ruter R15 EAGLE PRO AI AKS1500 koji kombinuje najnoviju tehnologiju Wi-Fi 6 s veštačkom inteligencijom kako bi ponudio neverovatnu Wi-Fi pokrivenost i brzinu, pružajući mrežu koja se neprestano samostalno optimizuje i poboljšava, idealnu za kućne korisnike i male kancelarije.

Pametni ruter R15 EAGLE PRO AI AKS1500 nudi dual-band bežične brzine do 1500 Mbps, pružajući izuzetno brzu Wi-Fi vezu s povećanim dometom, pouzdanošću i Wi-Fi pokrivenošću do 230 kvadratnih metara. Ovo omogućava Wi-Fi iskustvo kao nikada do sada i nudi savršeno rešenje za one kojima je potreban stabilan Wi-Fi s minimalnim smetnjama.

Dovodeći Wi-Fi 6 tehnologiju i AI u zajedničku spregu, R15 nudi 1024 KAM, MU-MIMO i OFDMA za povećanje brzine, dometa i efikasnosti mreže. Ugrađeni AI Wi-Fi optimizator neprestano traži Wi-Fi kanal s najmanje smetnji kako bi uvek ponudio najbolju vezu. U isto vreme, AI Traffic Optimiser daje prioritet najkritičnijoj upotrebi Interneta za optimalno iskustvo na mreži i stabilnost. AI roditeljska kontrola nudi korisnicima fleksibilnost i kontrolu nad dečjim mrežnim aktivnostima – osiguravajući da im je bezbednost uvek prioritet.

D-Link već 35 godina dizajnira, razvija i proizvodi nagrađivana rešenja za umrežavanje, bežično povezivanje, video-nadzor, skladištenje i kućnu automatizaciju. Kao globalni lider u povezivanju, D-Link transformiše poslovne mreže i oprema preduzeća za efikasniji rad. Takođe je ključni pokretač za pametne kuće, čineći ljudima širom sveta lakim i pristupačnim nadgledanje, automatizaciju i kontrolu svog doma s bilo kog mesta, bilo kada, koristeći pametni telefon ili tablet. Opsežan asortiman inovativnih, efikasnih i intuitivnih tehnologija kompanije D-Link dostupan je i preduzećima i potrošačima putem globalne mreže kanala i maloprodajnih partnera i provajdera.

Novi ruter je vrlo jednostavan za podešavanje i upravljanje. Ako čak i nemate pokrivenost u prostranom (ili čak dvoetažnom) stanu, možete da kreirate i proširenu Wi-Fi mrežu s uređajima EAGLE PRO AI Mesh Extender (E15) ili Mesh Systems (M15-2 i M15-3) koji će biti dostupni u četvrtom kvartalu 2021. Ovaj, sve popularniji, vid proširenja pokrivenosti Wi-Fi mreže, utiče i na kvalitet i brzinu bežičnog signala. Ako imate jak signal bez smetnji, koji neće zahtevati veliki broj ponovnih pokušaja u prenosu paketa (retry) niti obaranje brzine prenosa, to će svakako blagotvorno uticati na sve povezane uređaje. Ruter sadrži i AI Mesh Optimiser, koji jača vezu između mrežnih čvorova s jedinstvenom AI tehnologijom oblikovanja snopa (beamforming), za isporuku besprekornog i pouzdanog Wi-Fi-a.

Ni upravljanje Wi-Fi-em nikada nije bilo lakše uz integrisanog AI pomoćnika. On kontinuirano nadgleda mrežu i prati upotrebu podataka, šaljući preporuke i nedeljne izveštaje u aplikaciju EAGLE PRO AI. Uz to, R15 je kompatibilan sa Google Assistant-om i Amazon Aleksom, omogućavajući korisnicima da koriste glasovnu kontrolu za jednostavno i praktično upravljanje svojom mrežom.

Sva podešavanja, povezivanje s Mesh dodacima, kontrola svake od raspoloživih 128 veza s uređajima možete da postavite iz aplikacije koja je jednostavna za upotrebu, a moćna po mogućnostima. Čak i pomenutu AI optimizaciju možete da isključite ako zaključite da vam nije potrebna, ali naš savet je da je zadržite i date joj malo vremena da nauči sve što je važno za vašu kućnu ili kancelarijsku bežičnu mrežu – da bi radila besprekorno.

Korisna adresa: eu.dlink.com

