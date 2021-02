Galaksija S21 – Sve o novim Samsung telefonima

U eri beskonačnih odlaganja i pomeranja koja uglavnom idu u jednom smeru, lepo je videti da neka kompanija odluči da svoje proizvode predstavi ranije nego što je uobičajeno. Samsung je svoju vodeću Galaxy S seriju, umesto tradicionalno krajem februara i početkom marta na MWC sajmu u Barseloni, najavio već početkom januara. Dok čekamo da na test dođu top-modeli ovog proizvođača, razmatramo adute južnokorejskog giganta u bespoštednoj trci na polju mobilnih telefona.

Dok kineski konkurenti jedan za drugim padaju pod sankcije američkog režima (najpre Huawei, odskora i Xiaomi), ostali dolaze u priliku da zauzmu veliki tržišni prostor koji im se tim putem otvara. Samsung svakako neće ispustiti tu priliku u nižim i srednjim kategorijama, budući da je i tamo najavljeno mnoštvo noviteta.

No, u top-kategoriji se od ovog proizvođača, kao i bilo koga drugog, očekuje najviše. Za 2021. godinu Samsung je odlučio da uskladi i nomenklaturu svojih proizvoda, pa tako imamo odgovarajuće nazvane pripadnike Galaxy S familije – S21. Dobili smo tri predstavnika (za sada), i to: S21, S21 Plus i S21 Ultra. Svi modeli stižu s novim dizajnom i previjajućom bočnom ivicom koja se spaja s modulom kamere, ravnim ekranima na S21 i S21 Plus, te podrškom za S-Pen, odnosno olovku na S21 Ultra modelu. Tu su i drugačije cene spram prošlogodišnjih modela, uz dodatu 5G podršku. Šta nam sve donose noviteti spram prošlogodišnjih Samsung-ovih perjanica?

Vanila za svačiji ukus

Bazični model S21 serije biće, bez nekih posebnih iznenađenja, Galaxy S21. Reč je o telefonu za koji se može reći da će predstavljati veoma poželjnu kupovinu svima kojima su potrebni kompaktniji uređaji u najboljoj kategoriji, s ekranom od 6,2 inča. Ravan ekran umesto zakrivljenog je novitet koji će mnogi pozdraviti, a još jedna korisna stvar jeste varijabilno osvežavanje koje ide od 48 Hz do 120 Hz i dinamički se menja u zavisnosti od sadržaja, štedeći bateriju i dajući najbolje od oba sveta. Ipak, rezolucija je smanjena na 1080p.

Osim dizajna, očekuje se da značajno unapređenje dođe u sferi performansi, zahvaljujući petonanometarskom Exynos 2100 čipsetu, koji se očekuje u svim novim modelima S21 linije. Posebno se obećavaju bolji rezultati u sferi optimizacije potrošnje. Prednja strana se može pohvaliti Corning Gorilla Glass Victus zaštitom, ali leđa su ovog puta od plastike, ne od stakla. To nije nužno loše, posebno imamo li u vidu da je kvalitetna plastika otpornija na udarce i sitna oštećenja, a telefon će svakako biti u nekoj futroli, ali prosto u ovoj cenovnoj klasi kupci su već neko vreme naviknuti na staklo ili keramiku. Nema ni microSD slota, niti punjača/slušalica u pakovanju. „Povedeni lošim primerom”, što bi se reklo. Najzad, S21 će imati nešto nižu početnu cenu u odnosu na S20.

Na staklenim leđima

Veliki deo promena S21 Plus spram S20 Plus modela nalik su na običan S21 spram S20. Kvalitativan pomak u dizajnu i ovde je vidljiv golim okom, a Plus je zadržao staklena leđa, odnosno određenu dozu luksuza. Tu je novi, ravni ekran s varijabilnim osvežavanjem od 120 Hz (takođe smanjene rezolucije), kao i novi petonanometarski Exynos 2100 čipset koji bi trebalo da donese brojne pomake u domenu performansi i potrošnje. Ekran je zaštićen Gorilla Glass Victus staklom.

Ni S21 Plus neće sa sobom doneti slušalice ili punjač, premda zadržava podršku za brzo punjenje do 25 W. Neće imati ni microSD slot, ukoliko je to uopšte bitno u današnje vreme. Imaće novi Android 11 operativni sistem i One UI 3.1 korisnički interfejs, baš kao i ostali modeli S21 linije. U odnosu na prethodnika, izbačena je i ToF kamera, mada sumnjamo da će ona ikome nedostajati. Telefon je nešto veći i širi u odnosu na S20 Plus (posledica ravnog ekrana), a ovo je jedini član S21 familije koji stiže po nešto višoj ceni u odnosu na svog prethodnika.

Ili jesi ili nisi… ultra

S20 Ultra bio je perjanica Android sveta prošle godine, a sada će štafetu preuzeti S21 Ultra. Ove godine je nedostatak rivala još izraženiji, jer se već oseća duže odsustvo Huawei konkurencije u punom vidu, a kako stvari stoje, slična stvar bi ove godine mogla da pogodi i Xiaomi. Zato je Samsung spremio nekoliko značajnih aduta za svoj Ultra model, ispravivši (makar na papiru) neke nedostatke prošlogodišnjeg top-uređaja.

S21 Ultra je zadržao zakrivljen ekran, rezolucije 3200 × 1440 piksela. Dinamičko osvežavanje ide u granicama od svega 10 Hz do 120 Hz. Ekran je zaštićen Gorilla Glass Victus displejem, uz staklena leđa. Kako bi proširio podršku za korišćenje S-Pen olovke, Samsung je omogućio njeno korišćenje na S21 Ultra. Međutim, telefon ne stiže podrazumevano s olovkom, već je ona opcija za dokupljivanje. Dalje, u telefonu ne postoji ležište za olovku, kao kod Note modela, već se može kupiti futrola za telefona koja ima (i) ležište za smeštanje olovke.

Kamera sistem je dobio solidna unapređenja. Koristi se senzor od 108 MP druge generacije, unapređenje prošlogodišnjeg senzora, ali i još ponešto. Umesto jedne 5x telefoto kamere na S20 Ultra i jednog ToF senzora, ovogodišnja perjanica dobija dva senzora, sa zumom od 3x i 10x, što dodatno doprinosi fleksibilnosti. Takođe je i ultraširoka kamera dobila autofokus, a novi senzori trebalo bi da su još bolji u uslovima slabijeg osvetljenja.

Na sve pobrojano, telefon će biti nešto pristupačniji od prošlogodišnjeg – i dalje je to visoka cena, ali ne može se poreći da je pojeftinjenje značajno (stotinak evra je u pitanju). Ni ovde nema punjača i slušalica u pakovanju, a brzo punjenje je sa 45 W smanjeno na 25 W. Takođe, ni S21 Ultra nema mogućnosti proširenja memorije putem microSD slota. No, definitivno je ovo model s najviše unapređenja spram prošlogodišnje varijante.

Gde nas to ostavlja? Ove godine dobijamo zanimljiv miks. Nema nikakve sumnje da su telefoni lepši (recimo, ljubičasta vanila S20 varijanta ili Ultra u mat crnoj boji zaista plene), čak su nešto jeftiniji (ne gledajmo Plus), te donose dosta korisnih stvari, poput varijabilnog 120 Hz osvežavanja ekrana. Ipak, ne možemo da odolimo utisku da Samsung sprema nešto mnogo, mnogo veće za nastavak godine.

Očekujemo bar tri telefona sa savitljivim ekranima (naslednik Galaxy Z Flip i Z Fold modela, kao i pristupačni Z Fold Lite, ma kako ga na kraju nazvali). Stoga nam se čini da im Samsung otvara prostor ne samo odozgo već i odozdo, odlučujući se na skromnija unapređenja standardnih telefona visoke klase u tradicionalnom formatu. Videćemo hoće li nas vreme demantovati i jedva čekamo da nove telefone dobijemo na test, te da vam prikažemo njihove mogućnosti.

Korisna adresa: samsung.com/rs

