Destiny 2: The Final Shape stiže u februaru 2024. godine

Bungie je otkrio da će Destiny 2: The Final Shape biti dostupan 27. februara 2024. Imate zadatak da sprečite Svedoka da prepravi univerzum i morate da uđete u samog Putnika da biste spasili stvar.

Destiny 2 donosi brojne novine

Za početak, vaša blizina Putniku daje vam pristup novim moćima svetlosti, uključujući neke koje povećavaju sposobnosti obližnjih igrača. Takođe ćete videti nova oružja, kao što je puška za podršku koja može da se prebaci na lečenje saigrača. Neprijatelji takođe mogu da koriste nove sopstvene moći. Kompanija takođe preispituje način na koji priča priče sa The Final Shape, umesto četiri sezone, videćete tri velike epizode ​​podeljene u tri manja dela.

Bungie je i dalje posvećen okončanju trenutne faze i ove nedelje počinje Season of the Witch. Season 23 će olakšati završetak zajedničkih događaja. Postojaće namenski Fireteam Finder za lociranje prijatelja za misiju, a svako može da se podigne na Light nivo najnaprednijeg igrača u timu. Konačni oblik nije nužno kraj Destiny 2. Međutim, on povezuje mnoge problematične delove koji su se pojavili od 2014. godine.

