Da li je vreme da pređete na Windows 11, ako već niste

Postoje dobri razlozi za nadogradnju na Windows 11 – ali i oni koji kažu da trebate da se držite Windows 10 operativnog sistema.

Konačno je vreme za nadogradnju na Windows 11. Ili nije?

Prvi pregled Windows 11 odavao je utisak da je Microsoftov operativni sistem „nepotreban“. Windows 10 je bio tako snažan učesnik u Windows sukcesiji da je delovalo da nema potrebe da prelazimo na nešto novo. Međutim, sada je vreme kada biste trebali početi ozbiljno da razmišljate o tome. Zašto? Zato što se pejzaž promenio. Microsoft sada pruža neke veoma dobre razloge za prelazak na Windows 11, od kojih neki nisu bili dostupni pri pokretanju. Čini se da Microsoft nije tako rešen da vas ubedi da nadogradite na Windows 11 kao nekada. Jedan od nabitnijih razloga je taj što Microsoft više ne prodaje Windows 10. Svi novi računari se sada isporučuju sa Windows 11, a sve opcije za kupovinu Windows 10 računara su uglavnom nestale.

Nadogradnja postojećeg računara daje vam fleksibilnost koju novi računar ne nudi. Nakon nadogradnje sa Windows 10 na 11, imate deset dana da se vratite. Nakon toga, ako ste izvršili nadogradnju sa Windows 10 uređaja, možete ponovo da instalirate Windows 10 putem čiste instalacije. Ako kupite laptop sa Windows 11, možda ćete imati opciju da pređete na Windows 10, ali ne uvek. Verovatno ćete morati da kontaktirate tog proizvođača laptopa i da se raspitate da li su ta prava dostupna, što u osnovi znači da se proizvođač laptopa obavezao da će obezbediti hardverske drajvere za Windows 10. Bez njih, nema garancije da će čista instalacija funkcionisati. Drugim rečima, imate priliku da isprobate Windows 11 sada, umesto da budete primorani na to. Zašto ga ne isprobate, a zatim se vratite na Windows 10 ako mislite da još uvek nije za vas?

Windows 11 će dobiti funkcije koje Windows 10 neće

Neki korisnici više vole da Microsoft ostavi Windows na miru, što korisnike čini jedinim agentom promena na njihovim računarima. Ali za one koji vole nove funkcije… pa, ne očekujte da će mnoge od njih uskoro stići na Windows 10. Poslednja dva izdanja funkcija su u osnovi preskočila Windows 10, rezervišući nove funkcije samo za Windows 11, a ne i stariji Windows 10. Naravno, ni Microsoft ne izdaje velike revizije operativnog sistema Windows 11 sa svakim novim ažuriranjem funkcija. Ažuriranje za Windows 11 za 2022. označilo je povratak na godišnji ritam ažuriranja, pri čemu je Microsoft naizgled trošio više vremena na ažuriranje svojih aplikacija i usluga za razliku od samog operativnog sistema. Ali jasno je da se Microsoftovo vreme i pažnja troše na Windows 11, a ne na Windows 10.

Windows 11 22H2 naznačio je neka ključna poboljšanja: Snap Bar/Snap Groups, live captioning of recorded video, Voice Access i još mnogo toga. Sam Windows 11 je u početku isporučen sa značajnim nadogradnjama Settings aplikacije.

Windows 11 ima ekskluzivne nove aplikacije

Mnogi Microsoftovi razvojni timovi nastavljaju da rade na paralelnim stazama: na samom operativnom sistemu, na Officeu, uslugama i još mnogo toga. Iako se čini da nisu sve Microsoftove nove aplikacije rezervisane za Windows 11 (kao što je ažurirana, lošija aplikacija Photos, na primer), nekoliko njih jeste: na primer, sjajni novi Windows Media Player. Ako pokušate da ga preuzmete na Windows 10, OS će pokušati da učita zastarelu aplikaciju Groove Music.

Bolji primer bi bile Windows-ove nove Android aplikacije, nekada samo nekoliko stotina, a sada povećane na hiljade, prema Microsoft-u i Amazonu. Naravno, Amazon Android prodavnica aplikacija najbolje funkcioniše na tabletima i za one koji vole mobilne igre. Ali to je nešto što nećete naći u operativnom sistemu Windows 10. Android 13 bi uskoro trebalo da stigne, jer je dostupan kao nadogradnja za Windows insajdere.

A razlozi da ostanete pri Windows-u 10? Ako poznajete Windows 10, zašto ga se ne držite?

Iako niko ne tvrdi da je Windows 11 radikalno drugačiji od Windowsa 10, nadogradnja dolazi sa sopstvenim potencijalnim problemima, neočekivanim podešavanjima podešavanja i drugim preferencijama itd. Novi interfejs je veoma sličan, ali i veoma drugačiji. Ponekad je jednostavno lakše držati se isprobanog.

Windows 10 će ionako dobijati nove aplikacije putem pretplata

Da, Windows 11 nudi neke ekskluzivne nove aplikacije, ali ne toliko. A tu je i još jedna kvaka. Izvršni direktor Microsofta Satia Nadela nazvao je Windows „utičnicom“ za Windows usluge, i iako je pošteno reći da kompanija daje prioritet Windows 11, Microsoft još više voli prihod od pretplate. Microsoftov More Personal Computing Business (Windows i Xbox) stalno je gubilo novac tokom prošle godine, pošto je prodaja računara i Xbox konzola usporila. Ali prodaja Microsoftovog Productivity and Business poslovanja je porasla, prvenstveno zato što poslovna jedinica zarađuje na pretplatama na Office za potrošače i korporacije. Ima smisla, dakle, da bi Microsoft nastavio da udvostručuje ono što čini novac, pretplate, i da te pretplate učini dostupnim što većem broju ljudi.

Neke od ovih aplikacija, kao što su Clipchamp i Designer, su veb „aplikacije“ posebno dizajnirane da rade na Windows 10 i Windows 11. Obe, međutim, dolaze sa pretplatama: opcioni „profesionalni“ sadržaj za Clipchamp, a Designer će biti deo Microsofta 365. Dodajte tome Xbox Game Pass Ultimate i Microsoft 365 — čak je i Solitaire imao pretplatu da eliminiše oglase pre nego što je dodat u Game Pass. Sve ove pretplate će raditi i na Windows 10 i na Windows 11.

Da li će vaš računar uopšte pokretati Windows 11?

Iskreno govoreći, prelazak na Windows 11 je uvek bio okružen „da li će ili neće pristupom“ hardverskim zahtevima Windows 11. Neko vreme, ograničenja koja je Microsoft stavio na dostupne podržane procesore učinila su Windows 11 poželjnim; niko ne voli da mu se govori da ne može da nadogradi, posebno kada je platio dobar novac za postojeći računar. Zatim su postojali izuzeci i zaobilazna rešenja. Na kraju, gnjavaža oko nadogradnje starijeg računara na Windows 11 mogla bi naterati neke ljude da odustanu dok ne dobiju novi računar. Niko, a najmanje Microsoft, ne želi da korisnici računara budu hakovani. Ali Microsoftova je zasluga što nijedna veća eksploatacija nije zaista mučila Windows 10 ili Windows 11.

Da li je Windows 11 brži od Windows 10? Ne

Na papiru, postoji još jedan ubedljiv razlog za prelazak na Windows 11: performanse. Ako koristite laptop sa Intel Core CPU-om unutar njega (a više od 80 procenata laptopova prodatih tokom 2022. uključivalo je Intel čip unutra), Microsoft i Intel su se udružili da ponude Thread Director, softverski API koji kontroliše kako različiti performanse i efikasnost jezgra Intelove Core arhitekture su u interakciji sa operativnim sistemom. Intelov Thread Director bi trebalo da radi i na Windows 10 i na Windows 11, ali sa poboljšanjima koja bi učinila Windows 11 bržim.

Nažalost, testovi to ne potvrđuju. Jednostavno rečeno, trenutno ne postoji merljiva razlika u performansama između Windows 10 i Windows 11. Iskreno rečeno, Windows 11 je malo brži, ali ne toliko da bi bio značajan. Ako je to slučaj, ne možete a da ne budete pomalo sumnjičavi prema DirectStorage-u, akceleratoru za skladištenje nove generacije koji Microsoft obećava. Microsoft je 2021. obećao da će DirectStorage biti dostupan i korisnicima Windows 10 i Windows 11, što je dobra vest za one koji ne žele da se nadograde. Microsoft je 2022. godine počeo da isporučuje DirectStorage, tehnologiju koja obećava da će ubrzati igre poboljšanjem načina na koji SSD interaguje sa GPU-om kako bi se poboljšao prenos podataka. Možete gledati vreme učitavanja DirectStorage slash igre na sekundu u prvoj igri da biste je podržali, Forspoken, koja će biti objavljena 24. januara. Ali demo video je pokazao kako DirectStorage upoređuje sa postojećim čvrstim diskom i M.2/SATA SSD-om… ne Windows 10.

Možete da prokrastinirate sa prelaskom na Windows 11

Za mnoge će se pitanje jednostavno svoditi na: da li zaista treba da se nadogradim? Odgovor, jednostavno rečeno, je ne – još ne. Windows 10 prestaje sa podrškom 14. oktobra 2025., što znači da ako zaista ne možete da se nosite sa dodatnim pritiskom nadogradnje – koliko god da je relativno jednostavno – nemojte! Windows 11 će i dalje biti tamo za godinu ili dve.

Izvor: Pcworld

