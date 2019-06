Intervju: Branka Pudrlja Durbaba – IoT Narrowband je budućnost

Kompanija Vip mobile predstavila je inovativnu platformu baziranu na Narrowband IoT tehnologiji, namenjenu poslovnim korisnicima. Standard je prihvaćen na globalnom nivou i svi vodeći svetski operatori počeli su s komercijalnim pružanjem usluge.

Vip mobile, kao deo Telekom Austria Grupe, započeo je prošle godine testiranja NB IoT tehnologije u laboratorijskim uslovima, a kasnije i na terenu zajedno s partnerima i korisnicima. U okviru promocije nove tehnologije, Vip je održao IoT Challenge, a nedavno i radionicu NB IoT workshop, na kojoj su učesnici imali priliku da testiraju NB IoT mrežu. Tim povodom, razgovarali smo s Brankom Pudrljom Durbabom, glavnom direktorkom za tržište Vip mobile‑a.

Očekuje se da će, zahvaljujući Internet of Things, broj povezanih uređaja eksponencijalno rasti u narednim godinama. Kako će to uticati na poslovni svet?

Internet stvari (Internet of Things/IoT) nezaustavljivo osvaja svet, a procene Gartner‑a su da će broj povezanih uređaja 2020. godine biti 20,8 milijardi i da će taj broj 2030. biti šestostruko veći. Drugim rečima, uređaji koji komuniciraju međusobno postaju naša svakodnevica. Mogućnosti i primena Internet of Things su velike, što nam jasno stavlja do znanja da će poslovni svet u narednim godinama proći kroz veliku transformaciju.

Brojne su primene Interneta stvari, ali možete li da date neke primere iz poslovne svakodnevice, kako će se koristiti?

Cilj IoT‑a jeste da, uz pravilnu primenu, poveća produktivnost radne snage, uštedi na troškovima, a da složena rešenja i aktivnosti postanu tehnološki jednostavna i praktična. Važno je da kompanije imaju pristup što većoj količini podataka o svojim proizvodima i uslugama, što će im doneti i veće mogućnosti da uvedu inovativne promene. Najveća primena IoT‑a svakako je u industriji, kao što su na primer, senzori za industrijska postrojenja koja olakšavaju proces proizvodnje ili u zdravstvu, putem aparata koji dijagnostikuju bolesti ili postupak lečenja pacijenata. Osim kuća i poslovnih prostora, razvijaju se i pametni gradovi, u kojima će budućnost biti i to da auto‑put šalje poruku kada se desi preopterećenje, nakon čega se automatski aktivira preusmeravanje saobraćaja na alternativne pravce. U svakom slučaju, bolje korisničko iskustvo trebalo bi da bude osnovni razlog nekog unapređenog rešenja.

Zašto je Vip počeo sa implementacijom Narrowband IoT tehnologije?

Vip mobile nastoji da ostane relevantan partner ne samo u telekomunikacijama već i za napredne ICT servise. Želimo svojim partnerima da damo konkurentnu prednost, da nastavimo da budemo prvi na tržištu kao kompanija koja uvodi nove i napredne tehnologije. Upravo je Narrowband IoT tehnologija jedno od rešenja koje nudimo našim korisnicima da povećaju svoju operativnu dobit, da kroz poznavanje ponašanja svojih kupaca ili optimizovanje proizvodnje doprinesu unapređenju poslovanja. Narrowband ispunjava zahteve specifičnog tržišta u Srbiji i uvereni smo da će i kompanije to uvideti kada tehnologija bude i komercijalno primenjena.

Planira li se obimnija edukacija domaćeg tržišta i korisnika, ali i firmi?

Posvetili smo se edukaciji najpre unutar kompanije, ali sve više i eksterno ka učesnicima na tržištu. Nedavno smo u okviru konkursa Vip IoT Challenge dobili potvrdu da je Narrowband pravi korak ka digitalizaciji društva, zahvaljujući sjajnim startapima i njihovim idejnim rešenjima zasnovanim na ovoj tehnologiji. Partnerima i zainteresovanim kompanijama kroz NB IoT radionice predstavljamo brojne prednosti tehnologije.

Kako zamišljate svet koji će nam omogućiti IoT?

Zamišljam napredan, uspešan, pametan i rasterećen svet. Ne slažem se s mišljenjima da dolaskom „zlih robota“ ljudsko postojanje gubi smisao. Činjenica jeste da će se izgubiti potreba za velikim brojem radnih mesta, ali to su pre svega jednostavni manuelni poslovi, fizički naporni i repetitivni. To nam govori da će se otvoriti potreba za nekim novim, kreativnim poslovima, koji će zahtevati nešto kompleksnije veštine, što će doprineti dodatnom razvoju društva.

