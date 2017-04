Dobar izbor (računara) para vredi

Bilo da je reč o poslu, učenju ili zabavi – jednostavna upotreba, mobilnost, brzina i efikasnost su najčešći uslovi pri izboru. No, da li je to sve što je zaista potrebno? Koliko god da smo navikli na svoje „stare dobre“ laptopove i operativne sisteme na kojima smo godinama radili, od računara se, kao i od drugih uređaja, automobila ili alata – očekuje da prate ritam korisnika, a ne suprotno.

Iako rad na njima vremenom postaje sasvim uhodan i poznat, i ne zahteva upoznavanje i savladavanje novih karakteristika, prava je veština prepoznati da li je računar i dalje zaista efikasan i produktivan kao što bi trebalo da bude. Vredi zapitati se jesu li podaci na računaru dovoljno bezbedni, i koliko nam novih saznanja, zabave i kreativnosti naš uređaj zaista pruža?

Kompletna softverska rešenja i savremen dizajn

Nedavnom pojavom Windows 10 operativnog sistema, umnogome je promenjen način na koji razmišljamo o računarima i radu na njima. Najnoviji operativni sistem stvoren je kao platforma u potpunosti prilagođena principima mobilnosti i korišćenja cloud-servisa, sa kojom svi uređaji i aplikacije funkcionišu sinhronizovano i bezbedno. Inovativni Windows 10 uređaji svakako mogu da se pohvale baterijom koja će dugo trajati, bilo na poslu, predavanjima, na putu i kod kuće, kao i snažnim višejezgarnim procesorima koji će se pobrinuti da se mašina ne umori uprkos brojnim programima pokrenutim istovremeno.

Pojedini Windows 10 uređaji nisu samo laptop već i tablet računari, gde poseban fleksibilan dizajn omogućava da se ekran rotira za 360 stepeni, ili potpuno odvoji od tastature. Ekran se tako jednostavno koristi na više različitih načina, za udobno gledanje video sadržaja ili kao tablet. Uz pojedine uređaje moguća je i upotreba digitalne olovke, koja otvara potpuno nove dimenzije korišćenja računara zahvaljujući Windows Ink funkciji.

Zamislite rad bez potrebe da pamtite i ukucavate lozinke za pristup različitim sajtovima i servisima! Uređaji sa najnovijim Windows operativnim sistemom, sa karakteristikama i aplikacijama poput Windows Hello koja omogućava jednostavniju i sigurniju prijavu i otključavanje pogledom ili otiskom prsta, čini korišćenje računara bezbednijim nego ikad. Pretraživanje podataka, saradnja na projektima, povezivanje sa ljudima širom sveta – nikada nije bilo brže, fleksibilnije i ličnije nego uz pomoć novih Windows karakteristika i dostupnih Office aplikacija, a posebno Office 365 aplikacija, prilagođenih korisnicima tako da u svemu što rade postignu više i bolje rezultate. U zavisnosti od tipa i klase uređaja, izbor opcija koje olakšavaju i unapređuju korisničko iskustvo je gotovo neograničen. Konačno, mogućnost izbora je prednost koju Windows 10 platforma donosi i u Srbiji zahvaljujući kvalitetnim hardverskim rešenjima brojnih proizvođača.

U raznovrsnoj i sveobuhvatnoj ponudi tako možete naći Asus ZenBook UX360, HP Spectre x360 13 OLED, Lenovo YOGA 900 13, Dell XPS 13, Lenovo Miix 310, Lenovo Yoga 510, HP Pavilion x360 13. Uz pomoć ovih Windows 10 računara biće vam dostupne sve najnovije funkcionalnosti koje rad na računaru čine zabavnijim, bržim i efikasnijim. ASUS ZenBook Flip UX 360 je ultra-tanak, elegantan i sofisticiran laptop ili tablet, u zavisnosti kada vam i kako odgovara da ga koristite. Izuzetno praktičan, raznovrsan i lak za korišćenje zahvaljujući mogućnosti rotiranja display-a za 360°, teži samo 1.3 kg sa baterijom, čije trajanje dostiže i 12 sati između dva punjenja. Brzinu, kvalitet i pouzdanost performansi garantuju super brz 512 SSD, memorija od 16GB RAM i šesta generacija Intel Core i7 procesora, sa najboljim rešenjem za operativni sistem – Windows 10 Home.

ASUS ZenBook nudi i najbolja rešenja i inovacije na polju povezivanja, kroz višestruke i raznovrsne portove za priključenje različitih uređaja i super brzo prenošenje podataka. Audio i video performanse su već poslovično odlične za ZenBook familiju uređaja, a izvanredna osetljivost i preciznost ekrana čine ga izuzetno efikasnim za korišćenje dodirom.

Na kraju, najbolje Windows 10 iskustvo zagarantovano je i uz pomoć Continuum režima rada, zahvaljujući kojem možete nesmetano i momentalno prelaziti sa laptop na tablet opciju funkcionisanja, i obrnuto – uz uvek osigurane optimalne uslove rada i u jednom i u drugom režimu korišćenja.

Još jedan izuzetan model, koji uključuje mogućnost rotiranja display-a za 360° je i HP Spectre x360, model prelepog dizajna, neverovatno tanak i lagan, sa baterijom koja može da traje i do 15 sati između dva punjenja. Sedma generacija Intel Core procesora, do 16GB RAM, brži PCIe, i Windows 10 OS pružiće vam uslove rada u kojima je uspeh i kvalitet uvek garantovan.

Vidno prepoznatljiva i drugačija od konkurencije Lenovo Yoga 900 je neverovatno tanka, fleksibilna i elegantna. Sa mogućnošću rotacije od 360°, dizajnom koji privlači pažnju, i personalizovanim odlikama Windowsa 10, ovaj 2-u-1 uređaj je zamišljen da bude vaš stalni pratilac i pouzdani izvršilac zadataka.

Lenovo Yoga 510 kreiran je za one koji žele da budu drugačiji, 14-inčna Yoga 510 ima jedinstveno odmorište za dlan u obliku dijamanta. Tanji i lakši u odnosu na prethodne generacije, sa duplo većim prostorom za čuvanje podataka, ovaj model umanjuje potrebu za dodatnom opremom. Ključna karakteristika dolazi i sa 40% bržim punjenjem u odnosu na regularne laptpove gde se baterija može napuniti do svog maksimalnog kapaciteta za samo 2,5 sata i pružati mogućnost rada tokom narednih 8,5 časova, pre sledećeg punjenja. Brz, efikasan i fleksibilan hardver, kao i najbolji operativni sistem na kojem radi Windows 10 – čine ovaj uređaj pravim izborom za sve one koji žele nešto više od laptopa.

HP Pavilion x360 – laptop idealno dizajniran za rad, gledanje sadržaja, igranje igara i mobilnost. Zahvaljujući 4 režima postavljanja i rukovanja u kojima savršeno funkcioniše, kao i bateriji koja može izdržati i preko 9 sati korišćenja između punjenja, ovaj laptop je još jedan odličan primer tehnologije za koju je Windows 10 idealan spoj.

Dell XPS13 je najmanji 13-inčni laptop na svetu, ali isto tako i prvi laptop na svetu sa InfinityEdge monitorom. Vrhunski UltraSharp QHD+ monitor rezolucije 3200×1800 dolazi sa opcijom nadogradnje za vidljivost detalja od neverovatnih 5.7 miliona piksela (276 ppi). Jasna preglednost sadržaja postignuta je zahvaljujući IGZO IPS panelu, pogodnom za širinu ugla gledanja od skoro 170°. Različitost u odnosu na ostale laptop panele dolazi i sa 400 nita svetline, čime se postiže značajno bolja vidljivost čak i u radu na otvorenom. Najsvetlije od svetlih i najtamnije od tamnih boja vidljive su zahvaljujući paleti boja od 72% i odnosu kontrasta od 1000:1. Ekran je i veoma osetljiv na različit niz dodira, kao i opcionim touch display-em, što sve pruža prirodniju interakciju sa tehnologijom. Dell-ove sigurnosne karakteristike, i odlična usklađenost sa Windows 10 sistemom, čini ovaj laptop, koji će se uskoro pojaviti u Srbiji, jednim od najboljih izbora za rad u svakom okruženju.

U kategoriji super praktičnih, efikasnih i ekonomičnih tablet i PC u jednom imamo Lenovo Ideapad Miix 310, 10-inčni uređaj izuzetne mobilnosti, koji nas ne sputava svojom fizičkom tastaturom, ili cenom. Ovaj uređaj koji će se uskoro pojaviti u Srbiji dolazi sa odvojivom tastaturom što pomaže u jednostavnom prebacivanju iz PC u tablet režim i obrnuto, a baterija sa dužinom trajanja i do 10 sati, čine rad na ovom uređaju izuzetnom lakim i praktičnim.