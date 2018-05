Deca i bezbednost na internetu

Budući da internet danas čini veliki deo svakodnevice pripadnika različitih starosnih grupa, počeo je da privlači i one najmlađe, pa roditelji ne mogu a da se ne zapitaju – jesu li njihova deca bezbedna? Upravo zbog toga je Vip Mobile sproveo istraživanje na tu temu, a u kojem je učestvovalo 2.000 roditelja.

Na osnovu dobijenih rezultata došlo se do zaključka da svako drugo dete starosti od 7 do 15 godina na internetu provede više od 4 sata dnevno, a 71% roditelja smatra da je to previše vremena koje se troši na tu aktivnost. Rezultati su pokazali i da deca od najranije dobi – između 3. i 15. godine, provode sve više vremena na internetu, a najčešće na YouTube platformi, društvenim mrežama ili u igranju online video-igara. Iako se čini da se pre svega radi o zabavnim ili edukativnim sadržajima, neophodno je da se u obzir uzme i to da na internetu postoji mogućnost nekontrolisanog širenja i zloupotrebe informacija. Sa druge strane, deci je za razvijanje socijalnih i emocionalnih utisaka, koji su u osnovi razvoja socijalnih veština, neophodno da vreme provode i sa svojim vršnjacima u realnom vremenu i prostoru, a ne samo u virtuelnom okruženju.

„Društvene mreže omogućavaju formiranje lažne slike o sebi, stvaraju lažno samopouzdanje koje nema realno uporište, te upoređivanje sa lažnim predstavama koje drugi ljudi kreiraju. Nedostatak socijalnih veština i formiranje lažne slike mogu lako da uvedu dete u apatiju, beznađe, pad raspoloženja. Pored toga, čini se da su deca sama u ovome i da roditelji ne mogu da ih prate jer bi, kako se pokazalo, čak 76% roditelja volelo da ima veću kontrolu nad sadržajima kojima pristupaju njihova deca“, ističe Irena Werner, master psihološkinja i izvršna direktorka Psihološkog savetovališta „Centar “ u Beogradu.

Psiholozi savetuju da se sa decom razvija odnos poverenja, a da bi ona mogla da se obrate roditeljima u slučaju da dođe do nekih problema ili nedoumica. Sa druge strane, odobravanje pristupa internetu može može da se uporedi sa uključivanjem dece u saobraćaj, te spoljni život uopšte. Dakle, čak i ako niste vozač, učesnik ste saobraćaja, a kao pešak, pa kao roditelj imate obavezu da poznajete propise i obavestite svoju decu kako da se ponašaju da bi sačuvala svoju i tuđu bezbednost. Isto tako, čak i ako niste aktivan korisnik interneta i kompjuterske tehnologije, kao roditelj morate da poznajete osnovna pravila i mere kontrole bezbednosti dece na internetu, a koja uključuju osnovna pravila komunikacije sa nepoznatim osobama.

Vip mobile je u februaru ove godine u svoju ponudu uvrstio i aplikaciju Vip DečjaZona, koja pruža sigurnost da dete neće biti izloženo neprimerenom sadržaju na „mreži”, te da će mobilni uređaj koristiti u razumnoj meri i na pravi način. Uz Vip DečjaZona aplikaciju roditelji imaju mogućnost da sami odrede koliko vremena dete može da koristi mobilni telefon i kojim sadržajima može da pristupi.

