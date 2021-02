Digitalizacijom privrede do razvoja društva

Narrow Band IoT tehnologija je posebno pogodna za biznis korisnike jer povezuje uređaje u gotovo svim uslovima i pruža širok spektar primene – u telemetriji, saobraćaju, energetici, zaštiti životne sredine, poljoprivredi, industrijskoj proizvodnji.

Koliko se transformacija poslovnih procesa pomoću digitalizacije nametnula kao jedno od glavnih rešenja za ekonomski oporavak u periodu pred nama, možda najbolje govori brzina rasta tržišta Internet of Things uređaja. Ono se procenjuje na 15 milijardi evra na svetskom nivou, dok predviđanja idu do čak 75 milijardi evra do 2025. godine. Ovakav skok tržišta povezanih uređaja pokazuje svetski trend da IoT tehnologija postaje deo naše svakodnevice, čime se pravi veliki korak ka digitalnoj ekonomiji i društvu.

Narrow Band IoT je najpouzdanija globalna tehnologija za efikasniji, sigurniji i ekonomičniji prenos podataka za uređaje koji se povezuju Internetom. Posebno je važna za biznis korisnike, jer povezuje uređaje u gotovo svim uslovima i pruža širok spektar primene – u telemetriji, saobraćaju, energetici, zaštiti životne sredine, poljoprivredi, industrijskoj proizvodnji itd. Na primer, jedan proizvođač bele tehnike uveliko ugrađuje Narrow Band IoT uređaje u svoje aparate. Zahvaljujući tome, on u svakom trenutku zna kakav je kvalitet rada nekog uređaja. Proizvođač može proaktivno da obavesti kupca da postoji neki problem i da ga po potrebi uputi na servis, čime će se sprečiti veći kvar.

Narrow Band IoT tehnologija je posebno efikasna tamo gde je potrebno očitavanje velikog broja podataka i gde se često radi u nepristupačnim uslovima, a zahvaljujući kompaniji Vip mobile – dostupna je i u Srbiji na više od 90 odsto teritorije.

„Samo 15 odsto GSMA operatera u svetu pruža korisnicima prednosti NB IoT koja omogućava razvijanje novih IKT rešenja za lakši i unapređen život i rad, a Vip je jedan od njih. Pružanje end-to-end usluga shodno potrebama korisnika način je na koji telekomunikacioni operatori treba da podrže biznis zajednicu. Upravo je Narrow Band IoT tehnologija jedno od takvih rešenja koje pomaže biznisima da povećaju operativnu dobit, da kroz poznavanje ponašanja kupaca ili optimizovanje proizvodnje unaprede poslovanje. Naši timovi konstantno pronalaze načine da ponudimo kompletnu uslugu upravljanja NB IoT uređajima biznis korisnicima, kao i prikupljanje i obradu podataka s dodatnom sigurnošću celog ekosistema”, ističe Nenad Zeljković, glavni direktor za tehniku Vip mobile-a i A1 Slovenija.

Uz velike mogućnosti za automatizaciju poslovnih procesa korisnici dobijaju i: duži životni vek uređaja, manje troškove prenosa podataka, veći broj uređaja koji mogu da se povežu, jaču penetraciju signala, veću bezbednost podataka, veću energetsku efikasnost i jednostavnu instalaciju. Takođe, NB IoT je tehnologija definisana prema najvišim standardima koje su veliki proizvođači opreme u obavezi da poštuju, jer je preporučena od standardizacionih tela, kao što je 3GPP.

Poslovna transformacija NB IoT je jedna od najbrže rastućih tehnologija današnjice. Samo u 2019. godini broj konekcija koje su išle preko ove tehnologije porastao je tri puta, i iznosi oko 100 miliona u celom svetu. Procenjuje se da će do 2025. godine broj konekcija pomoću NB IoT biti praktično polovina ukupnog broja konekcija u okviru mobilnog saobraćaja.

Na taj način Narrow Band IoT tehnologija nudi ne samo rešenja sadašnjosti već predstavlja razvojni korak prema mrežama sledeće generacije.

